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Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης προαναγγέλλει ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά τη λειτουργία των servicers και θα παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται προβλήματα, ενώ υπερασπίζεται τη δημοσιονομική πολιτική και ζητεί όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες να περνούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για αξιόπιστη κοστολόγηση και σύγκριση. Όπως επεσήμανε σε συνέντευξή του «να πάμε όλοι τα προγράμματά μας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αν υπάρχουν διχογνωμίες στην κοστολόγηση, να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Παρακολουθούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε αν κριθεί αναγκαίο»

«Να πάμε όλοι τα προγράμματά μας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αν υπάρχουν διχογνωμίες στην κοστολόγηση, να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού»

Συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1

Δημοσιογράφος: Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους πρώτους που έκαναν ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τον οποίο έχουμε κοντά μας σήμερα το πρωί. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλημέρα σας.

Δημοσιογράφος: … το λέω γιατί…το κάνατε, προφανώς, γιατί έτσι νιώθατε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – και τη δείξαμε την ανάρτησή σας σε πρώτο χρόνο μετά την είδηση του θανάτου του – προφανώς γιατί εκτιμήσατε…

-… τον γνωρίζατε προσωπικά;

Κυριάκος Πιερρακάκης Είχε τύχει να τον γνωρίσω δύο φορές… καλημέρα σας…αλλά όπως είπα και στην ανάρτηση και κάπου αλλού που με ρώτησαν, ήταν μια φυσιογνωμία που είχε μιλήσει σε πολύ κόσμο και σε μια ολόκληρη γενιά. Το βλέπουμε, άλλωστε…βλέπουμε τον κόσμο πώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εκκλησία…

Δημοσιογράφος: … γι’ αυτό είναι εκεί ο κόσμος άλλωστε…

Κυριάκος Πιερρακάκης: … είναι πολύ λυπηρό…

Δημοσιογράφος: Πριν ξεκινήσουμε, να σας ευχηθούμε πάντα άξιος, αυτό δεν λένε στους κουμπάρους; Μεγάλο γεγονός στη Ρουμανία η κουμπαριά με τον Υπουργό Οικονομικών…

-Γνωρίζεστε καιρό ή τώρα στο Eurogroup γνωριστήκατε με τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Χρόνια γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε από το 2020 με τον Alexandru…

Δημοσιογράφος: …παρακολουθούμε και τις εικόνες από το μυστήριο του Σαββάτου, όπου ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον Υπουργό Οικονομικών. Παρουσία και του Προέδρου της χώρας…

Κυριάκος Πιερρακάκης: …γνωριζόμαστε από το 2020. Ξέρετε, είχε ενδιαφέρον πώς ξαναβρεθήκαμε ως Υπουργοί Οικονομικών στο ECOFIN στο ίδιο συμβούλιο…και δεν σας κρύβω ότι έμαθα και πολλά για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι γάμοι στη Ρουμανία, υπό την έννοια ότι το να είσαι κουμπάρος στη Ρουμανία, έχει έναν χαρακτήρα – πώς έχει σε εμάς το να είσαι νονός. Είναι πολύ πιο συμβολικό και έντονο. Και υπήρξαν και κάποιες στιγμές που δεν σας κρύβω με συγκίνησαν. Στην τελετή, στην εκκλησία, ένα μεγάλο μέρος της ακολουθίας έγινε στα ελληνικά, επειδή αυτός που πάντρευε ήταν Έλληνας, το οποίο είχε, έτσι, τη δικιά του συγκινησιακή φόρτιση και αξία μέσα στον Βουκουρέστι…και, βέβαια, και στο τραπέζι του γάμου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση…το να ακούσεις ελληνική μουσική είναι, επίσης, νομίζω πολύ όμορφο. Ξέρετε, οι σχέσεις των χωρών είναι και οι σχέσεις των ανθρώπων και θεμελιώνονται σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων. Οι δύο χώρες είναι πολύ κοντά εδώ και αιώνες, αλλά είναι πολύ όμορφο να μπορούμε να ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά κι εμείς οι ίδιοι.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, για πάμε στα υπόλοιπα. Τώρα εγώ θέλω να ξεκινήσω, επειδή λέγαμε και νωρίτερα ότι αυτό που πέτυχε η κυβέρνηση σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, είναι να αναγκάσει τους πολιτικούς αντιπάλους να κοστολογούν τις εξαγγελίες τους. Βέβαια, ο καθένας το κάνει με τον δικό του τρόπο…

