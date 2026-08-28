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Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός της Huawei και η HP ανακοίνωσαν στις 26 Αυγούστου την ολοκλήρωση μιας πολυετούς συμφωνίας αμοιβαίας αδειοδότησης πατεντών, χορηγώντας στην αμερικανική τεχνολογική εταιρία πρόσβαση σε ειδικές πατέντες που σχετίζονται με το Wι-Fi και είναι ιδιοκτησίας της Huawei.

Ειδικοί θεωρούν ότι η συνεργασία αυτή για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως μία απόδειξη για τις ικανότητες καινοτομίας της Huawei, αλλά και για τις ουσιαστικές τεχνολογικές δυνατότητες της.

«Η Huawei είναι δεσμευμένη στην ανεξάρτητη καινοτομία, στους τομείς των τεχνολογιών αιχμής και της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT)», δήλωσε ο Άλαν Φαν, αρμόδιος για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Huawei. «Μέσω των αδειοδοτήσεων για τις πατέντες μοιραζόμαστε τις καινοτομίες μας με τη βιομηχανία, παρέχοντας εξελιγμένες τεχνολογικές εμπειρίες σε πελάτες παγκοσμίως, με έμφαση στις τυποποιημένες τεχνολογίες».

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