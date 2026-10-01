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Την αδυναμία των κυβερνήσεων να καταλήξουν σε ένα ενιαίο και αποτελεσματικό παγκόσμιο πλαίσιο για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας ανέδειξε ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, μιλώντας στο 27ο Euromed Convention «From Land to Sea» στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας.

Όπως ανέφερε, οι διαφορετικοί κλάδοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας κατάφεραν, παρά τις αντικρουόμενες επιχειρηματικές τους προτεραιότητες, να διαμορφώσουν κοινή θέση για την πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Στη συμφωνία συμμετείχαν εκπρόσωποι δεξαμενόπλοιων, φορτηγών, πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων, επιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων.

«Ήταν δύσκολο ακόμη και να πιστέψουμε ότι θα βρίσκαμε συμφωνία μέσα στη δική μας ένωση. Όμως τη βρήκαμε, με αίσθημα ευθύνης», τόνισε. Αντίθετα, τα κράτη, τα οποία καλούνται να διαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο, δεν έχουν καταφέρει να γεφυρώσουν τις διαφορές τους.

Ο επικεφαλής του Grimaldi Group υποστήριξε τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος εισφοράς, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην παραγωγή καθαρών καυσίμων και στην επιβράβευση των εταιρειών που επενδύουν πρώτες στις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα περιφερειακά μέτρα, όπως το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί παγκόσμια δραστηριότητα. Η επιβολή διαφορετικών κανόνων ανά περιοχή, χωρίς επαρκή οικονομικά κίνητρα και διαθέσιμα πράσινα καύσιμα, αυξάνει το κόστος χωρίς να εγγυάται την ενεργειακή μετάβαση.

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