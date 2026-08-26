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Η Meta Platforms συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια στο πλαίσιο συμβιβασμού για την επίλυση αξιώσεων που είχαν εγείρει Πολιτείες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Οι Πολιτείες υποστήριζαν ότι η εταιρεία σχεδίασε το Facebook και το Instagram ώστε να προκαλούν εθισμό στα παιδιά, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συνέλεξε με αθέμιτο τρόπο προσωπικά δεδομένα παιδιών που χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες της.

Ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακής δίκης στην Καλιφόρνια, η οποία αφορούσε αξιώσεις 29 Πολιτειών, αποτρέποντας έτσι μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα δικαστικές δοκιμασίες των καταγγελιών ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν τους νεαρούς χρήστες.

Η Meta συμφώνησε επίσης να προχωρήσει σε αλλαγές για τους έφηβους χρήστες του Facebook και του Instagram σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων ημερήσιων ορίων χρήσης και περιορισμών κατά τις νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η εταιρεία, με έδρα το Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας, αρνήθηκε ότι διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση, παρά τη συμφωνία της για συμβιβασμό.

Οι αξιώσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών προσφυγών από Πολιτείες, τοπικές κυβερνήσεις, σχολικές περιφέρειες και ιδιώτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στην πρόκληση μιας πανεθνικής κρίσης ψυχικής υγείας στους νέους.

Η ομοσπονδιακή δίκη αφορούσε αξιώσεις της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τις οποίες η Meta παραβίασε τις πολιτειακές νομοθεσίες τους για την προστασία των καταναλωτών, μεταδίδει το Reuters.

Η υπόθεση περιλάμβανε επίσης αξιώσεις 29 Πολιτειών ότι η Meta παραβίασε τον ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας των Παιδιών στο Διαδίκτυο (Children’s Online Privacy Protection Act), συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά χωρίς ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων τους και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με το εάν οι υπηρεσίες της είναι εθιστικές, καθώς ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική πάθηση.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε πριν από τη δίκη, η Meta ανέφερε ότι η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ διεκδικούσαν πρόστιμα ύψους έως και 1,4 τρισ. δολαρίων. Πριν από την έναρξη της δίκης, οι Πολιτείες είχαν υποδείξει ότι το ποσό θα βρισκόταν πιο κοντά στα 200 δισ. δολάρια. Παράλληλα, ζητούσαν πρόσθετες χρηματικές αποζημιώσεις, καθώς και δικαστική εντολή που θα υποχρέωνε τη Meta να πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες της και να απαγορεύσει στα παιδιά τη δημιουργία λογαριασμών.

Μια κρίση ψυχικής υγείας

Η Meta, το Snapchat και η μητρική του εταιρεία Snap, το YouTube και η μητρική του Alphabet, καθώς και το TikTok και η μητρική του ByteDance, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια. Οι αγωγές υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες σχεδίασαν εν γνώσει τους τις πλατφόρμες τους με χαρακτηριστικά που προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε μια κρίση ψυχικής υγείας.

Χιλιάδες ακόμη υποθέσεις κατά των εταιρειών εκκρεμούν στα πολιτειακά δικαστήρια. Δικαστής στο Λος Άντζελες επιβλέπει χιλιάδες αγωγές που έχουν καταθέσει ιδιώτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι ή αγαπημένα τους πρόσωπα υπέστησαν βλάβη εξαιτίας του σχεδιασμού των συγκεκριμένων πλατφορμών.

Περίπου 30 Πολιτείες έχουν καταθέσει αγωγές κατά των εταιρειών στα πολιτειακά δικαστήρια, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Από τον Ιούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νάσβιλ δίκη σχετικά με αξιώσεις της Πολιτείας κατά της Meta.

Ο συμβιβασμός έρχεται μετά την ήττα της Meta και στις δύο φάσεις μιας υπόθεσης-ορόσημο που είχε κινήσει το Νέο Μεξικό. Τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατ. δολάρια, κρίνοντας ότι είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της. Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε ότι η Meta είχε δημιουργήσει δημόσια όχληση και την υποχρέωσε να καταβάλει επιπλέον 567 εκατ. δολάρια και να εφαρμόσει μέτρα για την ασφάλεια των νέων.

Επίσης τον Μάρτιο, η πρώτη δίκη που αφορούσε αξιώσεις ιδιώτη κατά της Meta και της Google ολοκληρώθηκε με απόφαση υπέρ της ενάγουσας. Σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε τις εταιρείες υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας Kaley G.M. και τις διέταξε να καταβάλουν συνολικά 6 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση.

Οι εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Και οι τέσσερις εταιρείες κατέληξαν σε συμβιβασμό στην πρώτη υπόθεση που είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, στην οποία σχολική περιφέρεια του Κεντάκι υποστήριζε ότι ήταν υπεύθυνες για βλάβες που υπέστησαν μαθητές. Η σχολική περιφέρεια Breathitt County επρόκειτο να λάβει συνολικά 27 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

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