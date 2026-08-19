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Ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή παγωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, φτάνοντας τα 3,44 δισ. λίτρα, ποσότητα που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,9% σε σύγκριση με το 2024 (3,38 δισ. λίτρα), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των παραγωγών κρατών-μελών, παράγοντας 608 εκατ. λίτρα παγωτού το 2025. Ακολούθησαν στην πρώτη τριάδα η Ιταλία με 549 εκατ. λίτρα και η Γαλλία με 525 εκατ. λίτρα. Την πεντάδα των κυριότερων παραγωγών συμπλήρωσαν η Ισπανία (457 εκατ. λίτρα) και το Βέλγιο (274 εκατ. λίτρα).

Σημειώνεται ότι και οι πέντε κορυφαίες χώρες κατέγραψαν αύξηση στην παραγωγή τους σε σχέση με το 2024. Η Ιταλία σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο (+10%), το Βέλγιο ακολούθησε με +6%, η Γαλλία με +4%, η Ισπανία με +2%, ενώ η Γερμανία κατέγραψε οριακή ενίσχυση (+0,2%).

Στο μέτωπο του εξωτερικού εμπορίου, οι χώρες της ΕΕ εξήγαγαν 289,8 εκατ. κιλά παγωτού σε χώρες εκτός ΕΕ το 2025, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 77,8 εκατ. κιλά. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10% (+26 εκατ. κιλά) σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 12% (+8,5 εκατ. κιλά).

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Γαλλία αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγωτού στην ΕΕ, διοχετεύοντας 59,1 εκατ. κιλά σε τρίτες χώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ εκτός των συνόρων της.

Στη λίστα των κυριότερων εξαγωγέων ακολούθησαν η Ιταλία (55,2 εκατ. κιλά – 19% των εξαγωγών της ΕΕ), το Βέλγιο (34,5 εκατ. κιλά – 12%), η Γερμανία (29,9 εκατ. κιλά – 10%) και η Ολλανδία (26,5 εκατ. κιλά – 9%).

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