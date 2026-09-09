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Μια ασυνήθιστη εικόνα διαμορφώνεται στην αγορά των δεξαμενόπλοιων: όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του πλοίου, τόσο εντονότερη είναι η άνοδος της αξίας του. Η ισχυρή ναυλαγορά, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική ένταση και τον περιορισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας σε κρίσιμες περιοχές, έχει μετατρέψει ακόμη και δεξαμενόπλοια ηλικίας 20 ετών σε ιδιαίτερα ακριβά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Weekly Tanker Market Monitor της Signal της Μαρίας Μπερτζελέτου, για την 35η εβδομάδα του 2026, οι αξίες των VLCC ηλικίας πέντε ετών έχουν αυξηθεί κατά 30% σε ετήσια βάση, των δεκαετών κατά 42%, των 15ετών κατά 61% και των 20ετών κατά εντυπωσιακό 90%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα Suezmax, όπου οι αυξήσεις φθάνουν το 37%, 43%, 64% και 78%, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή τα πλοία μεγάλης ηλικίας βρίσκονται θεωρητικά πολύ πιο κοντά στο τέλος της συνήθους εμπορικής ζωής τους. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά σήμερα πληρώνει σημαντικό τίμημα για ένα πλοίο που μπορεί να αρχίσει να παράγει έσοδα αμέσως.

Η Signal αποτιμά ένα VLCC ηλικίας 20 ετών στα 71,1 εκατ. δολάρια, έναντι μόλις 20,8 εκατ. δολαρίων ως αξία ανακύκλωσης. Η διαφορά φθάνει επομένως τα 50,3 εκατ. δολάρια, με την εμπορική αξία του πλοίου να αντιστοιχεί σε περίπου 3,4 φορές την αξία που θα απέφερε εάν οδηγούνταν προς διάλυση. Πριν από έναν χρόνο, η αντίστοιχη διαφορά ήταν κοντά στα 18 εκατ. δολάρια. Στα Suezmax, ένα πλοίο 20ετίας αποτιμάται στα 52,1 εκατ. δολάρια, έναντι αξίας ανακύκλωσης 11,9 εκατ. δολαρίων. Το χάσμα των 40,2 εκατ. δολαρίων σημαίνει ότι η εμπορική αξία είναι περίπου 4,4 φορές μεγαλύτερη από την αξία διάλυσης. Αυτό αλλάζει ουσιαστικά την απόφαση ενός πλοιοκτήτη για το πότε θα αποσύρει ένα γερασμένο πλοίο. Το κόστος της ειδικής επιθεώρησης (special survey), η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης, η αποδοχή του πλοίου από ναυλωτές και πετρελαϊκές εταιρείες (vetting) και τυχόν έκθεση σε κυρώσεις εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Με καθαρά οικονομικά κριτήρια, όμως, ένα παλαιότερο δεξαμενόπλοιο που παραμένει εμπορικά αξιοποιήσιμο αξίζει σήμερα πολύ περισσότερο εν πλω παρά στην παραλία διάλυσης.

Η στρέβλωση δεν περιορίζεται στα μεγάλης ηλικίας πλοία. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τα σύγχρονα μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια αποτιμώνται ακριβότερα από τα αντίστοιχα νεότευκτα. Ένα VLCC ηλικίας πέντε ετών αποτιμάται στα 151,1 εκατ. δολάρια, όταν η τιμή αναφοράς ενός νεότευκτου βρίσκεται στα 130,2 εκατ. δολάρια. Στα Suezmax, το πενταετές πλοίο αποτιμάται στα 103,8 εκατ. δολάρια, έναντι 90 εκατ. δολαρίων για ένα νεότευκτο. Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως στον χρόνο: το μεταχειρισμένο πλοίο είναι διαθέσιμο σήμερα και μπορεί να εκμεταλλευθεί άμεσα τα εξαιρετικά υψηλά ναύλα, ενώ για ένα νεότευκτο απαιτείται αναμονή μέχρι την παράδοσή του από το ναυπηγείο. Το μέγεθος της ευκαιρίας αποτυπώνεται στη ναυλαγορά. Στη διαδρομή Περσικός Κόλπος–Σιγκαπούρη (TD2), τα ισοδύναμα ημερήσια έσοδα χρονοναύλωσης (TCE – Time Charter Equivalent) για VLCC διαμορφώνονται στα 702.067 δολάρια ημερησίως, αυξημένα κατά σχεδόν 920% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Στη διαδρομή Δυτική Αφρική–Κίνα τα αντίστοιχα έσοδα βρίσκονται στα 218.803 δολάρια ημερησίως και στον Κόλπο των ΗΠΑ–Κίνα στα 207.784 δολάρια. Στα Suezmax, η διαδρομή Περσικός Κόλπος–Μεσόγειος αποδίδει περίπου 334.555 δολάρια ημερησίως. Η διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης του Σουέζ είναι πλέον τεράστια, με τη Signal να υπολογίζει ότι τα έσοδα ανατολικά του Σουέζ κινούνται περίπου στο τριπλάσιο των αντίστοιχων δυτικών αγορών.

Πίσω από την εικόνα βρίσκεται και η περιορισμένη προσφορά πλοίων. Η διαθεσιμότητα έμφορτων VLCC ανατολικά του Σουέζ έχει μειωθεί κατά 36% σε ετήσια βάση, στα 122 πλοία κατά μέσο όρο 30 ημερών, ενώ 204 VLCC βρίσκονται σε κατάσταση έρματος.

Η άλλη όψη της ανόδου είναι ότι δημιουργούνται ελάχιστα οικονομικά κίνητρα για ανακύκλωση παλαιότερων δεξαμενόπλοιων. Οι τιμές ανακύκλωσης των VLCC και Suezmax έχουν αυξηθεί μόλις κατά 9% σε ετήσια βάση, την ώρα που οι εμπορικές αξίες των πλοίων ηλικίας 20 ετών έχουν ενισχυθεί κατά 78%-90%. Η Signal εκτιμά ότι, όσο τα ναύλα και οι αξίες των παλαιότερων πλοίων παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, οι αποσύρσεις προς ανακύκλωση θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παράδοξο για την προσφορά χωρητικότητας. Από τη μία πλευρά, τα μεγάλης ηλικίας πλοία παραμένουν περισσότερο χρόνο στην αγορά. Από την άλλη, οι υψηλές αποδόσεις ενθαρρύνουν νέες παραγγελίες: σύμφωνα με τη Signal, οι παραγγελίες του 2026 έχουν φθάσει τα 279 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, από τα οποία 217 είναι VLCC.

Όπως συνοψίζει η Μαρία Μπερτζελλέτου σημερινές συνθήκες επιτρέπουν στους πωλητές να κατοχυρώνουν σημαντικές υπεραξίες, ενώ οι αγοραστές αποδέχονται υψηλότερο τίμημα προκειμένου να αποκτήσουν άμεση έκθεση στα εξαιρετικά υψηλά έσοδα της ναυλαγοράς.

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