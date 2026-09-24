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Με τουλάχιστον 12 νεότευκτα πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος να εμφανίζονται στη νέα λίστα παραγγελιών και επενδύσεις γνωστής αξίας 1,346 δισ. δολαρίων, η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της νέας επενδυτικής κινητικότητας που καταγράφει η Xclusiv Shipbrokers. Και το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται τόσο στα ονόματα όσο στους αριθμούς: οι ελληνικές κινήσεις συγκεντρώνονται σε μεγάλα LNG carriers, VLCC και VLAC, δηλαδή σε ορισμένες από τις ακριβότερες και πλέον κεφαλαιουχικές κατηγορίες του παγκόσμιου στόλου.

Η εικόνα γίνεται ακόμη ισχυρότερη επειδή οι παραγγελίες τοποθετούνται σε μία αγορά όπου οι τιμές των νέων πλοίων παραμένουν υψηλές, ενώ στα δεξαμενόπλοια η έκρηξη των ναύλων έχει προκαλέσει ένα από τα εντονότερα κύματα ανατίμησης των μεταχειρισμένων assets των τελευταίων ετών.

Από τον πίνακα νέων παραγγελιών της Xclusiv προκύπτουν τρεις σαφείς ομάδες πλοίων ελληνικού ενδιαφέροντος: τέσσερα LNG carriers των 200.000 κυβικών μέτρων, δύο VLCC των 306.000 dwt και έξι VLAC των 93.000 κυβικών μέτρων. Συνολικά πρόκειται για 12 πλοία, όλα με προγραμματισμένη παράδοση το 2029. Στα πλοία για τα οποία αναφέρεται τίμημα, τα τέσσερα LNG carriers αντιπροσωπεύουν επένδυση 1,1 δισ. δολαρίων, δηλαδή περίπου 275 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, ενώ τα δύο VLCC κοστολογούνται στα 123 εκατ. δολάρια έκαστο, συνολικά 246 εκατ. δολάρια. Έτσι, μόνο για τα έξι από τα 12 πλοία υπάρχει δημοσιοποιημένη συμβατική αξία 1,346 δισ. δολαρίων. Για τα υπόλοιπα έξι VLAC η Xclusiv δεν αναφέρει τίμημα και επομένως το πραγματικό επενδυτικό ύψος του συγκεκριμένου ελληνικού πακέτου είναι υψηλότερο, χωρίς όμως να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί από την έκθεση.

Στον ίδιο πίνακα καταγράφονται ακόμη δύο VLAC των 93.000 κυβικών μέτρων έναντι 110 εκατ. δολαρίων έκαστο με αγοραστή την Akrotiri Tankers. Ωστόσο, η Xclusiv δεν χαρακτηρίζει στην έκθεση τον συγκεκριμένο αγοραστή ως ελληνικό και συνεπώς τα δύο πλοία δεν είναι ασφαλές να ενσωματωθούν στο παραπάνω ελληνικό σύνολο χωρίς πρόσθετη διασταύρωση.

Το σημαντικότερο στατιστικό εύρημα της έκθεσης βρίσκεται, ωστόσο, στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Ο μέσος δείκτης ημερήσιων εσόδων των VLCC έκλεισε την εβδομάδα στα 722.946 δολάρια την ημέρα, έχοντας αυξηθεί κατά 168.800 δολάρια μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Στη διαδρομή Μέση Ανατολή–Κίνα η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, κατά 259.000 δολάρια ημερησίως, με τα ισοδύναμα έσοδα να φθάνουν πλέον τα 1,241 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Τα Suezmax κινούνται επίσης σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με μέσο όρο 303.674 δολάρια ημερησίως, ενώ τα Aframax διαμορφώθηκαν στα 162.238 δολάρια. Στη διαδρομή Μαύρη Θάλασσα–Μεσόγειος τα Suezmax έφθασαν τα 368.578 δολάρια ημερησίως, ενώ από Μέση Ανατολή προς Μεσόγειο τα επίπεδα ανέβηκαν στα 557.689 δολάρια.

Η ταχύτητα της μεταβολής είναι ίσως ακόμη σημαντικότερη από τα απόλυτα μεγέθη. Τον Ιούλιο ο μέσος όρος των VLCC βρισκόταν περίπου στα 198.000 δολάρια την ημέρα. Τον Αύγουστο ανέβηκε στα 272.000 δολάρια και στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου πλησίασε τα 449.000 δολάρια. Στις 18 Σεπτεμβρίου είχε φθάσει στα 722.946 δολάρια.

Έναν χρόνο νωρίτερα, στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025, βρισκόταν περίπου στα 79.700 δολάρια την ημέρα. Με άλλα λόγια, σε ετήσια βάση το συγκεκριμένο επίπεδο είναι περίπου εννέα φορές υψηλότερο.

