Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ριζική ανατιμολόγηση του παγκόσμιου στόλου των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού καταγράφει η Xclusiv Shipbrokers, καθώς η εντυπωσιακή άνοδος των ναύλων περνά πλέον απευθείας στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων. Η μεγαλύτερη επιτάχυνση σημειώθηκε από τα τέλη Ιουλίου, με τα παλαιότερα VLCC να εμφανίζουν τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις.

Ο μέσος δείκτης χρονοναύλωσης VLCC του Baltic αυξήθηκε από περίπου 198.000 δολάρια ημερησίως τον Ιούλιο σε 272.000 δολάρια τον Αύγουστο. Κατά το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε κοντά στα 449.000 δολάρια, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου εκτοξεύθηκε στα 722.946 δολάρια ημερησίως. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 βρισκόταν μόλις στα 79.700 δολάρια.

«Η γεωπολιτική αναταραχή, η περιορισμένη πραγματική διαθεσιμότητα πλοίων και η δυνατότητα άμεσης παραγωγής υψηλών ταμειακών ροών από τον υφιστάμενο στόλο βρίσκονται πίσω από τη δραματική ανατίμηση», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και οι διαταραχές στις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος πολεμικού κινδύνου και έχουν περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων πλοίων. Παράλληλα, οι εκτροπές δρομολογίων, τα μεγαλύτερα ταξίδια και η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας αργού ενισχύουν τη ζήτηση σε τονομίλια, ασκώντας πρόσθετη πίεση στη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Η επίδραση στις αξίες είναι εντυπωσιακή. Από τις 10 Ιουλίου έως τις 18 Σεπτεμβρίου, η τιμή ενός VLCC ηλικίας πέντε ετών αυξήθηκε από περίπου 145 εκατ. σε 172 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 18,6%. Για ένα πλοίο ηλικίας δέκα ετών, η αξία ανέβηκε από τα 115 εκατ. στα 152 εκατ. δολάρια, δηλαδή κατά περίπου 32%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στα πλοία ηλικίας 15 ετών, οι τιμές των οποίων εκτινάχθηκαν από τα 83,5 εκατ. στα 135 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 61% μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο μηνών. Οι τιμές μεταπώλησης νεότευκτων VLCC ενισχύθηκαν επίσης, από περίπου 175 εκατ. σε 193 εκατ. δολάρια.

«Οι σημερινές αξίες αντανακλούν πρωτίστως τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε μία εξαιρετικά ισχυρή ναυλαγορά», αναφέρει ο ναυλομεσιτικός οίκος. Όπως εξηγούν οι αναλυτές, οι πλοιοκτήτες δεν έχουν κίνητρο να πουλήσουν ένα πλοίο που παράγει τόσο υψηλά ημερήσια έσοδα, εκτός εάν ο αγοραστής προσφέρει σημαντικό τίμημα. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες περίοδοι αναμονής για την παράδοση νεότευκτων ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση για έτοιμα προς απασχόληση δεξαμενόπλοια.

Από τις αρχές του έτους έως τις 14 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν συνολικά 103 αγοραπωλησίες VLCC. Η δραστηριότητα, πάντως, δεν ήταν ομοιόμορφη. Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν 38 συναλλαγές και τον Φεβρουάριο άλλες 27, προτού η αγορά επιβραδυνθεί αισθητά την άνοιξη. Η κινητικότητα επανήλθε σταδιακά το καλοκαίρι, με δέκα πωλήσεις τον Αύγουστο και εννέα ακόμη έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλικία των πλοίων που αλλάζουν χέρια. Από τα 103 VLCC, τα 43 ήταν ηλικίας 11 έως 15 ετών και τα 32 μεταξύ 16 και 20 ετών. Ακόμη 14 ήταν ηλικίας έξι έως δέκα ετών, εννέα άνω των 20 ετών και μόλις πέντε ανήκαν στην κατηγορία έως πέντε ετών. Τον Σεπτέμβριο η μέση ηλικία των πωληθέντων πλοίων έφθασε περίπου τα 18 έτη, από 13,6 έτη τον Αύγουστο.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα πρόσφατων συναλλαγών. Το κατασκευής 2007 DHT Europe πωλήθηκε τον Ιανουάριο περίπου στα 51 εκατ. δολάρια, ενώ το κατά ένα έτος νεότερο Rain Cubic φέρεται να άλλαξε χέρια τον Σεπτέμβριο έναντι περίπου 90 εκατ. δολαρίων. Αντίστοιχα, το κατασκευής 2012 Ingrid είχε πωληθεί τον Φεβρουάριο περίπου στα 89 εκατ. δολάρια, όταν για το παλαιότερο Kallista, κατασκευής 2010, αναφέρθηκε τον Σεπτέμβριο τίμημα κοντά στα 132 εκατ. δολάρια.

Στη σύγχρονη χωρητικότητα, το κατασκευής 2026 Las Palmas πωλήθηκε τον Μάιο περίπου στα 162,5 εκατ. δολάρια, ενώ το ίδιας ηλικίας Pinios φέρεται να αποτιμήθηκε τον Σεπτέμβριο κοντά στα 200 εκατ. δολάρια.

Η Xclusiv Shipbrokers προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η αγορά παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Μία αποκλιμάκωση γύρω από το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση, ενώ η συνέχιση των διαταραχών ενδέχεται να διατηρήσει τόσο τους ναύλους όσο και τις αξίες των πλοίων σε υψηλά επίπεδα», καταλήγουν οι αναλυτές.

Διαβάστε ακόμη

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη: Το «σπριντ» για τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα και οι πληγές της συγχώνευσης

Με πιστωτικές και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Ελληνες

Η μεγάλη στροφή της ΕΚΤ στα ψηφιακά ομόλογα (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