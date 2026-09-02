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Η Hyundai μετατρέπεται με ταχύτητα σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το σύνθημά της «Όλα είναι δυνατά». Μέσα σε λίγα χρόνια, ο νοτιοκορεατικός όμιλος κατάφερε να διευρύνει θεαματικά τις πωλήσεις και το μερίδιό του στις ΗΠΑ, ενώ τώρα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη με νέες επενδύσεις και σημαντική αύξηση της εγχώριας παραγωγής.

Η πορεία αυτή εξελίχθηκε παρά τις αλλεπάλληλες γεωπολιτικές αναταράξεις, τις αλλαγές στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και την επιβράδυνση της αγοράς αυτοκινήτου. Κεντρικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης έχει το νέο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια, αξίας 7,6 δισ. δολαρίων, όπου η παραγωγή αυξάνεται με στόχο να υποστηρίξει την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων.

Ο Όμιλος Hyundai Motor, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες Hyundai, Kia και η πολυτελής Genesis, έχει καταγράψει μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου στην αμερικανική αγορά αυτή τη δεκαετία από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία της Mobility Global.

Το 2020 ο όμιλος κατείχε το 8,4% της αγοράς των ΗΠΑ, ενώ μέχρι πέρυσι το ποσοστό είχε ανέλθει στο 11,2%. Στο ίδιο διάστημα, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 50%, φέρνοντας τον νοτιοκορεατικό όμιλο στην τέταρτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών με τις υψηλότερες πωλήσεις στη χώρα.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους το μερίδιο αγοράς έφτασε στο 11,8%. Οι περισσότεροι μεγάλοι ανταγωνιστές είτε διατήρησαν σχεδόν αμετάβλητες τις θέσεις τους είτε έχασαν έδαφος κατά την ίδια περίοδο. Η Tesla είναι η μόνη εταιρεία που πλησιάζει τις επιδόσεις της Hyundai, έχοντας αυξήσει το εκτιμώμενο μερίδιό της κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Από τις ΗΠΑ στην παγκόσμια κορυφή

Η επιτυχία στην αμερικανική αγορά συνέβαλε αποφασιστικά ώστε η Hyundai να αναδειχθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο José Muñoz, στην τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως βάσει πωλήσεων και στη δεύτερη πιο κερδοφόρα με κριτήριο τα λειτουργικά έσοδα.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Hyundai Motor Group, Euisun Chung, εμφανίζεται περισσότερο συγκρατημένος απέναντι στους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σε συνέντευξή του στο CNBC υποστήριξε ότι μεγαλύτερη σημασία από την ταχύτητα έχει ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται σωστά και με διάρκεια η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι αγορές, πάντως, έχουν επιβραβεύσει την πορεία του ομίλου. Η μετοχή της Hyundai στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 250% από το 2020, αντανακλώντας τις αυξημένες προσδοκίες των επενδυτών για τις προοπτικές της εταιρείας.

Επενδυτική επίθεση 26 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Η Hyundai δεν σχεδιάζει να περιοριστεί στα σημερινά επίπεδα. Ο όμιλος έχει καταρτίσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 26 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ έως το 2028, με το εργοστάσιο «Metaplant» στην Τζόρτζια να βρίσκεται στην καρδιά του σχεδιασμού.

Ο Muñoz αποκάλυψε ότι εξετάζεται σημαντική επέκταση της παραγωγικής δυνατότητας της μονάδας. Ο αρχικός στόχος των 500.000 οχημάτων ετησίως θα μπορούσε να αυξηθεί σε 700.000 έως 800.000 μονάδες μέχρι το 2028, εξέλιξη που θα μπορούσε να καταστήσει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση το μεγαλύτερο εργοστάσιο συναρμολόγησης αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.

Σήμερα στο εργοστάσιο κατασκευάζονται τα αμιγώς ηλεκτρικά Hyundai Ioniq 5 και Ioniq 9, καθώς και το υβριδικό Kia Sportage. Το χαρτοφυλάκιο της μονάδας αναμένεται να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια με την προσθήκη περισσότερων μοντέλων.

Η στρατηγική της Hyundai προβλέπει δραστική ενίσχυση της τοπικής παραγωγής. Στόχος είναι τουλάχιστον το 80% των αυτοκινήτων που πωλούνται στις ΗΠΑ να κατασκευάζονται εντός της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, έναντι περίπου 40% το 2024.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επενδυτική δέσμευση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Hyundai στην αμερικανική αγορά και αποτελεί βασικό μέρος του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης του ομίλου.

Ο στόχος των 5,55 εκατ. αυτοκινήτων

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος «Bold 2030 Vision», η Hyundai επιδιώκει να αυξήσει τις παγκόσμιες πωλήσεις της στα 5,55 εκατομμύρια οχήματα έως το τέλος της δεκαετίας.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Muñoz κατά την πρώτη ημέρα επενδυτών που διοργάνωσε η εταιρεία στις ΗΠΑ, προβλέπει αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά περίπου 35% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Για την επίτευξη του στόχου, η εταιρεία σχεδιάζει επέκταση σε νέες αγορές παγκοσμίως, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής για διατηρήσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση των αμερικανικών επενδύσεων έχουν παίξει και οι νέοι εμπορικοί δασμοί. Ο Muñoz ανέφερε ότι οι δασμοί του Τραμπ μεταξύ των οποίων ο δασμός 15% στα αυτοκίνητα που εισάγονται από τη Νότια Κορέα, επιτάχυναν τα σχέδια για παραγωγή εντός των ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε, το πλεονέκτημα για τη Hyundai είναι ότι οι σχετικές επενδύσεις είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από την ανακοίνωση των δασμών. Έτσι, η αλλαγή του εμπορικού περιβάλλοντος δεν ανάγκασε την εταιρεία να αλλάξει στρατηγική, αλλά ουσιαστικά την ώθησε να κινηθεί ταχύτερα προς την κατεύθυνση που είχε ήδη επιλέξει.

Το εργοστάσιο της Τζόρτζια εξελίσσεται επομένως σε στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο τόσο για τη Hyundai όσο και για την Kia, οι οποίες έχουν αυξήσει συνολικά τις πωλήσεις τους στις ΗΠΑ κατά περίπου 45% από το 2020. Με περισσότερη τοπική παραγωγή, νέα μοντέλα και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ο νοτιοκορεατικός όμιλος επιχειρεί πλέον όχι απλώς να διατηρήσει τα κέρδη της τελευταίας εξαετίας, αλλά να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι της αμερικανικής αγοράς.

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