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Το πρώτο της νεότευκτο φορτηγό πλοίο μετά τη δημιουργία της νέας εταιρικής δομής παρήγγειλε η Carlova Maritime, συμφερόντων του Αντώνη Ιγγλέση, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά ξηρού φορτίου.

Η συμφωνία αφορά στην κατασκευή ενός Kamsarmax περίπου 82.000 dwt από τη Hengli Heavy Industries στην Κίνα. Η παράδοση τοποθετείται προς το τέλος του 2027, ενώ το τίμημα δεν έχει γίνει γνωστό. Η συναλλαγή επιβεβαιώνεται από ναυτιλιακές πηγές, χωρίς ωστόσο το νέο πλοίο να έχει προστεθεί ακόμη στον κατάλογο των υπό ναυπήγηση μονάδων που δημοσιεύει η Carlova.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη προσθήκη στόλου. Είναι η πρώτη επένδυση της Carlova σε νεότευκτο bulk carrier και παράλληλα η δεύτερη συνεργασία της με τη Hengli σε διαφορετική κατηγορία πλοίου.

Η ελληνική ναυτιλιακή είχε ήδη επιλέξει το κινεζικό ναυπηγείο για ένα Aframax δεξαμενόπλοιο 114.000 dwt, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2028. Η επιστροφή της στη Hengli, αυτή τη φορά για Kamsarmax, δείχνει ότι η συνεργασία των δύο πλευρών αποκτά ευρύτερο και πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Με τη νέα συμφωνία, το ναυπηγικό πρόγραμμα της Carlova περιλαμβάνει πλέον τέσσερις μονάδες: δύο VLCC στη Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας, το Aframax και το Kamsarmax στη Hengli. Το πρώτο VLCC, χωρητικότητας 300.000 dwt, προγραμματίζεται να παραδοθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2027 και το δεύτερο, αντίστοιχου μεγέθους, το τρίτο τρίμηνο του 2029.

Η επιλογή των δύο ναυπηγικών ομίλων καταγράφει μια αισθητή διαφοροποίηση στην επενδυτική πολιτική της οικογένειας Ιγγλέση, η οποία επί δεκαετίες διατηρούσε στενούς δεσμούς με την ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία.

Ο σημερινός στόλος της Carlova αριθμεί 13 πλοία, εννέα δεξαμενόπλοια και τέσσερα bulk carriers, όλα κατασκευασμένα στην Ιαπωνία. Στον τομέα ξηρού φορτίου διαχειρίζεται τα Capesize Freedom και Prometheus, καθώς και τα Kamsarmax Balos και Proso. Το τελευταίο παραδόθηκε από τη Sanoyas το 2025.

Στα δεξαμενόπλοια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δύο VLCC Olympus και Kokkari, το Suezmax Dimitrios, καθώς και πλοία κατηγοριών Aframax, LR1 και MR2. Συνολικά, ο εν ενεργεία στόλος της εταιρείας φθάνει περίπου τα 1,8 εκατ. dwt.

Η στροφή προς τη Νότια Κορέα και την Κίνα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη απομάκρυνση από την Ιαπωνία. Καταδεικνύει, όμως, ότι η Carlova αναζητεί πλέον περισσότερες ναυπηγικές επιλογές, τόσο για να εξασφαλίζει διαθέσιμες θέσεις κατασκευής όσο και για να ανανεώνει ταυτόχρονα τους δύο βασικούς πυλώνες του στόλου της.

Η Carlova δημιουργήθηκε το 2025, έπειτα από τον διαχωρισμό των συμφερόντων της ιστορικής Samos Steamship. Ο Αντώνης Ιγγλέσης ανέλαβε την Carlova Maritime, ενώ ο ξάδελφός του, Γιάννης Ιγγλέσης, ηγείται της JHI Steamship. Οι δύο επιχειρήσεις συνεχίζουν διαφορετικούς κλάδους μιας οικογενειακής ναυτιλιακής διαδρομής που ξεπερνά τα 150 χρόνια.

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