Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μία νέα πύλη εισαγωγής LNG στη Βόρεια Ευρώπη ετοιμάζεται να ανοίξει, καθώς η Γερμανία θέτει σε τροχιά λειτουργίας το πλωτό terminal στο Stade-Bützfleth. Οι εργασίες εκκίνησης προγραμματίζεται να αρχίσουν εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ το πρώτο δοκιμαστικό φορτίο LNG αναμένεται τον Νοέμβριο.

Στην καρδιά της εγκατάστασης βρίσκεται το FSRU Energos Force, το οποίο θα παραλαμβάνει LNG από πλοία μεταφοράς, θα το αποθηκεύει και θα το επαναεριοποιεί, διοχετεύοντας στη συνέχεια το φυσικό αέριο στο γερμανικό δίκτυο.

Το Energos Force αναμένεται να καταπλεύσει στο Stade τον Σεπτέμβριο για να αρχίσει η διαδικασία commissioning. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι η παραλαβή του πρώτου δοκιμαστικού φορτίου τοποθετείται στον Νοέμβριο, χωρίς όμως να έχει ακόμη ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία άφιξης ή ο προμηθευτής του LNG.

Η άφιξη του commissioning cargo αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς θα επιτρέψει να δοκιμαστούν στην πράξη οι βραχίονες φόρτωσης, οι σωληνώσεις, τα συστήματα ασφαλείας και η σύνδεση της εγκατάστασης με το χερσαίο δίκτυο. Δεν ισοδυναμεί, επομένως, με άμεση έναρξη πλήρους εμπορικής λειτουργίας, αλλά ανοίγει τον δρόμο για την κατανομή δυναμικότητας και τις σχετικές δημοπρασίες που θα ακολουθήσουν.

Το Energos Force, κατασκευής 2021, έχει μήκος 294 μέτρα και αποθηκευτική ικανότητα 174.000 κυβικών μέτρων LNG. Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα τέσσερα FSRUs που διαχειρίζεται η DET, με δυνατότητα επαναεριοποίησης έως 750 εκατ. κυβικών ποδιών ημερησίως. Η υφιστάμενη σύνδεση του Stade με το γερμανικό δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει εισαγωγές έως 1,7 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου έως το τέλος του 2026.

Το πλοίο είχε διατεθεί προσωρινά στην αιγυπτιακή EGAS και είχε αναπτυχθεί στην Ιορδανία, καθώς το γερμανικό έργο αντιμετώπισε διαδοχικές καθυστερήσεις. Οι συμβατικές προβλέψεις, ωστόσο, επέτρεψαν την έγκαιρη επιστροφή του στη Γερμανία για την έναρξη των δοκιμών.

Με την ενεργοποίησή του, το Stade θα γίνει το τέταρτο πλωτό terminal που λειτουργεί η DET, μετά τις εγκαταστάσεις στο Brunsbüttel και στο Wilhelmshaven. Σε επίπεδο Γερμανίας θα αποτελεί το πέμπτο πλωτό terminal εισαγωγής LNG, καθώς στο εθνικό σύστημα περιλαμβάνεται και η ιδιωτικά διαχειριζόμενη εγκατάσταση του Mukran.

Η προσθήκη ενός ακόμη σημείου εκφόρτωσης στη βόρεια Γερμανία αυξάνει την ευελιξία των traders και των ενεργειακών ομίλων ως προς την τελική κατεύθυνση των φορτίων. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή και στο Στενό του Ορμούζ ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές του Κόλπου.

Το Stade μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος ευρωπαϊκός προορισμός για φορτία από τις ΗΠΑ, τη δυτική Αφρική και τη λεκάνη του Ατλαντικού. Η λειτουργία του δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης για LNG carriers, καθώς οι πραγματικές ροές θα εξαρτηθούν από τις τιμές, τη διαθεσιμότητα φορτίων και τον ανταγωνισμό Ευρώπης–Ασίας. Προσθέτει, όμως, μία ακόμη επιλογή στο ευρωπαϊκό δίκτυο εκφόρτωσης LNG και περιορίζει τα λειτουργικά εμπόδια για την προσέλκυση περισσότερου φυσικού αερίου.

Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Το Βερολίνο χρειάζεται πρόσθετες εισαγωγές ενόψει του χειμώνα, καθώς η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου κινείται με βραδύτερο ρυθμό. Η δυνατότητα παραλαβής φορτίων στο Stade ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και μειώνει την εξάρτηση από συγκεκριμένους αγωγούς ή περιορισμένο αριθμό λιμένων.

Η πλωτή εγκατάσταση αποτελεί μεταβατικό στάδιο. Στην ίδια περιοχή κατασκευάζεται το χερσαίο terminal του Hanseatic Energy Hub, το οποίο σχεδιάζεται με δυναμικότητα επαναεριοποίησης 13,3 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως και υποδομές για LNG, bio-LNG και συνθετικό φυσικό αέριο.

Το έργο θα είναι επίσης ammonia-ready, ώστε να μπορεί στο μέλλον να υποστηρίξει την εισαγωγή ενεργειακών φορέων που συνδέονται με την ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου.

Το Stade δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη προσωρινό FSRU, αλλά το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου ενεργειακού κόμβου στον ποταμό Έλβα, κοντά στο Αμβούργο και στη Διώρυγα του Κιέλου, με άμεση πρόσβαση στη Βόρεια Θάλασσα και δυνατότητα υποδοχής ακόμη και των μεγαλύτερων LNG carriers.

Διαβάστε ακόμη

Πετρέλαιο: Η νέα άνοδος στην τιμή του απειλεί τις χρηματαγορές

Πλασματικά έτη: Ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει η εξαγορά

Bitcoin: Από τη φρενίτιδα στις πωλήσεις – Καταρρέουν οι μετοχές από τις εταιρείες που πόνταραν στα κρυπτονομίσματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