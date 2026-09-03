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Σε μια νέα περίοδο περιορισμένης δυναμικότητας εισέρχεται η Διώρυγα του Παναμά, καθώς η υποχώρηση των υδάτινων αποθεμάτων αναγκάζει τη διαχειρίστρια αρχή να μειώσει τόσο τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να περνούν καθημερινά όσο και το φορτίο που μπορούν να μεταφέρουν τα μεγαλύτερα από αυτά. Από τις 4 Σεπτεμβρίου οι διαθέσιμες ημερήσιες θέσεις διέλευσης περιορίζονται στις 34, από 36 προηγουμένως. Οι εννέα αφορούν τις νέες δεξαμενές Neopanamax και οι υπόλοιπες 25 τις παλαιότερες δεξαμενές Panamax. Η πίεση θα ενταθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν οι θέσεις για τα Panamax θα μειωθούν περαιτέρω στις 23, περιορίζοντας το συνολικό ημερήσιο όριο στα 32 πλοία.

Σε σύγκριση με τη συνήθη δυναμικότητα των 36 διελεύσεων, η τελική περικοπή αντιστοιχεί σε μείωση άνω του 11%. Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη από τον περιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου βυθίσματος για τα Neopanamax στα 48 πόδια ή 14,63 μέτρα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη μείωση στα 47,5 πόδια έχει μετατεθεί για την 1η Οκτωβρίου. Στην πράξη, η ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν διπλό περιορισμό: λιγότερα πλοία μπορούν να εξασφαλίσουν διέλευση, ενώ τα μεγαλύτερα πλοία ενδέχεται να χρειαστεί να προσεγγίζουν τη Διώρυγα με μικρότερο φορτίο. Για τα containerships αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερα εμπορευματοκιβώτια ανά ταξίδι, ανακατανομή φορτίων και πρόσθετες αναχωρήσεις προκειμένου να μεταφερθεί ο ίδιος όγκος εμπορευμάτων.

Η Αρχή της Διώρυγας αποδίδει τα μέτρα στις ιδιαίτερα ασθενείς βροχοπτώσεις. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, η βροχόπτωση στη λεκάνη απορροής ήταν κατά 34% χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ οι εισροές νερού υποχώρησαν κατά 44%. Η κατάσταση συνδέεται με την ενίσχυση του φαινομένου Ελ Νίνιο και τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα νερού κατά την ξηρή περίοδο του 2027. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η άμεση συνέπεια είναι η μεγαλύτερη αξία μιας επιβεβαιωμένης κράτησης. Η ίδια η Αρχή προειδοποιεί ότι πλοία χωρίς δεσμευμένο slot μπορεί να αντιμετωπίσουν απροσδιόριστες καθυστερήσεις. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας ουρών, υψηλότερων προσφορών στις δημοπρασίες διέλευσης και νέων επιβαρύνσεων στους ναύλους.

Εάν οι περιορισμοί διατηρηθούν ή ενισχυθούν, οι operators θα κληθούν να σταθμίσουν το κόστος της αναμονής απέναντι στις ακριβότερες εναλλακτικές: τη διαδρομή μέσω Σουέζ, τον περίπλου της Αφρικής ή τη μεταφορά φορτίων μέσω λιμανιών της δυτικής ακτής των ΗΠΑ και του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο Παναμάς, επομένως, μετατρέπεται ξανά από σύντομη θαλάσσια δίοδο σε κρίσιμο παράγοντα κόστους για τις γραμμές Ασίας–ανατολικής ακτής και Κόλπου των ΗΠΑ.

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