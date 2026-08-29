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Τις πραγματικές διαστάσεις της ναυτιλιακής κρίσης στα Στενά του Ορμούζ αποκαλύπτουν τα νέα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Έξι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έως 400 εμπορικά πλοία με περίπου 6.000 ναυτικούς εξακολουθούν να μην μπορούν να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο.

Ο απολογισμός που έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, μεταφέρει πλέον το βάρος της κρίσης από τις ενεργειακές αγορές και τους ναύλους στους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στα πλοία. Από τις 28 Φεβρουαρίου ο Οργανισμός έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον 70 επιθέσεις εναντίον της διεθνούς ναυτιλίας, από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους 19 ναυτικοί. Χιλιάδες μέλη πληρωμάτων συνεχίζουν να εργάζονται σε συνθήκες υψηλού κινδύνου, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να απομακρυνθούν.

Ο Ντομίνγκες χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεπίλυτη», επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην περιοχή. Ο παρατεταμένος εγκλωβισμός πλοίων επηρεάζει τη μεταφορά πετρελαίου, προϊόντων διύλισης, υγραερίου, λιπασμάτων και άλλων βασικών εμπορευμάτων, περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα και ανατρέποντας τα προγράμματα φόρτωσης και παράδοσης.

Η νέα προειδοποίηση του IMO αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή τα στοιχεία παρακολούθησης της κίνησης δεν δείχνουν σταθερή επιστροφή στην κανονικότητα. Την Πέμπτη πέρασαν από τα Στενά μόλις επτά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, από 17 την προηγούμενη ημέρα και έναντι μέσου όρου 15 πλοίων στο προηγούμενο δεκαήμερο. Μεταξύ αυτών ήταν δύο δεξαμενόπλοια τύπου MR, ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου τύπου VLGC, ένα Ultramax, ένα μικρότερο δεξαμενόπλοιο και δύο chemical tankers. Τέσσερα εξήλθαν από τον Κόλπο και τρία κινήθηκαν προς το εσωτερικό του. Τα δεδομένα παραμένουν προκαταρκτικά, καθώς ορισμένα πλοία απενεργοποιούν το σύστημα εντοπισμού AIS κατά τη διέλευση.

Η μεγάλη ημερήσια διακύμανση αποκαλύπτει ότι οι διελεύσεις πραγματοποιούνται αποσπασματικά και όχι μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο ασφαλείας. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες δεν αρκεί μία πολιτική δήλωση ότι τα Στενά είναι ανοικτά. Απαιτούνται εγγυήσεις για την προστασία των πλοίων, ασφαλείς δίαυλοι, αξιόπιστη ενημέρωση για νάρκες και επιθέσεις, καθώς και δυνατότητα άμεσης συνδρομής σε περίπτωση περιστατικού.

Η ιρανική πλευρά, άλλωστε, απορρίπτει την αμερικανική θέση ότι η ναυσιπλοΐα έχει αποκατασταθεί. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι διατηρούν «πλήρη έλεγχο» του Ορμούζ και προειδοποιούν ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν εκπληρώνονται οι δεσμεύσεις που ζητεί η Τεχεράνη. Reuters⁠

Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν συζητούν ένα προσωρινό πλαίσιο διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, ενώ το Κατάρ επιχειρεί να διαμορφώσει όρους για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ωστόσο, η εικόνα των διελεύσεων δείχνει ότι οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε συνθήκες που να επιτρέπουν στις εταιρείες να στείλουν τα πλοία τους χωρίς σοβαρές επιφυλάξεις.

Το Συμβούλιο του IMO έχει ήδη επαναβεβαιώσει ότι το δικαίωμα διέλευσης από διεθνή στενά δεν επιτρέπεται να αναστέλλεται, να παρεμποδίζεται ή να περιορίζεται. Ο Αρσένιο Ντομίνγκες ζητεί πλέον από τις κυβερνήσεις, τη ναυτιλιακή βιομηχανία και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να περάσουν από τις διακηρύξεις σε πρακτικές λύσεις.

Για την ελληνική ναυτιλία, η εξέλιξη έχει άμεσο βάρος, καθώς οι ελληνόκτητοι στόλοι έχουν ισχυρή παρουσία στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς προϊόντων και στο υγραέριο. Κάθε απόφαση εισόδου ή εξόδου από τον Κόλπο συνδέεται πλέον με τον έλεγχο του κινδύνου, την ασφαλιστική κάλυψη, τη στάση των ναυλωτών και, κυρίως, την προστασία των πληρωμάτων.

Οι αριθμοί του IMO δείχνουν ότι το Ορμούζ δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα γεωπολιτικό σημείο συμφόρησης. Έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις ασφάλειας της εμπορικής ναυτιλίας των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ακόμη ορατή και αξιόπιστη έξοδο.

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