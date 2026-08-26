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Σε πρωτοφανή επίπεδα έχει ανέβει η συμφόρηση στα λιμάνια, καθώς containerships συνολικής χωρητικότητας 4,31 εκατ. TEU περιμένουν για θέση, φόρτωση ή εκφόρτωση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ σε απόλυτους αριθμούς, ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ των 4 εκατ. TEU κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με το Market Pulse της Linerlytica της 25ης Αυγούστου, η χωρητικότητα που βρίσκεται σήμερα εγκλωβισμένη σε ουρές αντιστοιχεί στο 12,6% του παγκόσμιου στόλου containerships, ο οποίος έχει φθάσει τα 34,4 εκατ. TEU. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα οκτώ TEU του στόλου δεν είναι άμεσα διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση των τακτικών γραμμών.

Η σύγκριση με την πανδημία αφορά την απόλυτη χωρητικότητα και όχι κατ’ ανάγκη το ποσοστό του στόλου, ο οποίος σήμερα είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Ωστόσο, το μέγεθος της συμφόρησης αποκαλύπτει ότι η λειτουργική προσφορά πλοίων είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη που εμφανίζεται στα στοιχεία του παγκόσμιου στόλου.

Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Ανατολική Ασία. Οι διαδοχικοί τυφώνες προκάλεσαν προσωρινές διακοπές και επιβράδυνση των λιμενικών εργασιών, δημιουργώντας συσσωρευμένες καθυστερήσεις. Ένα πλοίο που χάνει το προγραμματισμένο παράθυρο προσέγγισης σε ένα μεγάλο λιμάνι μεταφέρει την καθυστέρηση στον επόμενο σταθμό του δρομολογίου του, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να εξαπλώνεται σε ολόκληρο το δίκτυο.

Την ίδια ώρα, νέα σημεία συμφόρησης στον Παναμά και σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμενικά κέντρα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα. Οι χρόνοι αναμονής μεγαλώνουν, οι κυκλικές διαδρομές των πλοίων χρειάζονται περισσότερες ημέρες για να ολοκληρωθούν και οι εταιρείες τακτικών γραμμών αναγκάζονται να δεσμεύουν περισσότερη χωρητικότητα για να διατηρούν τα προγράμματά τους. Αυτή η κατάσταση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η μαζική είσοδος νεότευκτων containerships δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής την αναμενόμενη κατάρρευση των ναύλων. Το orderbook έχει αυξήσει θεαματικά την ονομαστική προσφορά, όμως ένα σημαντικό μέρος της νέας και της υφιστάμενης χωρητικότητας απορροφάται από τις καθυστερήσεις.

Η συμφόρηση λειτουργεί, επομένως, σαν ένας προσωρινός μηχανισμός αφαίρεσης πλοίων από την αγορά. Τα εκατομμύρια TEU υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως στο δίκτυο. Όσο οι ουρές παραμένουν, η προσφορά διατηρείται τεχνητά περιορισμένη και οι ναύλοι αποκτούν ένα πρόσθετο στήριγμα. Η ισορροπία, πάντως, παραμένει εύθραυστη. Εάν τα λιμάνια αποσυμφορηθούν και οι χρόνοι εξυπηρέτησης επανέλθουν γρήγορα σε φυσιολογικά επίπεδα, μεγάλο μέρος αυτής της «κρυμμένης» χωρητικότητας θα επιστρέψει απότομα στην αγορά. Τότε το μεγάλο orderbook θα αρχίσει να ασκεί πολύ πιο καθαρή πίεση στους ναύλους.

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