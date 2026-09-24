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Ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα για την Carpo επιχειρεί να χτίσει η οικογένεια Κοντόπουλου, μεταφέροντας πλέον το βάρος της επέκτασης στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζοντας παράλληλα την ελληνική παραγωγική βάση για να τροφοδοτήσει το νέο δίκτυο.

Το σχέδιο που αποκαλύπτεται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 προβλέπει την ανάπτυξη 11 νέων καταστημάτων στην Αραβική Χερσόνησο μέσα στην επόμενη τετραετία, με την εταιρεία να έχει ήδη επενδύσει σε εξοπλισμό, οργανωτική δομή και εξειδικευμένα στελέχη για να υποστηρίξει το εγχείρημα.

Πρόκειται ουσιαστικά για το επόμενο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ξεκίνησε από την Κυψέλη και πέρασε από το Ψυχικό, το Λονδίνο και το Ντουμπάι. Μια διαδρομή για την οποία ο Κώστας Κοντόπουλος είχε μιλήσει αναλυτικά στο newmoney πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, αποκαλύπτοντας τότε ότι βρισκόταν στα σκαριά συμφωνία με μεγάλο διεθνή όμιλο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Carpo στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία αυτή πήρε τελικά σάρκα και οστά το 2025 με την Americana Restaurants, δίνοντας στην οικογένεια Κοντόπουλου έναν ισχυρό εταίρο για την ανάπτυξη του σήματος στην περιοχή. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι η διεθνής επέκταση δεν περιορίζεται στην παραχώρηση του εμπορικού σήματος. Η ελληνική παραγωγική εταιρεία παραμένει βασικός κρίκος στην τροφοδοσία του διευρυνόμενου δικτύου, γεγονός που μετατρέπει κάθε νέο κατάστημα στο εξωτερικό σε δυνητικά μεγαλύτερους όγκους για την παραγωγική βάση στην Ελλάδα.

Οι εξαγωγές

Η τάση αποτυπώνεται ήδη στα οικονομικά μεγέθη. Ο κύκλος εργασιών της Αφοί Κοντόπουλοι Α.Ε., όπου βρίσκεται η παραγωγική και χονδρική δραστηριότητα, αυξήθηκε το 2025 κατά 11,63%, φθάνοντας τα 11,75 εκατ. ευρώ έναντι 10,52 εκατ. ευρώ το 2024. Η διοίκηση αποδίδει την αύξηση τόσο στην ενίσχυση των πωλήσεων στην Ελλάδα μέσω του δικτύου καταστημάτων Carpo όσο και στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης νέων καταστημάτων δικαιόχρησης στην Αραβική Χερσόνησο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων. Από τα 11,75 εκατ. ευρώ, τα 7,88 εκατ. ευρώ προήλθαν από την εγχώρια αγορά, 3,86 εκατ. ευρώ από τρίτες χώρες και μόλις 6.260 ευρώ από την ευρωπαϊκή αγορά. Ετσι, σχεδόν ένας στα τρία ευρώ των πωλήσεων της παραγωγικής εταιρείας προέρχεται πλέον από αγορές εκτός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στην εικόνα αυτή δεν περιλαμβάνεται πάντως η λιανική δραστηριότητα στο Λονδίνο, όπου η Carpo διαθέτει σήμερα τρία καταστήματα, στο Piccadilly και σε δύο σημεία του Knightsbridge. Η βρετανική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω ξεχωριστών εταιρειών, ενώ στην Ελλάδα το δίκτυο λιανικής έχει συγκεντρωθεί κάτω από την Carpo Ψυχικού Α.Ε. Ετσι, οι δύο ελληνικές εταιρείες αποτυπώνουν ουσιαστικά την παραγωγική και χονδρική δραστηριότητα και το εγχώριο δίκτυο λιανικής, όχι όμως το σύνολο του διεθνούς αποτυπώματος της Carpo.

