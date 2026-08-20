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Νέο μέτωπο κινδύνου ανοίγει για την εμπορική ναυτιλία στον Κόλπο του Άντεν, καθώς έξι ένοπλοι κατέλαβαν τάνκερ που κινούνταν με δυτική κατεύθυνση και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το οδηγούν προς τις ακτές της Σομαλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αλ Μουκάλα στην Υεμένη. Η βρετανική υπηρεσία UKMTO, με την προειδοποίηση 118-26, γνωστοποίησε ότι οι δράστες έχουν πλέον τον έλεγχο του πλοίου, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Η πρώτη ένδειξη ότι το tanker βρισκόταν σε κίνδυνο ήταν ένα σήμα κινδύνου που μεταδόθηκε μέσω του διεθνούς διαύλου VHF 16, όταν ένα άγνωστο μικρό σκάφος άρχισε να το προσεγγίζει. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι ένοπλοι είχαν καταφέρει να επιβιβαστούν και να αναλάβουν τον έλεγχό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η ταυτότητα του tanker. Άγνωστη παραμένει επίσης η κατάσταση των μελών του πληρώματος, καθώς δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς, ομηρία ή άλλη μορφή βίας πάνω στο πλοίο. Η κατάληψη επαναφέρει με ένταση την απειλή της σομαλικής πειρατείας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου. Το σημείο του συμβάντος βρίσκεται στην ανατολική πρόσβαση προς το στενό Bab el-Mandeb και την Ερυθρά Θάλασσα, από όπου διέρχονται πλοία που συνδέουν την Ασία και τη Μέση Ανατολή με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Το νέο περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την κατάληψη άλλου εμπορικού πλοίου από Σομαλούς πειρατές. Η γεωγραφική μετατόπιση των επιθέσεων από τα σομαλικά παράλια προς τον ίδιο τον Κόλπο του Άντεν δείχνει ότι οι ένοπλες ομάδες επιχειρούν πλέον σε μεγαλύτερη ακτίνα, αναζητώντας στόχους επάνω στις βασικές γραμμές ναυσιπλοΐας. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες διαμορφώνεται έτσι μια «διπλή παγίδα». Κοντά στην Υεμένη τα εμπορικά πλοία βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ προς τη Σομαλία επανεμφανίζεται η απειλή της ένοπλης επιβίβασης και της ομηρίας.

Η εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας πάνω στα πλοία, να αυξήσει τη ζήτηση για ένοπλους φρουρούς και να ασκήσει νέα πίεση στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Παράλληλα, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό για τις εταιρείες που εξετάζουν την επιστροφή τους στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, αντί του μακρύτερου και ακριβότερου περίπλου της Αφρικής.

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