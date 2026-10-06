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Σε Ελλάδα και Κίνα συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας στη διεθνή αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, με τους Έλληνες να εμφανίζουν ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα δεξαμενόπλοια και τους Κινέζους να προηγούνται στις αγορές bulk carriers, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση της Allied QuantumSea.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της έντονης κινητικότητας που καταγράφεται στα tankers. Μέσα σε μία εβδομάδα αναφέρθηκαν 19 αγοραπωλησίες δεξαμενόπλοιων, έναντι 11 την αμέσως προηγούμενη. Για τα 17 πλοία των οποίων έγινε γνωστό το τίμημα, τα κεφάλαια που άλλαξαν χέρια ξεπέρασαν το $1,008 δισ., ενώ τέσσερα VLCC και εννέα MR αποτέλεσαν τον κύριο όγκο των συναλλαγών.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που καταγράφει η Allied QuantumSea ως αγοραστές secondhand tankers στο τελευταίο 12μηνο, με 96 αποκτήσεις. Ακολουθεί η Νότια Κορέα με 69 και η Κίνα με 37. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, ελληνικά συμφέροντα εμφανίστηκαν ως αγοραστές ενός Suezmax κατασκευής 2027 και δύο MR. Αμερικανικά συμφέροντα απέκτησαν δύο VLCC, ενώ αγοραστής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέθηκε με ακόμη ένα VLCC.

Η ένταση των συναλλαγών έρχεται σε μία περίοδο, κατά την οποία οι αποτιμήσεις των tankers έχουν εκτοξευθεί. Ενδεικτικά, η Allied QuantumSea αποτιμά ένα πενταετές VLCC στα $200 εκατ., έναντι μέσου όρου πενταετίας $97,75 εκατ., ενώ ένα 15ετές VLCC φθάνει πλέον τα $160 εκατ. Στα Suezmax, η ενδεικτική αξία ενός πενταετούς πλοίου βρίσκεται στα $130 εκατ. και ενός 15ετούς στα $90 εκατ.

Έντονη δραστηριότητα καταγράφεται και στα bulk carriers, όπου όμως οι συσχετισμοί μεταξύ των χωρών αντιστρέφονται. Στο τελευταίο 12μηνο, κινεζικά συμφέροντα έχουν πραγματοποιήσει 169 αγορές bulkers, έναντι 115 ελληνικών, σύμφωνα με τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου. Την τελευταία εβδομάδα οι Έλληνες εμφανίστηκαν ως αγοραστές σε Panamax, Supramax και Handysize, ενώ κινεζικό ενδιαφέρον καταγράφηκε σε Post-Panamax και Handysize.

Συνολικά αναφέρθηκαν 12 πωλήσεις bulk carriers μέσα στην εβδομάδα, έναντι 15 την προηγούμενη, με τουλάχιστον $159,2 εκατ. να έχουν επενδυθεί στα δέκα πλοία για τα οποία υπάρχει γνωστό τίμημα. Τέσσερις συναλλαγές αφορούσαν Handysize, τρεις Panamax/Kamsarmax και τρεις Supramax.

Ανάμεσα στις συμφωνίες με ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται το Geneva Star, Panamax 75.843 dwt κατασκευής 2009, το οποίο αναφέρεται ότι πωλήθηκε σε Έλληνες αγοραστές έναντι $17 εκατ. Στην κατηγορία Supramax, το Prometheus 1, χωρητικότητας 55.415 dwt και κατασκευής 2012, πέρασε επίσης σε ελληνικά χέρια έναντι $19 εκατ., ενώ το Handysize Celeste, 34.295 dwt και κατασκευής 2012, πωλήθηκε σε Έλληνες έναντι $11,1 εκατ.

Τα στοιχεία της Allied QuantumSea δείχνουν επομένως δύο διαφορετικές εστίες αγοραστικού ενδιαφέροντος: στα tankers η Ελλάδα προηγείται μεταξύ των χωρών που καταγράφονται στην έκθεση με 96 αγορές στο 12μηνο, ενώ στα bulkers η Κίνα βρίσκεται μπροστά με 169 συναλλαγές έναντι 115 ελληνικών. Και στις δύο αγορές, πάντως, η παρουσία των Ελλήνων παραμένει από τις ισχυρότερες διεθνώς.

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