Οι επενδύσεις

Πίσω από τη διεθνή ανάπτυξη βρίσκεται ήδη ένα επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Μέσα στο 2025 η Αφοί Κοντόπουλοι πραγματοποίησε προσθήκες ενσώματων παγίων περίπου 434 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 386 χιλ. ευρώ αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, ενίσχυσε την οργανωτική δομή της με εξειδικευμένα στελέχη προκειμένου να υποστηρίξει το σχέδιο των 11 νέων καταστημάτων της επόμενης τετραετίας.

Προς το παρόν, όμως, η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα έχει κόστος. Παρά την αύξηση του τζίρου κατά 11,63%, το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε μόλις κατά 1,05%, στα 2,76 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να περιοριστεί στο 23,5% από 25,96% το 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 16,32%, στα 789 χιλ. ευρώ από 943 χιλ. ευρώ, με την ίδια τη διοίκηση να αποδίδει τη μεταβολή κυρίως στη στρατηγική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη της επέκτασης.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 649 χιλ. ευρώ από 830 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 454 χιλ. ευρώ από 549 χιλ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 338 χιλ. ευρώ από 415 χιλ. ευρώ. Θετική εξέλιξη αποτέλεσε η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, με τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα να υποχωρούν στα 195 χιλ. ευρώ από 282 χιλ. ευρώ.

Η λιανική

Η δεύτερη βασική ελληνική εταιρεία, η Carpo Ψυχικού Α.Ε., είναι αυτή κάτω από την οποία βρίσκεται πλέον το δίκτυο λιανικής της Carpo στην Ελλάδα. Και εκεί το 2025 καταγράφηκε ανάλογη εικόνα, με αύξηση των πωλήσεων αλλά πίεση στην κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά περίπου 4,6%, στα 11,15 εκατ. ευρώ από 10,66 εκατ. ευρώ το 2024, με τις πωλήσεις να πραγματοποιούνται σχεδόν στο σύνολό τους στην εγχώρια αγορά.

Το μικτό αποτέλεσμα παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμο στα 4,77 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση των λειτουργικών δαπανών και η υποχώρηση του μικτού περιθωρίου στο 42,78% από 44,49% πίεσαν την κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 1,19 εκατ. ευρώ από 1,59 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά περίπου 26%, στις 842 χιλ. ευρώ από 1,14 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά την κάμψη της κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος 750 χιλ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος των κερδών της χρήσης.

Οι προκλήσεις

Το σχέδιο επέκτασης, πάντως, ξεδιπλώνεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί πλέον βασικό πεδίο ανάπτυξης για την Carpo και ανεβάζει εκ των πραγμάτων τον βαθμό δυσκολίας ενός μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν οι πιέσεις στο κόστος. Η διοίκηση της Carpo Ψυχικού επισημαίνει στις οικονομικές καταστάσεις ότι οι δυσμενείς συνθήκες και οι αυξημένες προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και το κόστος βασικών πρώτων υλών. Μια πιθανή αύξηση του κόστους προμηθειών μπορεί να πιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας, χωρίς πάντως η εταιρεία να αναμένει αντίστοιχη επίπτωση στον όγκο των πωλήσεων, λόγω της ισχυρής ζήτησης.

Παρά τις προκλήσεις, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2026, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις της ελληνικής λιανικής θα συνεχίσουν να αυξάνονται και ότι η άνοδος του κύκλου εργασιών θα έχει θετική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία.

Για την οικογένεια Κοντόπουλου, επομένως, το επόμενο στοίχημα είναι μεγαλύτερο από το άνοιγμα ακόμη μερικών καταστημάτων. Είναι η μετάβαση της Carpo σε μεγαλύτερη διεθνή κλίμακα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έχτισαν το σήμα από τα πρώτα του βήματα στην Αθήνα και μετατρέποντας παράλληλα την ελληνική παραγωγική βάση σε βασικό τροφοδότη ενός διευρυνόμενου διεθνούς δικτύου. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που δημιουργεί μεν νέες ευκαιρίες, ανεβάζει όμως αισθητά και τον βαθμό δυσκολίας.

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