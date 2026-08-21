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Η συμφωνία για τα 16 πλοία της Genco δεν προχώρησε, όμως η Star Bulk Carriers δεν βάζει στον πάγο τα επενδυτικά της σχέδια. Η ναυτιλιακή εταιρεία, συμφερόντων Πέτρου Παππά, συνεχίζει να παρακολουθεί την αγορά, αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για την επόμενη μεγάλη κίνησή της.

Η συμφωνία με τη Diana Shipping συνδεόταν με την προτεινόμενη εξαγορά της Genco. Εφόσον η εξαγορά ολοκληρωνόταν, η Star Bulk θα αποκτούσε 16 πλοία του στόλου της αμερικανικής εταιρείας. Μετά την απόσυρση της πρότασης, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έπαψε να ισχύει.

Ο πρόεδρος της Star Bulk, Hamish Norton, εξήγησε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θα μπορούσε να παραμένει ανοιχτή χωρίς χρονικό όριο. Οι αξίες των πλοίων και οι συνθήκες στη ναυλαγορά αλλάζουν γρήγορα και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε νέα συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η πόρτα έχει κλείσει οριστικά. Η Star Bulk εξακολουθεί να εξετάζει ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά δεν δείχνει διατεθειμένη να αγοράσει πλοία σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο τα νεότευκτα όσο και τα μεταχειρισμένα bulk carriers διατηρούνται σε ακριβά επίπεδα, κάνοντας τις απευθείας αγορές λιγότερο ελκυστικές.

Για τον λόγο αυτόν, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο σε εταιρικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να στηριχθούν σε ανταλλαγή μετοχών. Ένα τέτοιο deal θα είχε μεγαλύτερη λογική εάν η μετοχή της Star Bulk πλησίαζε την καθαρή αξία του ενεργητικού της ή εάν στην άλλη πλευρά βρισκόταν μια εισηγμένη εταιρεία με αντίστοιχη χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι ξένη προς τον Πέτρο Παππά. Στο παρελθόν έχει αξιοποιήσει τις ανταλλαγές μετοχών για την ολοκλήρωση μεγάλων συναλλαγών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συγχώνευση της Star Bulk με την Eagle Bulk Shipping.

Η εικόνα στο χρηματιστήριο προσφέρει, πάντως, ισχυρότερη βάση για μελλοντικές κινήσεις. Η μετοχή της Star Bulk βρίσκεται κοντά στα υψηλά του έτους, γύρω από τα 30 δολάρια, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται περίπου στα 3,34 δισ. δολάρια. Η συνολική επιχειρηματική αξία της εταιρείας ξεπερνά τα 4 δισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, η ανανέωση του στόλου συνεχίζεται. Στο δεύτερο τρίμηνο η εταιρεία παρέλαβε τρία νεότευκτα Kamsarmax. Ακόμη δύο πλοία αναμένονται στο τρίτο τρίμηνο και άλλα τρία μέχρι το τέλος του 2026. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, η Star Bulk θα διαθέτει 138 πλοία, συνολικής χωρητικότητας περίπου 13,8 εκατ. dwt.

Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για την αγορά ξηρού φορτίου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Για το 2026 προβλέπεται αύξηση του εμπορίου κατά 2,4% σε τόνους, αλλά μεγαλύτερη άνοδος, της τάξης του 3,8%, σε τονομίλια. Αυτό σημαίνει ότι τα φορτία όχι μόνο θα είναι περισσότερα, αλλά θα χρειάζεται να ταξιδεύουν και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι αυξημένες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία και τη Γουινέα, καθώς και η σταδιακή ανάπτυξη του έργου Simandou. Τα φορτία από τον Ατλαντικό χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην Κίνα σε σχέση με εκείνα που ξεκινούν από την Αυστραλία. Έτσι, δεσμεύουν τα πλοία για περισσότερες ημέρες και δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για χωρητικότητα.

Ακόμη και οι γεωπολιτικές αναταράξεις μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τους ναύλους. Όταν το κόστος των καυσίμων αυξάνεται, τα πλοία συνήθως μειώνουν ταχύτητα για να περιορίσουν την κατανάλωση. Αυτό αφαιρεί ουσιαστικά χωρητικότητα από την αγορά, καθώς κάθε ταξίδι διαρκεί περισσότερο.

Η Star Bulk έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: σχεδόν όλα τα πλοία της διαθέτουν scrubbers και μπορούν να χρησιμοποιούν το φθηνότερο καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Με τη διαφορά τιμής από το VLSFO να έχει ξεπεράσει τα 150 δολάρια ανά τόνο στη Σιγκαπούρη, η εξοικονόμηση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο στόλου.

Η αναδιάταξη των παγκόσμιων εμπορικών ροών συμπληρώνει τη θετική εικόνα. Καθώς η Ευρώπη έχει περιορίσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία, στρέφεται σε πιο μακρινούς προμηθευτές. Τα ταξίδια μεγαλώνουν, τα πλοία απασχολούνται για περισσότερο χρόνο και η διαθέσιμη χωρητικότητα περιορίζεται.

Για τη Star Bulk, επομένως, η επόμενη κίνηση δεν αποτελεί ζήτημα ταχύτητας αλλά σωστής χρονικής επιλογής. Η εταιρεία έχει το μέγεθος και τη χρηματιστηριακή παρουσία για να προχωρήσει σε νέο μεγάλο deal, όμως δείχνει αποφασισμένη να περιμένει μέχρι οι αποτιμήσεις και οι συνθήκες της αγοράς να λειτουργήσουν υπέρ της.

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