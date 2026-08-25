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Ισχυρή επιτάχυνση καταγράφει η αγορά αγοραπωλησιών δεξαμενόπλοιων το 2026, με τα VLCC να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας επενδυτικής κινητικότητας που έχει αλλάξει τις ισορροπίες στη δευτερογενή αγορά. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες εμφανίζονται περισσότερο ως πωλητές παρά ως αγοραστές, αξιοποιώντας τη ρευστότητα και τις υψηλές αποτιμήσεις για να αποεπενδύσουν από μέρος του υφιστάμενου στόλου τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο άλλαξαν χέρια 365 tankers, έναντι 239 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 53% σε ετήσια βάση, η οποία αποτυπώνει την έντονη διάθεση τοποθέτησης κεφαλαίων στον κλάδο.

Η χρονιά ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά, καθώς μόνο τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν 88 συναλλαγές, δηλαδή σχεδόν το 24% του συνόλου του επταμήνου. Στη συνέχεια ο ρυθμός υποχώρησε, χωρίς όμως η αγορά να χάσει τη δυναμική της, αφού οι μηνιαίοι όγκοι παρέμειναν σε γενικές γραμμές υψηλότεροι από εκείνους του 2025.

«Η σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών δείχνει ότι η ρευστότητα στην αγορά έχει ενισχυθεί αισθητά», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers, συνδέοντας την εικόνα με την ισχυρότερη επενδυτική εμπιστοσύνη και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για tanker assets διαφορετικών ηλικιών.

Καταλύτης για τη φετινή εικόνα είναι τα VLCC/ULCC. Στο επτάμηνο καταγράφηκαν 83 αγοραπωλησίες, έναντι μόλις 31 ένα χρόνο νωρίτερα. Έτσι, τα μεγαλύτερα crude tankers αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 23% όλων των συναλλαγών.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εκρηκτική άνοδο έπαιξε η μεγάλη επενδυτική κίνηση που αποδίδεται στη συμμαχία Sinokor–MSC, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, εκτιμάται ότι απέκτησε μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ 60 και 70 VLCCs.

«Η κλίμακα αυτής της επέκτασης του στόλου μεταμόρφωσε από μόνη της τη δυναμική της αγοράς αγοραπωλησιών VLCC και εξηγεί την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των συναλλαγών μέσα στη χρονιά», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές.

Πίσω από τα VLCC ακολουθούν τα MR2 με 80 πωλήσεις και μερίδιο 22%. Στα μικρότερα tankers καταγράφηκαν 51 συναλλαγές, στα Suezmax 46 και στα Aframax/LR2 συνολικά 41.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Panamax/LR1, όπου οι αγοραπωλησίες εκτινάχθηκαν στις 31 από μόλις 9 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα πολύ μεγάλα crude carriers, αλλά διαχέεται και σε μεσαίες κατηγορίες.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η ανθεκτικότητα των παλαιότερων πλοίων. Παρά το αυστηρότερο περιβαλλοντικό πλαίσιο και την πίεση για ανανέωση του παγκόσμιου στόλου, τα vintage tankers εξακολουθούν να προσελκύουν κεφάλαια.

Συνολικά 157 πλοία ηλικίας 16 έως 20 ετών άλλαξαν ιδιοκτήτη, από 110 πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 43% της συνολικής δραστηριότητας. Εάν προστεθούν όλα τα πλοία ηλικίας άνω των 16 ετών, οι συναλλαγές φθάνουν τις 207, δηλαδή σχεδόν το 57% του συνόλου.

Παράλληλα, ενισχύθηκε και η ζήτηση για νεότερα πλοία. Οι πωλήσεις tankers ηλικίας έως πέντε ετών αυξήθηκαν από 19 σε 36, ενώ στην κατηγορία 11-15 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 48 σε 90.

«Η ζήτηση για παλαιότερο τονάζ παραμένει εξαιρετικά ανθεκτική, παρά την αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και τη γήρανση του παγκόσμιου στόλου», υπογραμμίζει η Xclusiv.

Ιδιαίτερη είναι η εικόνα των ελληνικών συμφερόντων. Στην πλευρά των αγοραστών, οι Έλληνες απέκτησαν 47 tankers, ακριβώς όσα και την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η σταθερότητα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή καταγράφεται σε μια αγορά που συνολικά αυξήθηκε κατά 53%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό «υποδηλώνει μια πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική, παρά την πολύ ισχυρότερη συνολική αγορά».

Στις αγορές προηγούνται τα νοτιοκορεατικά συμφέροντα με 58 πλοία, ενώ ακολουθούν οι Έλληνες με 47 και οι Κινέζοι με 37. Εντυπωσιακά υψηλός είναι, πάντως, ο αριθμός των συναλλαγών στις οποίες η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει αποκαλυφθεί: 171 tankers, σχεδόν το 47% του συνόλου.

Στην πλευρά των πωλητών η ελληνική παρουσία είναι ακόμη ισχυρότερη. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πούλησαν 70 tankers, έναντι 49 στο επτάμηνο του 2025, καταλαμβάνοντας με διαφορά την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Πρακτικά, ελληνικά συμφέροντα βρίσκονται πίσω από σχεδόν μία στις πέντε πωλήσεις δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η διαφορά μεταξύ των 70 πωλήσεων και των 47 αγορών δείχνει παράλληλα ότι, σε επίπεδο αριθμού πλοίων, οι Έλληνες ήταν καθαροί πωλητές κατά 23 tankers.

Η εικόνα του επταμήνου αποτυπώνει έτσι μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία, μεγάλοι αγοραστές τοποθετούν επιθετικά κεφάλαια, με την πρωτοφανή κινητικότητα στα VLCC να δίνει τον τόνο· από την άλλη, παραδοσιακοί ιδιοκτήτες, με τους Έλληνες στην πρώτη γραμμή, αξιοποιούν την αυξημένη ζήτηση για να πραγματοποιήσουν πωλήσεις και να αναδιατάξουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Το αποτέλεσμα είναι μία από τις πιο δραστήριες αγορές tanker S&P των τελευταίων ετών, όπου ακόμη και πλοία προχωρημένης ηλικίας εξακολουθούν να βρίσκουν αγοραστές, επιβεβαιώνοντας ότι η αξία της άμεσης διαθεσιμότητας χωρητικότητας παραμένει ισχυρή.

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