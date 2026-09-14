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Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East–West, δυναμικότητας περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, έφερε στο προσκήνιο μια νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη διάσταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή: ακόμη και οι διαδρομές που δημιουργήθηκαν για να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς. Ο τραπεζίτης και σύμβουλος ναυτιλιακών επιχειρήσεων Γιώργος Ξηραδάκης αναλύει τις συνέπειες για την αγορά πετρελαίου και τη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι η ταυτόχρονη πίεση στο Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ μπορεί να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στη διεθνή κοινότητα, προειδοποιώντας ότι η απουσία συνεκτικής στρατηγικής επιτρέπει στους Χούθι να μετατρέπουν την Ερυθρά Θάλασσα σε πεδίο εκβιασμού της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Τι σηματοδοτεί η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East–West;

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο ενεργειακό περιστατικό. Είναι ακόμη μία σοβαρή προειδοποίηση ότι η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί σχεδόν παθητικά την αποσταθεροποίηση ορισμένων από τις σημαντικότερες ενεργειακές και θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Ο East–West, γνωστός και ως Petroline, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από την ανατολική Σαουδική Αραβία προς το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Με δυναμικότητα περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, αποτελεί τη βασική στρατηγική παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ. Η διακοπή της λειτουργίας του, ακόμη και αν έγινε προληπτικά, αποδεικνύει ότι πλέον ούτε οι εναλλακτικές ενεργειακές διαδρομές μπορούν να θεωρούνται απολύτως ασφαλείς.

Πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι συνέπειες για την αγορά πετρελαίου;

Η αγορά ενέργειας δεν αντιδρά μόνο στις ποσότητες πετρελαίου που ενδέχεται να αποσυρθούν, αλλά κυρίως στην αβεβαιότητα. Εάν η λειτουργία του αγωγού αποκατασταθεί γρήγορα, το πρόβλημα μπορεί να περιοριστεί μέσω της αξιοποίησης αποθεμάτων και του αναπρογραμματισμού των φορτίων.

Εάν, όμως, η διακοπή παραταθεί, θα περιοριστεί η εξαγωγική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας και θα αυξηθεί το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του αργού. Η επιβάρυνση αυτή θα περάσει στα καύσιμα, στις αεροπορικές μεταφορές και στα πετροχημικά, καταλήγοντας τελικά στον πληθωρισμό και στον καταναλωτή.

Πώς επηρεάζεται η ναυτιλία από αυτή την εξέλιξη;

Οι επιπτώσεις είναι αντιφατικές. Από τη μία πλευρά, η μείωση των φορτώσεων από το Yanbu μπορεί να οδηγήσει σε ακυρώσεις ναυλώσεων. Από την άλλη, η αναζήτηση φορτίων από πιο απομακρυσμένες αγορές αυξάνει τα τονομίλια και μπορεί να ενισχύσει τους ναύλους των VLCC και των Suezmax.

Δεν πρέπει, όμως, να αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις μόνο μέσα από το πρίσμα των ναύλων. Αυτές οι εμπορικές ευκαιρίες συνοδεύονται από υψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και, κυρίως, από αυξημένη απειλή για τα πλοία και τα πληρώματά τους.

Θεωρείτε ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται πλέον από τη δράση των Χούθι;

Η δράση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Μπαμπ ελ- Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή απειλή. Οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μετατρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμιο οικονομικό και ναυτιλιακό πρόβλημα.

Κάθε νέα εκτροπή πλοίου μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας σημαίνει μεγαλύτερους πλόες, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ακριβότερα προϊόντα για τους καταναλωτές. Το κόστος δεν περιορίζεται στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Μεταφέρεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πώς αξιολογείτε την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας;

Η αντίδραση παραμένει κατώτερη των περιστάσεων. Οι αποσπασματικές ναυτικές επιχειρήσεις δεν συνιστούν συνεκτική στρατηγική και δεν έχουν αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να εγκαταλείπεται στις αποφάσεις ενόπλων οργανώσεων. Ούτε είναι δυνατόν το βάρος της προστασίας της να μεταφέρεται αποκλειστικά στις ναυτιλιακές εταιρείες και στα πληρώματα. Απαιτείται σταθερή, συντονισμένη και αποτελεσματική διεθνής παρουσία.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από εδώ και πέρα;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ταυτόχρονη πίεση στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Πρόκειται για δύο θαλάσσια περάσματα ζωτικής σημασίας για τις ενεργειακές ροές και το παγκόσμιο εμπόριο.

Η ενεργειακή ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελούν δύο όψεις της ίδιας γεωπολιτικής πρόκλησης. Κάθε ημέρα διεθνούς αδράνειας επιτρέπει στις θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου να μετατρέπονται σε εργαλεία πίεσης και εκβιασμού.

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