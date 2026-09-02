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Στα 35,5 ευρώ από 37,5 ευρώ προηγουμένως χαμηλώνει την τιμή στόχο για τη Jumbo η Pantelakis Securities. Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, οι μειώσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 9%-12% βραχυπρόθεσμα, λόγω κυρίως των εξαγωγών και της Ρουμανίας, αντισταθμίζονται περισσότερο από την ισχυρότερη του αναμενομένου δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Βέβαια, η Pantelakis διατηρεί τη σύσταση «αγοράς», τονίζοντας ότι οι εξελίξεις φαίνεται να διαμορφώνονται ιδιαίτερα θετικά για τον «κολοσσό του λιανεμπορίου» Jumbo (με εξαίρεση τη σαφή αρνητική απόκλιση της Ρουμανίας) το 2026, χάρη στη σταθερή ζήτηση σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Η Pantelakis εκτιμάει ότι οι πωλήσεις like-for-like (L-F-L) στην Ελλάδα (εκτός franchise) θα αυξηθούν κατά 5% σε ετήσια βάση στη χρήση 2026, καταγράφοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μία από τις καλύτερες περιόδους οργανικής ανάπτυξης (χωρίς αυξήσεις τιμών). Για ακόμη μία φορά, το μοντέλο της Jumbo αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικό, καθώς έχει αποδείξει την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται σε μακροοικονομικές μεταβολές, γεωπολιτικές πιέσεις και πληθωριστικές προκλήσεις, αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Τα καθαρά κέρδη για το 2026 εκτιμώνται στα 323 εκατ. ευρώ, αυξημένα μόλις κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά κατά 2% υψηλότερα από το μέσο σημείο του guidance της διοίκησης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% στα 1,3 δισ. ευρώ, η εκ πρώτης όψεως στασιμότητα στην τελική γραμμή (bottom line) προκαλεί εύλογα ερωτήματα στους επενδυτές για την πορεία του μικτού περιθωρίου κέρδους, αλλά και για τη γνωστή αυστηρή πειθαρχία της Jumbo στο κόστος.

Μια πιο προσεκτική ανάλυση, όμως, αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα. Με απλά λόγια, αν αφαιρεθούν οι τοπικές δυσκολίες στη Ρουμανία, οι εκτιμήσεις μας δείχνουν αύξηση των υποκείμενων βασικών προ φόρων κερδών κατά 6% σε ετήσια βάση, στα 313 εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων κατά 5% και σε ένα εξαιρετικά ισχυρό μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο παραμένει αμετάβλητο σε ετήσια βάση στο 59%.

Η Ρουμανία προσφέρει μακροπρόθεσμο δυναμικό παρά τις κυκλικές δυσκολίες

Σε ευθυγράμμιση με την Κομισιόν, η Pantelakis Securities θεωρεί ότι η υποαπόδοση της Ρουμανίας αποτελεί μια «κυκλική προσαρμογή», η οποία οφείλεται στην επιθετική δημοσιονομική εξυγίανση, το πολιτικό αδιέξοδο και τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.

Με το πραγματικό ΑΕΠ να αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,3%/2,5% το επόμενο έτος (σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΕ και του ΔΝΤ), έναντι σχεδόν στασιμότητας το 2026, η Ρουμανία αναμένεται να εισέλθει σε φάση ουσιαστικής οικονομικής ανάκαμψης, καθώς η χαμηλότερη πληθωριστική πίεση και η αποδέσμευση μισθών και συντάξεων θα σταθεροποιήσουν το διαθέσιμο εισόδημα. Η ανάκαμψη θα ενισχυθεί επίσης από τη μαζική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμένεται να κινητοποιήσει περίπου 77 δισ. ευρώ έως το 2030.

Με πληθυσμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της Ελλάδας, είναι προφανές ότι η Ρουμανία παραμένει μία από τις σημαντικότερες αγορές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τη Jumbo, εξέλιξη που υποστηρίζεται και από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων, δηλαδή τον διπλασιασμό του αριθμού τους τα επόμενα χρόνια.

Μακρύς ο δρόμος της επιστροφής

Οι αγορές ιδίων μετοχών από στελέχη της εταιρείας (insider buying) από τα μέσα Ιουλίου φαίνεται ότι αποτέλεσαν τον καταλύτη για μια αποφασιστική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα και τη δυναμική της μετοχής. Από εκείνη την αρχική κίνηση, η Jumbo έχει καταγράψει άνοδο 15% σε απόλυτους όρους, ξεπερνώντας τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρά την προσπάθεια ανάκαμψης από τις σημαντικές απώλειες της περιόδου έως τα μέσα Ιουλίου, όταν η μετοχή είχε υποχωρήσει κατά 20% από την αρχή του έτους και είχε καταγράψει αρνητική σχετική απόδοση 32%, η Jumbo εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς υστερούντες τίτλους της αγοράς.

Η μετοχή σημειώνει πτώση 8% από την αρχή του έτους, υποαποδίδοντας κατά 27% έναντι της εγχώριας αγοράς. Στην πραγματικότητα, θα απαιτούνταν άνοδος άνω του 37%, στα 35 ευρώ ανά μετοχή, ώστε η Jumbo να καλύψει πλήρως το χάσμα απόδοσης του 2026 και να ευθυγραμμιστεί με τον Γενικό Δείκτη.

Σύσταση αγοράς με νέα χαμηλότερη τιμή-στόχο

Η σύσταση παραμένει «αγορά», με νέα τιμή-στόχο στα 35,5 ευρώ ανά μετοχή έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 37,5 ευρώ. Οι μειώσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 9%-12% βραχυπρόθεσμα, λόγω κυρίως των εξαγωγών και της Ρουμανίας, αντισταθμίζονται περισσότερο από την ισχυρότερη του αναμενομένου δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Με σημαντικό καθαρό ταμειακό απόθεμα —που αντιστοιχεί στο 16% της χρηματιστηριακής αξίας— η Jumbo εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη, καθώς διαπραγματεύεται με 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και 6,2 φορές τον δείκτη EV/EBITDA.

Παράλληλα, οι αποδόσεις ελεύθερων ταμειακών ροών άνω του 8%, καθώς και η μερισματική απόδοση μεταξύ 6,7% και 7,4%, ενισχύουν την επενδυτική ελκυστικότητα της μετοχής.

Επιπλέον, η αγορά προεξοφλεί πλέον μια μακροπρόθεσμη πτώση του περιθωρίου EBITDA στο 15,3%, έναντι 35,3% το 2025.

Ακόμη και με βάση τη νέα τιμή-στόχο, η Jumbo θα διαπραγματεύεται σε αποτίμηση 13,9 φορές τα κέρδη ανά μετοχή και 9 φορές EV/EBITDA, επίπεδα που θεωρούνται άνετα διαχειρίσιμα.

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