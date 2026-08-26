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Με ιδιαίτερα ισχυρούς όρους διατηρεί σε απασχόληση ένα από τα παλαιότερα πλοία του στόλου της η Euroseas, συμφερόντων του Αριστείδη Πίττα. Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία συμφώνησε την επέκταση της χρονοναύλωσης του feeder containership Jonathan P για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, με ημερήσιο ναύλο 26.000 δολαρίων.

Το πλοίο, χωρητικότητας 1.740 TEU και κατασκευής 2006, θα παραμείνει στον ίδιο ναυλωτή για χρονικό διάστημα από 24 έως 26 μήνες, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να αποτελεί επιλογή του τελευταίου. Η νέα περίοδος απασχόλησης αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου 2026, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου δεξαμενισμού του.

Η συμφωνία προσφέρει στη Euroseas ακαθάριστα έσοδα περίπου 19 εκατ. δολαρίων για την ελάχιστη διάρκεια των 24 μηνών. Εφόσον ασκηθεί η επιλογή για το σύνολο των 26 μηνών, το αντίστοιχο ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 20,5 εκατ. δολάρια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το επίπεδο του ναύλου. Το Jonathan P είχε ναυλωθεί την προηγούμενη χρονιά έναντι 25.000 δολαρίων ημερησίως. Η Euroseas πετυχαίνει τώρα μικρή αύξηση, της τάξης του 4%, παρά το γεγονός ότι το πλοίο συμπληρώνει δύο δεκαετίες ζωής.

Η εξέλιξη αποτελεί ένδειξη της ανθεκτικότητας που εξακολουθεί να παρουσιάζει η αγορά των μικρότερων containerships. Οι ναυλωτές εμφανίζονται πρόθυμοι να δεσμεύσουν διαθέσιμη χωρητικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν πρόκειται για μεγαλύτερης ηλικίας πλοία, εφόσον αυτά παραμένουν εμπορικά ανταγωνιστικά.

Για τη Euroseas, η νέα σύμβαση ενισχύει την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών της μέχρι τουλάχιστον το φθινόπωρο του 2028. Παράλληλα, λειτουργεί ως γέφυρα προς την επόμενη φάση ανάπτυξης του στόλου της, καθώς η εταιρεία έχει συνολικά 12 containerships υπό ναυπήγηση, τα οποία προγραμματίζεται να παραδοθούν σταδιακά από το 2027 έως το 2029.

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