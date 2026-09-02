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Σχεδόν 1.000 πλοία έχουν υπό παραγγελία οι Έλληνες πλοιοκτήτες στους πέντε βασικούς τομείς της ναυτιλίας, διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο επενδυτικό κύκλο που βρίσκεται σε εξέλιξη στα διεθνή ναυπηγεία.

Σύμφωνα με την έκθεση Αυγούστου της Xclusiv Shipbrokers για την εξέλιξη του παγκόσμιου στόλου και του orderbook, τα ελληνικά συμφέροντα συνδέονται συνολικά με 997 νεότευκτα bulk carriers, tankers, containerships, LNG carriers και LPG carriers.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στα δεξαμενόπλοια, όπου οι Έλληνες διαθέτουν 458 πλοία υπό παραγγελία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 28% του παγκόσμιου tanker orderbook. Ακολουθούν τα containerships με 230 πλοία, τα bulk carriers με 214, τα LNG carriers με 50 και τα LPG carriers με 45.

Με βάση τον αριθμό των πλοίων, περίπου το 46% του συνολικού ελληνικού orderbook αφορά δεξαμενόπλοια, το 23% πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και το 21,5% bulk carriers. Τα πλοία μεταφοράς φυσικού και υγροποιημένου αερίου συμπληρώνουν το υπόλοιπο 9,5%.

«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ηγούνται με 458 δεξαμενόπλοια υπό παραγγελία, αντιπροσωπεύοντας το 28% του παγκόσμιου tanker orderbook», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Η μεγάλη επιστροφή στα tankers

Το παγκόσμιο orderbook των δεξαμενόπλοιων έχει φθάσει τα 1.624 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 190,27 εκατ. dwt. Αντιστοιχεί πλέον στο 25,9% της χωρητικότητας του ενεργού στόλου, από μόλις 15,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση κατά 10,8 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο αποτυπώνει την επιτάχυνση των παραγγελιών, ιδιαίτερα στα μεγάλα δεξαμενόπλοια. Μόνο μέσα στο 2026 έχουν τοποθετηθεί 573 νέες παραγγελίες tankers.

Στα VLCC και ULCC το orderbook ανέρχεται σε 307 πλοία και αντιστοιχεί στο 33,1% της υφιστάμενης χωρητικότητας. Στα Suezmax φθάνει τα 211 πλοία και το 29,1%, ενώ στα Aframax και LR2 τα 254 πλοία και το 20,8%. Στα MR2 βρίσκονται υπό παραγγελία 371 πλοία, με την αναλογία προς τον στόλο να διαμορφώνεται στο 19,4%.

Οι Έλληνες έχουν τοποθετήσει το μεγαλύτερο βάρος τους στα Suezmax, με 129 πλοία, και στα VLCC/ULCC, με 105. Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν από μόνες τους το 51% του ελληνικού tanker orderbook. Ακολουθούν 83 MR2, ισάριθμα Aframax/LR2, 35 Panamax/LR1, 16 Handy/MR1 και επτά μικρότερα tankers.

Η επενδυτική κινητικότητα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανάγκη ανανέωσης του στόλου. Η μέση ηλικία των tankers έχει φθάσει τα 14 έτη και σχεδόν το 50% των πλοίων είναι ηλικίας άνω των 16 ετών. Ωστόσο, το orderbook αντιστοιχεί ήδη σχεδόν στο 100% του αριθμού των πλοίων ηλικίας 21 ετών και άνω.

Στα VLCC και Suezmax, μάλιστα, οι παραγγελίες υπερβαίνουν σημαντικά τον παλαιό στόλο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση ηλικιωμένων πλοίων αλλά περιλαμβάνει και καθαρή αύξηση της προσφοράς. Εάν οι διαλύσεις δεν επιταχυνθούν ή η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου δεν αυξηθεί ανάλογα, η νέα χωρητικότητα μπορεί να ασκήσει πίεση στους ναύλους μετά τις μαζικές παραδόσεις.

Στο 40,9% το orderbook των containerships

Ακόμη πιο υψηλή είναι η αναλογία στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το παγκόσμιο orderbook αριθμεί 1.821 containerships, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 13,91 εκατ. teu.

Σε αριθμό πλοίων αντιστοιχεί στο 25,4% του ενεργού στόλου, αλλά σε όρους χωρητικότητας η αναλογία εκτινάσσεται στο 40,9%, από 30,6% τον Αύγουστο του 2025. Η διαφορά δείχνει ότι τα νεότευκτα πλοία είναι κατά μέσο όρο αισθητά μεγαλύτερα από μεγάλο μέρος του υφιστάμενου στόλου.

Η πιο ακραία εικόνα καταγράφεται στα ULCV, όπου 334 πλοία βρίσκονται υπό παραγγελία, αντιπροσωπεύοντας το 74,1% της σημερινής χωρητικότητας της κατηγορίας. Στα Neo-Panamax η αναλογία διαμορφώνεται στο 36,3% και στα Panamax στο 35,3%.

Το ελληνικό orderbook περιλαμβάνει 230 containerships: 86 feeders, 51 handy, 30 Panamax και 63 Neo-Panamax. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι οι Έλληνες επενδύουν κυρίως σε μικρότερες και μεσαίες κατηγορίες, αποφεύγοντας τη μαζική έκθεση στα πολύ μεγάλα containerships που κυριαρχούν στα προγράμματα των liner operators.

