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Η ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύει σταδιακά τη θέση της στο διεθνές εμπόριο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, με το 2025 να κλείνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα. Οι εξαγωγές ξεπέρασαν τις εισαγωγές κατά 32,4 δισ. ευρώ, σε μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου στον συγκεκριμένο τομέα.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ πραγματοποίησε το 2025 εισαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας συνολικής αξίας 534,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 566,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκαν τέσσερα συνεχόμενα χρόνια εμπορικών ελλειμμάτων, από το 2020 έως και το 2023. Το ισοζύγιο πέρασε για πρώτη φορά σε θετικό έδαφος το 2024 και η εικόνα αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025.

Παράλληλα, διευρύνεται η συμμετοχή της υψηλής τεχνολογίας στο εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ. Το μερίδιο των συγκεκριμένων προϊόντων στις συνολικές εμπορικές συναλλαγές της Ένωσης με χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε από 16,9% το 2015 σε 21,3% το 2025.

Σε ορίζοντα δεκαετίας, η ανοδική τάση είναι επίσης εμφανής. Από το 2015, οι εισαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6% ετησίως, καταγράφοντας συνολική άνοδο κατά 239,9 δισ. ευρώ. Ακόμη ταχύτερη ήταν η αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο 7% τον χρόνο, ή κατά 265,4 δισ. ευρώ.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή υψηλής τεχνολογίας

Η ενίσχυση της εμπορικής θέσης της ΕΕ συνοδεύεται και από αύξηση της παραγωγής. Το 2025 η αξία της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε περίπου 532 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για σημαντική μεταβολή σε σχέση με το 2015, όταν η αντίστοιχη παραγωγή ανερχόταν σε 287 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, η παραγωγή αυξήθηκε κατά μέσο όρο 6% σε ετήσια βάση, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση της ευρωπαϊκής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σημαντικό μέρος των εισαγωγών υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ προέρχεται από δύο μεγάλες οικονομίες, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2025, η Κίνα κάλυψε το 28% των εισαγωγών της ΕΕ στην κατηγορία, με προϊόντα αξίας 150,4 δισ. ευρώ. Οι ΗΠΑ ακολούθησαν με μερίδιο 25%, αντιστοιχώντας σε 131,4 δισ. ευρώ. Τρίτη σημαντική χώρα προμηθευτής ήταν η Ελβετία, με 6% και εισαγωγές ύψους 32,6 δισ. ευρώ.

Η σύνθεση των προϊόντων διαφέρει σημαντικά ανά χώρα. Από την Κίνα, σχεδόν το μισό των εισαγωγών υψηλής τεχνολογίας αφορούσε ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, με μερίδιο 48%, ενώ ακόμη 31% αντιστοιχούσε σε υπολογιστές και μηχανήματα γραφείου.

Από τις ΗΠΑ, αντίθετα, κυριάρχησαν τα αεροδιαστημικά προϊόντα, που αντιπροσώπευαν το 36% των εισαγωγών, και τα φαρμακευτικά προϊόντα, με 33%.

Η εικόνα της Ελβετίας ήταν ακόμη πιο συγκεντρωμένη, καθώς το 71% των εισαγωγών υψηλής τεχνολογίας από τη συγκεκριμένη χώρα αφορούσε φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι ΗΠΑ ο σημαντικότερος προορισμός των ευρωπαϊκών εξαγωγών

Στο σκέλος των εξαγωγών, η εικόνα αντιστρέφεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν το 2025 τον σημαντικότερο εμπορικό προορισμό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, απορροφώντας το 34% των συνολικών εξαγωγών, συνολικής αξίας 195,1 δισ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο 9% και εξαγωγές 52,5 δισ. ευρώ, ενώ η Κίνα ακολούθησε με 8% και 48,1 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ παρουσιάζουν έντονη συγκέντρωση στα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 62% του συνόλου. Τα αεροδιαστημικά προϊόντα ακολουθούν με 12%.

Πιο διαφοροποιημένο είναι το ευρωπαϊκό εξαγωγικό μείγμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα φαρμακευτικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 23%, ενώ τα αεροδιαστημικά και τα ηλεκτρονικά-τηλεπικοινωνιακά προϊόντα καταλαμβάνουν από 19% το καθένα. Ένα επιπλέον 13% αφορά επιστημονικά όργανα.

Αντίστοιχα διαφοροποιημένες είναι οι εξαγωγές προς την Κίνα. Τα ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα αποτελούν το 30%, τα αεροδιαστημικά το 27%, τα επιστημονικά όργανα το 20% και τα φαρμακευτικά προϊόντα το 13%.

Η εικόνα του 2025 αποτυπώνει έτσι έναν ευρωπαϊκό κλάδο υψηλής τεχνολογίας με αυξανόμενη παραγωγή, ισχυρότερες εξαγωγές και θετικό εμπορικό ισοζύγιο, αλλά και με σημαντική εξάρτηση από μεγάλες αγορές, κυρίως τις ΗΠΑ και την Κίνα.

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