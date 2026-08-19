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Ένα Suezmax που καθελκύστηκε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες βρίσκεται σήμερα να διεκδικεί τίμημα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα παρέπεμπε σε πολύ νεότερο πλοίο. Η περίπτωση του Sonangol Namibe αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μιας αγοράς όπου η ηλικία εξακολουθεί να μετρά, αλλά δεν λειτουργεί πλέον ως το ισχυρό «φρένο» στις αποτιμήσεις που ήταν στο παρελθόν.

Η Sonangol φέρεται να έχει συμφωνήσει την πώληση του Suezmax, χωρητικότητας 158.425 dwt, έναντι ποσού λίγο χαμηλότερου από τα 50 εκατ. δολάρια. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2007 στη νοτιοκορεατική Daewoo και, με βάση την ηλικία του, η τιμή προκαλεί αίσθηση στη second-hand αγορά.

Πίσω από το συγκεκριμένο deal, όμως, υπάρχει μια μεγαλύτερη ιστορία.

Οι υψηλοί ναύλοι και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονων πλοίων έχουν διατηρήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα τις αξίες των tankers. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και μονάδες που βρίσκονται κοντά στην ηλικία κατά την οποία παραδοσιακά οι πλοιοκτήτες άρχιζαν να εξετάζουν σοβαρά την έξοδό τους από τον στόλο εξακολουθούν να αποτελούν ιδιαίτερα ακριβά περιουσιακά στοιχεία.

Μία σύγκριση δείχνει την ταχύτητα με την οποία έχει κινηθεί η αγορά. Το Suezmax που αργότερα πήρε το όνομα Cosmo Sail είχε αλλάξει χέρια την προηγούμενη χρονιά, όταν η ελληνική Thenamaris το πούλησε για ποσό λίγο χαμηλότερο από τα 40 εκατ. δολάρια. Τώρα, η αγορά εμφανίζεται πρόθυμη να πλησιάσει τα 50 εκατ. δολάρια για ένα Suezmax κατασκευής 2007.

Ακριβώς αυτή η εικόνα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίλημμα για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων διαφορετικών ηλικιών.

Όσο οι τιμές των παλαιότερων tankers παραμένουν τόσο ισχυρές, η πώληση δεν σημαίνει απλώς αποχώρηση από ένα γερασμένο asset. Μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής: ρευστοποίηση ενός πλοίου σε υψηλή αποτίμηση και διοχέτευση των κεφαλαίων στην ανανέωση του στόλου.

Για έναν πλοιοκτήτη που απέκτησε ένα tanker αρκετά χρόνια νωρίτερα σε χαμηλότερα επίπεδα, η σημερινή αγορά προσφέρει τη δυνατότητα να έχει ήδη εισπράξει σημαντικές ταμειακές ροές από τη λειτουργία του και, παράλληλα, να πραγματοποιήσει μια ισχυρή έξοδο μέσω της πώλησής του.

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πλεονέκτημα για όσους διαθέτουν παλαιότερο τονάζ. Τα περίπου 50 εκατ. δολάρια που μπορεί σήμερα να αποφέρει ένα 19χρονο Suezmax αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την επόμενη επένδυση. Μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέρος μιας νέας παραγγελίας, να μειώσουν τις ανάγκες τραπεζικού δανεισμού ή να χρησιμοποιηθούν για την αγορά νεότερου πλοίου.

Παράλληλα, η ίδια η άνοδος των τιμών στα μεταχειρισμένα αλλάζει την εξίσωση μεταξύ second-hand και newbuilding. Όταν οι αποτιμήσεις των νεότερων Suezmax πλησιάζουν τα επίπεδα νέων κατασκευών, ορισμένοι πλοιοκτήτες προτιμούν να περιμένουν την παράδοση ενός νεότευκτου, αποκτώντας ένα πλοίο με μεγαλύτερο εμπορικό ορίζοντα και καλύτερες προδιαγραφές κατανάλωσης και εκπομπών.

Γι’ αυτό και η πώληση του Sonangol Namibe έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα ακόμη deal στη διεθνή αγορά αγοραπωλησιών.

Αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την αξία του παλαιότερου τονάζ και ενισχύει το επενδυτικό επιχείρημα που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι αρκετών ελληνικών ναυτιλιακών: όσο η αγορά εξακολουθεί να πληρώνει τόσο ακριβά τα μεγάλης ηλικίας tankers, η κατοχύρωση των υπεραξιών και η μεταφορά κεφαλαίων σε νεότερα πλοία γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική.

Με άλλα λόγια, η σημερινή αγορά προσφέρει στους πλοιοκτήτες κάτι που δεν εμφανίζεται συχνά στους ναυτιλιακούς κύκλους: τη δυνατότητα να πουλήσουν ένα παλιό πλοίο σαν να μην είναι τόσο παλιό.

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