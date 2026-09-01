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Δύο υπερδεξαμενόπλοια πετρελαίου χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα με μικρή χρονική διαφορά, ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ναυτικής ασφάλειας Marisks.

Το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού (VLCC) Sidr, το οποίο διαχειρίζεται η σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri, χτυπήθηκε ενώ έπλεε βορειοανατολικά του Χασάμπ στο Ομάν, σύμφωνα με τη Marisks.

Το Senegal Prosperity, το οποίο διαχειρίζεται η Sinokor, χτυπήθηκε από τρία βλήματα ενώ κινούνταν ανατολικά του Ομάν, ανέφερε η ίδια εταιρεία συμβούλων.

Και τα δύο δεξαμενόπλοια εξέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο τη στιγμή των περιστατικών.

Οι Bahri και Sinokor δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Νωρίτερα, η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) είχε αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο ενημέρωσε πως χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα, ενώ ολοκλήρωνε τη διέλευσή του προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ.

Η UKMTO δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συγκεκριμένου πλοίου.

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