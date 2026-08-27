Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με αξιόλογα κέρδη και πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο διαπραγματεύεται σήμερα η Wall Street, καθώς τα εντυπωσιακά αποτελέσματα και οι αισιόδοξες προβλέψεις της Nvidia διέλυσαν τις ανησυχίες για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ισχυρή ώθηση στους δείκτες.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones ενισχύεται οριακά κατά 0,01% και διαπραγματεύεται στις 53.467,35 μονάδες. Ο S&P 500 κερδίζει 0,25% στις 7.694,76 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,62% στις 26.293 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia πραγματοποιεί άλμα άνω του 6%, οδεύοντας προς την προσθήκη περισσότερων από 300 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή της αξία. Ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε υπερδιπλασιασμό των εσόδων του για το β’ τρίμηνο, ενώ εντυπωσίασε την αγορά προβλέποντας αύξηση εσόδων κατά 70% για το οικονομικό έτος 2028, έναντι 44% που περίμεναν οι αναλυτές. Παρά τις προειδοποιήσεις για ελλείψεις σε εξαρτήματα μνήμης, η ισχυρή ζήτηση για υποδομές AI επανέφερε την αυτοπεποίθηση των επενδυτών.

Η θετική αυτή εικόνα συμπαρέσυρε ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών και του εξοπλισμού. Η Micron Technology και η Marvell Technology ενισχύονται κατά 4%. Η Sandisk και η Western Digital σημειώνουν κέρδη άνω του 4%, με τη Sandisk να ενισχύεται και λόγω του επενδυτικού σχεδίου ύψους 31 δισ. δολαρίων με την Kioxia στην Ιαπωνία. Η Arm Holdings καταγράφει άνοδο άνω του 3%.

Παράλληλα, τα ισχυρά αποτελέσματα από εταιρείες λογισμικού (software) καθησύχασαν τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκτοπίσει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Η Salesforce σημειώνει «άλμα» άνω του 10% μετά την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων για έσοδα και κέρδη, αλλά και την παρουσίαση νέας ενοποίησης με τα μοντέλα Claude AI της Anthropic. Η CrowdStrike ενισχύεται κατά 9,4% λόγω των θετικών αποτελεσμάτων και της αναθεώρησης των στόχων του τρέχοντος έτους. Η Okta «εκτοξεύεται» κατά 17% λόγω αυξημένης ζήτησης για λύσεις αυτόνομης AI (agentic AI). Η ServiceNow και η Palo Alto Networks καταγράφουν άνοδο 2,5% και 5%, αντίστοιχα.

Αντιθέτως, η HP σημειώνει ελεύθερη πτώση 12%, καθώς η υποχώρηση των παραδόσεων υπολογιστών και η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στο β’ τρίμηνο προβλημάτισαν τους επενδυτές. Η Moderna υποχωρεί κατά 3,3% μετά την ανακοίνωση έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 2 δισ. δολαρίων. Η Dollar General σημειώνει άνοδο 6% χάρη στην αναβάθμιση των προβλέψεων για τις συγκρίσιμες πωλήσεις.

Στα οικονομικά δεδομένα της ημέρας, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν στις 203.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, έναντι εκτίμησης για 208.000, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής εν όψει της αυριανής ομιλίας του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ. Η αγορά αναζητά ενδείξεις για τα επόμενα βήματα στη νομισματική πολιτική, ειδικά μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό PCE που διαμορφώθηκαν οριακά υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά και τις επιθετικές δηλώσεις του προέδρου της Kansas City Fed, Τζέφρι Σμιντ, περί ανάγκης διατήρησης της αυστηρής πολιτικής.

Διαβάστε ακόμη

ΟΛΠ-COSCO: Νέο καταστατικό, ευρύτερες κινήσεις και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα

Όμιλος Epsilon Net: Εσοδα 135,32 εκατ. ευρώ και εκτίναξη καθαρών κερδών

ΤτΕ: Μείωση 2,25 δισ. ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Ιούλιο – Αύξηση 240 εκατ. ευρώ για τα νοικοκυριά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