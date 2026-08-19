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Σε μια χρονιά κατά την οποία η αγορά ξηρού φορτίου αλλάζει ταχύτητες και οι πλοιοκτήτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ευκαιρίες και στον κίνδυνο μιας νέας διόρθωσης των ναύλων, η Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, συνεχίζει χωρίς αλλαγή πορείας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της.

Μέχρι το τέλος του 2026 η εταιρεία θα έχει υποδεχθεί συνολικά οκτώ νεότευκτα bulk carriers. Τα τρία πρώτα, τύπου Kamsarmax, παραδόθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ακολουθούν δύο ακόμη πλοία στο τρίτο τρίμηνο και τρία στο τέταρτο.

Πρακτικά, μέσα στους επόμενους μήνες πέντε νέα πλοία θα περάσουν σταδιακά υπό τη διαχείριση της Star Bulk, ανεβάζοντας, μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παραδόσεων, τον στόλο της στα 138 πλοία συνολικής χωρητικότητας περίπου 13,8 εκατ. dwt.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς. Βρίσκεται κυρίως στο timing.

Η Star Bulk προσθέτει νέο και σύγχρονο τονάζ σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ξηρού φορτίου δεν κινείται σε ευθεία γραμμή. Μετά τις ισχυρές περιόδους των προηγούμενων μηνών, οι ναύλοι εμφανίζουν διακυμάνσεις, με διαφορετική εικόνα ανά κατηγορία πλοίου. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες παραδόσεις αυξάνουν μεν την εμπορική δύναμη της εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα την κάνουν περισσότερο ευαίσθητη στις κινήσεις της spot αγοράς.

Μια πρώτη εικόνα δίνουν οι ναυλώσεις για το τρίτο τρίμηνο. Η Star Bulk είχε ήδη εξασφαλίσει απασχόληση για περίπου το 62% των διαθέσιμων ημερών, με εκτιμώμενο μέσο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) 23.547 δολάρια την ημέρα.

Στο δεύτερο τρίμηνο, αντίστοιχα, ο συνολικός στόλος είχε πετύχει TCE 24.486 δολάρια ημερησίως. Η διαφορά είναι μικρή –περίπου 4%– αλλά αποτελεί ένδειξη ότι το περιβάλλον στο οποίο εισέρχονται τα νέα πλοία είναι πιο απαιτητικό.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της εξίσωσης. Με περίπου 38% των διαθέσιμων ημερών του τρίτου τριμήνου να μην έχει ακόμη «κλειδώσει», η Star Bulk διατηρεί σημαντική έκθεση στη spot αγορά. Εάν οι ναύλοι κινηθούν υψηλότερα, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άμεσα την άνοδο. Εάν, αντίθετα, η αγορά υποχωρήσει, το ίδιο ποσοστό λειτουργεί ως μεγαλύτερη έκθεση στη διόρθωση.

Εδώ βρίσκεται ουσιαστικά και το στοίχημα του Πέτρου Παππά για το δεύτερο εξάμηνο: περισσότερα και νεότερα πλοία τη στιγμή που η κατεύθυνση της αγοράς δεν είναι δεδομένη.

Η ανανέωση του στόλου, πάντως, έχει και μια δεύτερη διάσταση που ξεπερνά τη βραχυπρόθεσμη πορεία των ναύλων. Τα νεότευκτα προσφέρουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με παλαιότερες μονάδες, χαρακτηριστικά που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη οικονομική σημασία καθώς αυξάνεται το κόστος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Για τη Star Bulk, επομένως, το 2026 δεν είναι απλώς μία χρονιά κατά την οποία μεγαλώνει αριθμητικά ο στόλος της. Είναι μια χρονιά μετάβασης σε νεότερο τονάζ, με την εταιρεία να τοποθετεί πρόσθετη χωρητικότητα στην αγορά και να περιμένει την επόμενη κίνηση του dry bulk.

Με πέντε ακόμη νεότευκτα καθ’ οδόν μέχρι το τέλος του έτους, το ερώτημα πλέον δεν είναι πόσο θα μεγαλώσει η Star Bulk – αυτό είναι ήδη γνωστό. Το κρίσιμο είναι σε ποια αγορά θα βρουν τα νέα πλοία την Star Bulk όταν ολοκληρωθούν οι παραδόσεις τους.

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