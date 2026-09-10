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Η Sirec Energy και η βρετανική VEV ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση ολοκληρωμένων έργων ηλεκτροκίνησης στόλων βαρέων οχημάτων στην Ελλάδα, με αρχική έμφαση σε λεωφορεία, απορριμματοφόρα και ιδιωτικούς στόλους logistics. Οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει αποκλειστικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) και ήδη αναπτύσσουν τις πρώτες συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το μοντέλο «EV as a Service». Αντί οι διαχειριστές στόλων να χρειάζεται να επενδύουν ξεχωριστά σε ηλεκτρικά οχήματα, υποδομές φόρτισης, ενέργεια και συστήματα διαχείρισης στόλου, η Sirec Energy και η VEV αναπτύσσουν μία ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη λύση που συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία. Στόχος είναι ένα σημαντικό μέρος της υψηλής αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης να μετατρέπεται σε ένα προβλέψιμο μακροπρόθεσμο κόστος, μειώνοντας τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τον επενδυτικό κίνδυνο που συνδέονται με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η VEV διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία από έργα ηλεκτροκίνησης στόλων βαρέων οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνδυάζοντας τη στρατηγική στόλου, τις υποδομές φόρτισης και ενέργειας, την προμήθεια ενέργειας και τις λειτουργικές υπηρεσίες σε μία ενιαία πρόταση. Η προσέγγιση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση στόλων βασίζεται στο VEV IQ, μία έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης φόρτισης και ενέργειας, η οποία παρέχει στους διαχειριστές στόλων παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων, των φορτιστών και των ενεργειακών υποδομών στις εγκαταστάσεις τους μέσω ενός ενιαίου συστήματος.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει περισσότερα από 6.000 επαγγελματικά οχήματα παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 5.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η VEV παρέχει λύσεις ηλεκτροκίνησης σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους διαχειριστές στόλων λεωφορείων και φορτηγών της χώρας. Παράλληλα, η VEV εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης μετά την εξαγορά της από τη γαλλική Jolt Capital και τη φινλανδική Tesi από την ιδρυτική της εταιρεία Vitol.

Για τη Sirec Energy, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα μέσω του ZAP Taxi Club, το οποίο συνδυάζει ηλεκτρικό ταξί με χρηματοδότηση, ασφάλιση, συντήρηση, ενέργεια και αποκλειστικές υποδομές φόρτισης. Το ZAP αναπτύσσει δίκτυο 60 ταχυφορτιστών σε 10 τοποθεσίες στην Αττική και, μόλις 18 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του, αριθμεί ήδη 100 ηλεκτρικά ταξί ως μέλη. Μαζί με τη VEV, η Sirec Energy στοχεύει πλέον να εφαρμόσει την ίδια φιλοσοφία σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα.

Ο Διονύσης Αλυσανδράτος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sirec Energy, δήλωσε:

«Η εμπειρία του ZAP Taxi Club έχει αποδείξει ότι η επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή διάθεση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Απαιτεί χρηματοδότηση, ενέργεια, υποδομές φόρτισης και ένα βιώσιμο μακροπρόθεσμο λειτουργικό μοντέλο. Αυτό ακριβώς θέλουμε τώρα να προσφέρουμε στους στόλους βαρέων οχημάτων μαζί με τη VEV. Δεν χρηματοδοτούμε απλώς οχήματα, χρηματοδοτούμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.»

Ο Marcelo Soares, VP Customer and Partnerships της VEV, δήλωσε:

«Η ηλεκτροκίνηση ενός στόλου βαρέων οχημάτων αποτελεί μία σύνθετη πρόκληση σε επίπεδο ενέργειας, υποδομών και λειτουργίας. Η συνεργασία μας με τη Sirec Energy συνδυάζει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της VEV στην ηλεκτροκίνηση στόλων με τις επενδυτικές δυνατότητες και τη γνώση της ελληνικής αγοράς που διαθέτει η Sirec, δημιουργώντας μία ισχυρή πλατφόρμα για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης δημόσιων και ιδιωτικών στόλων στην Ελλάδα.»

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