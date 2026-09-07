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Σε φάση έντονης κινητικότητας βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία, με τους πλοιοκτήτες να εκμεταλλεύονται τις υψηλές αποτιμήσεις για να κατοχυρώσουν σημαντικές υπεραξίες σε παλαιότερα πλοία, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούν κεφάλαια σε νεότερο τονάζ και νεότευκτα.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση Weekly Market Intelligence της WeberSeas (Hellas) για την 36η εβδομάδα του 2026, η οποία εξετάζει τις ναυλαγορές, τις αγοραπωλησίες και τις νέες ναυπηγήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στα Capesize. Σύμφωνα με τη WeberSeas, οι Έλληνες πλοιοκτήτες εμφανίζονται τους τελευταίους μήνες σχετικά δραστήριοι στην πλευρά των πωλητών, αξιοποιώντας την αισθητή ενίσχυση των τιμών των μεταχειρισμένων.

Χαρακτηριστική είναι η πώληση ιαπωνικής κατασκευής Capesize 180.000 dwt του 2010 έναντι περίπου $38 εκατ.. Το ίδιο πλοίο είχε αποκτηθεί από τους Έλληνες πωλητές πριν από οκτώ χρόνια έναντι περίπου $29 εκατ.. Πρόκειται, επομένως, για ονομαστική διαφορά περίπου $9 εκατ. μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έσοδα που παρήγαγε το πλοίο κατά την περίοδο εκμετάλλευσής του.

Στην ίδια αγορά, Capesize 179.000 dwt, κατασκευής Sungdong το 2010 και εξοπλισμένο με scrubber, άλλαξε χέρια στα $34-$35 εκατ. περίπου. Η σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα είναι ενδεικτική: αντίστοιχο ιαπωνικό Capesize 178.000 dwt, επίσης του 2010, είχε πωληθεί για μόλις $25,8 εκατ..

Η WeberSeas εκτιμά ότι οι πρόσφατες συναλλαγές αποτυπώνουν ουσιαστική ανατίμηση των Capesize assets, με τους Έλληνες να επιλέγουν τη χρονική στιγμή για να ρευστοποιήσουν μέρος των κερδών τους.

Η εικόνα αυτή υποστηρίζεται και από τη ναυλαγορά. Στον πίνακα της έκθεσης, ο BDI βρίσκεται στις 3.488 μονάδες, αυξημένος κατά 12,26% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ τα Capesize καταγράφουν μέσο επίπεδο εσόδων $54.801 ημερησίως, με εβδομαδιαία άνοδο 17,60%. Τα Kamsarmax βρίσκονται στα $22.113 ημερησίως (+7,18%), τα Ultramax στα $21.090 (+1,45%) και τα Handysize στα $16.082 (+1,47%).

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική στρατηγική δεν περιορίζεται στην πώληση πλοίων. Στην άλλη πλευρά του κύκλου, ελληνικά συμφέροντα εξακολουθούν να τοποθετούν μεγάλα ποσά σε νεότευκτο τονάζ.

Η WeberSeas ξεχωρίζει τη συμφωνία της νοτιοκορεατικής SK Oceanplant για έξι firm Aframax των 115.000 dwt και options για άλλα δύο, για λογαριασμό Έλληνα πλοιοκτήτη. Η αξία των έξι firm πλοίων υπολογίζεται σε περίπου $430 εκατ., δηλαδή $71,6 εκατ. ανά μονάδα, ενώ με την άσκηση των options το συνολικό ύψος της επένδυσης μπορεί να φθάσει περίπου στα $583 εκατ.. Οι παραδόσεις προβλέπονται από το 2029 έως τον Ιούνιο του 2030.

Η συγκεκριμένη παραγγελία έχει πρόσθετη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο συμβόλαιο νέων ναυπηγήσεων της SK Oceanplant με Έλληνα πλοιοκτήτη και, σύμφωνα με την έκθεση, η συνολική αξία της αντιστοιχεί περίπου στο 61,4% των εσόδων που είχε το ναυπηγείο το 2025.

Ελληνική κίνηση και στα containerships

Παρουσία ελληνικών συμφερόντων καταγράφεται και στη second-hand αγορά των containerships. Η WeberSeas αναφέρει ότι Έλληνες αγοραστές συνδέονται με την απόκτηση feeder 1.096 teu, χωρίς γερανούς, κατασκευής 2023 στο Kyokuyo Shipbuilding, έναντι περίπου $27,5 εκατ.

Συνολικά, η αγορά των containerships παραμένει ισχυρή, με περιορισμένη διαθεσιμότητα μεταχειρισμένων πλοίων και έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο SCFI διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον πίνακα της έκθεσης, στις 3.590,05 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,29%.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της WeberSeas δείχνει μια ελληνική πλοιοκτησία που κινείται και στις δύο πλευρές της αγοράς: πουλά ώριμα assets όταν οι αποτιμήσεις προσφέρουν σημαντικές υπεραξίες και, παράλληλα, ανανεώνει τον στόλο με σύγχρονο tonnage. Πρόκειται ουσιαστικά για ανακύκλωση κεφαλαίων σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο οι ναύλοι όσο και οι αξίες των πλοίων προσφέρουν ευκαιρίες για επιλεκτικές κινήσεις.

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