Εδώ βρίσκεται και η δεύτερη μεγάλη στατιστική εικόνα της έκθεσης. Ένα VLCC πενταετίας αποτιμάται τον Σεπτέμβριο του 2026 στα 172 εκατ. δολάρια, έναντι 117,3 εκατ. πριν από έναν χρόνο: +47%. Στη δεκαετία η αξία έχει ανέβει από 86,5 εκατ. στα 152 εκατ. δολάρια, αύξηση 76%. Ακόμη εντυπωσιακότερη είναι η μεταβολή στα πλοία 15ετίας: από μόλις 58,3 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2025 στα 135 εκατ. σήμερα, δηλαδή +132% μέσα σε δώδεκα μήνες. Ακόμη και τα resale VLCC έχουν ενισχυθεί κατά 32%, στα 193 εκατ. δολάρια. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα VLCC. Στα Suezmax οι αξίες πενταετίας έχουν αυξηθεί 53%, δεκαετίας 57% και 15ετίας 80%. Στα Aframax οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι 37%, 44% και 55%, ενώ ακόμη και στα MR2 οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 18% και 34%.

103 VLCC άλλαξαν χέρια – το 72,8% ήταν άνω των 10 ετών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ηλικιακή σύνθεση των συναλλαγών. Από την αρχή του 2026 έως τις 14 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 103 αγοραπωλησίες VLCC. Από αυτές, οι 43 αφορούσαν πλοία ηλικίας 11-15 ετών και άλλες 32 πλοία 16-20 ετών. Άρα 75 από τις 103 συναλλαγές, ή περίπου 72,8%, αφορούσαν VLCC ηλικίας μεταξύ 11 και 20 ετών.

Αντίθετα, μόλις πέντε συναλλαγές αφορούσαν πλοία ηλικίας έως πέντε ετών. Άλλες 14 πραγματοποιήθηκαν στην κατηγορία 6-10 ετών και εννέα σε πλοία άνω των 20 ετών. Τον Σεπτέμβριο η μέση ηλικία των VLCC που άλλαξαν χέρια ανέβηκε περίπου στα 18 χρόνια, από 13,6 χρόνια τον Αύγουστο. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία η δυνατότητα άμεσης παραγωγής υψηλών ταμειακών ροών έχει αυξήσει δραστικά την οικονομική αξία ακόμη και παλαιότερου τονάζ.

Και οι Έλληνες αγοράζουν παλαιότερο τονάζ

Μέσα σε αυτή την τάση υπάρχει και σαφές ελληνικό στοιχείο στη δευτερογενή αγορά. Η Xclusiv καταγράφει ότι Έλληνες αγοραστές απέκτησαν Suezmax 150.678 dwt, κατασκευής 2001, έναντι τιμήματος άνω των 45 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται δηλαδή για πλοίο ηλικίας περίπου 25 ετών, γεγονός που δείχνει πόσο έχει μεταβληθεί η οικονομική εξίσωση της tanker αγοράς όταν τα ημερήσια έσοδα βρίσκονται στα σημερινά επίπεδα.

Οι Έλληνες τοποθετούν παράλληλα κεφάλαια σε μία περίοδο κατά την οποία ούτε οι τιμές των νεότευκτων είναι χαμηλές. Η ενδεικτική τιμή ενός νέου VLCC βρίσκεται στα 131 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Τα Suezmax έχουν φθάσει στα 91 εκατ. (+6%), τα Aframax στα 78 εκατ. (+8%), τα Panamax tankers στα 62 εκατ. (+5%) και τα MR2 στα 52 εκατ. δολάρια (+7%).

Το συμπέρασμα των αριθμών είναι χαρακτηριστικό: 12 νεότευκτα ελληνικού ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 1,346 δισ. δολάρια γνωστής επενδυτικής αξίας, VLCC ναύλοι που έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι και μεταχειρισμένα πλοία 15ετίας που έχουν ανατιμηθεί έως 132%. Για την ελληνική ναυτιλία, η συγκεκριμένη συγκυρία δημιουργεί ένα διπλό πεδίο: από τη μία, η σημερινή αγορά προσφέρει εξαιρετικά υψηλές ταμειακές ροές στα υπάρχοντα tankers και από την άλλη, σημαντικά ελληνικά κεφάλαια δεσμεύονται ήδη για τον στόλο της επόμενης περιόδου. Και αυτό συμβαίνει ενώ, όπως επισημαίνει η Xclusiv, η πορεία της αγοράς παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τη γεωπολιτική: ενδεχόμενη αποκλιμάκωση γύρω από το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση, ενώ η παράταση των διαταραχών μπορεί να διατηρήσει τόσο τους ναύλους όσο και τις αξίες των πλοίων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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