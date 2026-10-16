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Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βλέπει η UBS, διατηρώντας σύσταση Buy και τιμή στόχο στα 54 ευρώ, έναντι τιμής αναφοράς 40,16 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 34,5%. Η ελβετική τράπεζα εντάσσει τη μετοχή στις 20 κορυφαίες επιλογές της μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, επισημαίνοντας ότι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων αλλάζει ουσιαστικά το προφίλ κερδοφορίας του ομίλου.

Κατά την UBS, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περνά σε μια νέα φάση, στην οποία οι παραχωρήσεις υποδομών αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό αποτελεσμάτων. Η λειτουργία της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού περιορίζει σταδιακά την εξάρτηση του ομίλου από περισσότερο κυκλικές δραστηριότητες, όπως οι κατασκευές και η ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών. Η UBS προβλέπει ότι τα EBITDA από τις παραχωρήσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 11% έως το 2030, προσεγγίζοντας τα 730 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται στην αύξηση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους, στις συμβατικά προβλεπόμενες ή συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό αυξήσεις διοδίων και σε περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Με αυτά τα δεδομένα, η UBS εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορούν έως το 2030 να έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του 2025.

Ταμειακές ροές 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030

Κρίσιμο στοιχείο της επενδυτικής περίπτωσης είναι και η αναμενόμενη ενίσχυση των ταμειακών ροών. Η UBS θεωρεί ότι ο όμιλος βρίσκεται κοντά σε σημείο καμπής, καθώς τα νέα περιουσιακά στοιχεία ωριμάζουν και ο δανεισμός σε επίπεδο έργων αποπληρώνεται σταδιακά. Ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών ταμειακών ροών θα μπορεί να κατευθύνεται προς τη μητρική εταιρεία.

Η τράπεζα προβλέπει αύξηση της δημιουργίας ταμειακών ροών σε επίπεδο holding με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% την περίοδο 2026-2030, ενώ υπολογίζει τις σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές προς τη μητρική σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις κεφαλαίων και την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων προς τους μετόχους, η συνολική δυνατότητα χρηματοδότησης εκτιμάται περίπου στα 2,3 δισ. ευρώ.

Ανεκτέλεστο 9 δισ. ευρώ και κυρίαρχη θέση στις υποδομές

Η UBS δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις υποδομών στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη της οικονομίας και η βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα δημιουργούν, σύμφωνα με την έκθεση, τις προϋποθέσεις ώστε δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι να κινητοποιήσουν ακόμη περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ανεκτέλεστο έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους περίπου 9 δισ. ευρώ, προσφέρει υψηλή ορατότητα στα μελλοντικά αποτελέσματα. Παράλληλα, το καθετοποιημένο μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας υποδομών, το εκτιμώμενο μερίδιο περίπου 50% στην ελληνική κατασκευαστική αγορά και η ηγετική θέση του ομίλου ενισχύουν τη δυνατότητά του να διεκδικήσει νέα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Η αγορά δεν αποτιμά πλήρως Αττική και Εγνατία Οδό

Παρά την ισχυρή πορεία της μετοχής, η UBS θεωρεί ότι η σημερινή αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως το αναπτυξιακό προφίλ της εταιρείας. Προβλέπει μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 16% την επόμενη πενταετία, κυρίως χάρη στην αυξανόμενη συνεισφορά των αυτοκινητοδρόμων.

Με βάση την αποτίμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων, η UBS εκτιμά ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής ενσωματώνει περίπου 40% έκπτωση έναντι της δικής της αποτίμησης για την Αττική και την Εγνατία Οδό, των οποίων η συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται στα 2,8 δισ. ευρώ. Οι δύο παραχωρήσεις εκτιμάται ότι μπορούν να παράγουν σωρευτικά περίπου 23 δισ. ευρώ EBITDA κατά την υπολειπόμενη διάρκεια των συμβάσεών τους, στοιχείο που, σύμφωνα με την UBS, αφήνει περιθώριο για περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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