Συνολικά, 513 νέες παραγγελίες containerships έχουν τοποθετηθεί μέσα στο 2026. Παρότι περίπου ο μισός υφιστάμενος στόλος είναι άνω των 16 ετών, το συνολικό orderbook ξεπερνά ήδη κατά 8% τον αριθμό των πλοίων ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών. Η ανανέωση, επομένως, συνοδεύεται από πραγματική επέκταση του στόλου.

Πιο συγκρατημένη εικόνα στα bulk carriers

Στο ξηρό φορτίο η εικόνα παραμένει περισσότερο ισορροπημένη. Το orderbook περιλαμβάνει 1.694 bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 158,56 εκατ. dwt, και αντιστοιχεί στο 14,5% του ενεργού στόλου, έναντι 10,9% πριν από έναν χρόνο.

Μέσα στο 2026 έχουν παραγγελθεί 401 bulk carriers. Η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου είναι 12,9 έτη, ενώ περισσότερο από το 34% των πλοίων είναι άνω των 16 ετών.

Οι Έλληνες διαθέτουν 214 bulk carriers υπό παραγγελία, περίπου το 13% του παγκόσμιου orderbook. Από αυτά, 78 είναι Panamax, Kamsarmax ή Post-Panamax, 64 Capesize/VLOC, 63 Supramax ή Ultramax και εννέα Handysize.

Σε συνολικό επίπεδο, το orderbook αντιστοιχεί στο 83,6% των bulk carriers ηλικίας 21 ετών και άνω, αφήνοντας περιθώριο για ομαλή ανανέωση. Εξαίρεση αποτελούν τα Capesize και VLOC, όπου οι παραγγελίες αντιστοιχούν στο 18,2% της υφιστάμενης χωρητικότητας και υπερβαίνουν κατά δυόμισι φορές τον αριθμό των παλαιότερων πλοίων της κατηγορίας.

Μεγάλα προγράμματα σε LNG και LPG

Στα LNG carriers βρίσκονται υπό παραγγελία 331 πλοία, που αντιστοιχούν στο 35,9% του ενεργού στόλου και στο 36,9% της σημερινής χωρητικότητας. Η τελευταία αναλογία έχει υποχωρήσει από το 42,4% του 2025, παραμένει όμως ιδιαίτερα υψηλή.

Οι Έλληνες ελέγχουν 50 από τα υπό παραγγελία LNG carriers, δηλαδή το 15% του παγκόσμιου orderbook. Τα 42 είναι χωρητικότητας 141.000-200.000 κυβικών μέτρων, η βασική κατηγορία των σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LNG, ενώ οκτώ ανήκουν στην κατηγορία των 16.000-100.000 κυβικών μέτρων.

Στα LPG carriers το orderbook αριθμεί 350 πλοία και αντιστοιχεί στο 39,8% της υφιστάμενης χωρητικότητας, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με το 39,9% του 2025. Οι Έλληνες έχουν 45 πλοία υπό παραγγελία, εκ των οποίων τα 27 είναι VLGC και τα δέκα MGC.

Η στροφή προς τα μεγαλύτερα LPG carriers είναι εμφανής: τα 200 VLGC που βρίσκονται υπό παραγγελία αντιστοιχούν στο 44,9% της σημερινής χωρητικότητας της κατηγορίας, ενώ μόνο μέσα στο 2026 τοποθετήθηκαν 79 νέες παραγγελίες VLGC.

Το κύμα των παραδόσεων μεταφέρεται μετά το 2027

Συνολικά, στους πέντε βασικούς κλάδους καταγράφονται 5.820 πλοία στο παγκόσμιο orderbook, ενώ μέσα στο 2026 έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 1.660 νέες παραγγελίες.

Το σημαντικό στοιχείο είναι η χρονική κατανομή των παραδόσεων. Από το συνολικό orderbook, 761 πλοία προγραμματίζεται να παραδοθούν μέσα στο 2026, 1.905 το 2027 και 3.154 πλοία –περισσότερα από τα μισά– από το 2028 και μετά.

Η μετατόπιση του μεγαλύτερου μέρους των παραδόσεων προς τα επόμενα χρόνια περιορίζει την άμεση πίεση στην προσφορά χωρητικότητας, αλλά δημιουργεί ένα πολυετές «τείχος» νεότευκτων πλοίων. Η επίδρασή του στις ναυλαγορές θα εξαρτηθεί από την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου, τις διαλύσεις παλαιών πλοίων και το κατά πόσο οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν τις αποστάσεις των θαλάσσιων μεταφορών.

Για την ελληνική ναυτιλία, τα 997 πλοία του orderbook επιβεβαιώνουν ότι ο νέος κύκλος ανανέωσης έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη κλίμακα. Ταυτόχρονα, όμως, η έκθεση της Xclusiv δείχνει ότι η επιλογή του κατάλληλου χρόνου και του σωστού μεγέθους πλοίου γίνεται πλέον κρίσιμη: σε αρκετές κατηγορίες η αγορά περνά σταδιακά από την αναγκαία ανανέωση του στόλου σε καθαρή αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

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