Κυριάκος Πιερρακάκης: … με προλάβατε…

Δημοσιογράφος: …δεν έχουμε βγάλει άκρη ακόμα, αλλά έχω την περιέργεια, επειδή είμαι βέβαιος ότι εσείς και οι επιτελείς σας παρακολούθησαν τις εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αν έχετε αποτιμήσει το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό δεν είναι απολύτως εφικτό, γιατί κάποιες από τις εξαγγελίες είναι γενικής φύσεως. Δηλαδή, όταν λες «θα μειώσω το ΦΠΑ»…ποιο ΦΠΑ;…

Δημοσιογράφος: … είναι σε ποια προϊόντα…

Κυριάκος Πιερρακάκης: … ή τον ΕΦΚ, από πότε και πόσο; Κάποιες που κοστολογήσαμε, μπορώ να σας πω ότι περίπου 7 μέτρα αθροίζουν γύρω στα 6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, είναι πολύ παραπάνω…

Δημοσιογράφος: Κάποιες…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, 7 μέτρα συγκεκριμένα που ανακοινώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ αθροίζουν στα 6 δισ. ευρώ…13ος μισθός….

Δημοσιογράφος: 6 δισ. ευρώ το έτος ή την τετραετία;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι, το έτος. Στην εφαρμογή τους. Στη συγκεκριμένη στιγμή της πλήρους εφαρμογής, είναι 6 δισ. ευρώ: 13η σύνταξη, 13ος μισθός, μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 7,5% από αυτά που σταχυολόγησα από το ΠΑΣΟΚ…αλλά, ξέρετε κάτι…

Δημοσιογράφος: Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για ένα άλλο μοντέλο. Είπε θα λειτουργεί αλλιώς το κράτος, θα παράγει αλλιώς τον πλούτο και θα φτάνει ο πλούτος και στους πολίτες…

Κυριάκος Πιερρακάκης: … απλώς επειδή ο κόσμος που μας βλέπει, ενδιαφέρεται για το τι θα κάνουμε σήμερα, όχι για το τι θα γίνει γενικώς ή φαντασιακά…εγώ να πω κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε Χιώτη; Επειδή, όπως το είπατε, εγώ θεωρώ ότι είναι μια κατάκτηση ότι κάνουμε ήδη μία συζήτηση πάνω στους αριθμούς. Όσο η χώρα δεν μετρούσε τον εαυτό της ή δεν μετρούσε το τι κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, είδαμε που κατέληξε για μια ολόκληρη γενιά. Τα πράγματα είναι εξόχως απλά. Δημοσιονομικό συμβούλιο. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το εμπιστευόμαστε όλοι, δεν υπάρχει λαθροχειρία στο δημοσιονομικό συμβούλιο.

Να βάλουμε όλοι τα προγράμματά μας. Αν υπάρχουν διχογνωμίες σε σχέση με το πόση και πώς είναι η κοστολόγηση, να δούμε τα πράγματα εκεί και να κάνουμε μια συζήτηση επί του πραγματικού…

Δημοσιογράφος: Αυτό θα το νομοθετήσετε; Διότι έχετε ήδη νομοθετήσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων, αλλά μόνο στην επίσημη προεκλογική περίοδο που είναι πολύ αργά. Προτίθεστε να νομοθετήσετε την υποχρεωτική κοστολόγηση μέσω του Δημοσιονομικού Συμβουλίου;

Κυριάκος Πιερρακάκης: … το ουσιαστικό είναι αυτό που είπατε σε σχέση με την προεκλογική περίοδο που είναι και το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στον ελληνικό λαό από όλα τα κόμματα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά τα οποία λένε τη φετινή χρονιά τα κόμματα στη ΔΕΘ είναι και το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Υπό αυτήν την έννοια, είναι και τεκμήρια αξιοπιστίας. Ο κόσμος που μας βλέπει θέλει να ξέρει αν αυτό που λες θα το κάνεις. Νομίζω ότι και ο πιο σφοδρός κριτής μας, κύριε Χιώτη, κύριε Παυλόπουλε, ξέρει ότι ό,τι λέει ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, το κάνει. Πέρυσι εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα, ανακοινώσαμε ένα πακέτο, τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης…

Δημοσιογράφος: Ναι, αλλά αφήσατε δυσαρεστημένους πολλούς, κύριε Υπουργέ…και για παράδειγμα, είναι ένα ερώτημα αυτό…μπορεί εσείς να λέτε ότι οι πολιτικοί σας αντίπαλοι τάζουν λαγούς με πετραχήλια…ακοστολόγητα πράγματα στον αέρα και ούτω καθ’ εξής…και οι μόνοι μετρημένοι είστε εσείς. Όμως εδώ, έχετε να αντιμετωπίσετε τη δυσαρέσκεια κοινωνικών ομάδων που λένε «με ξεχάσατε»… ή «περιμένατε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας για να με θυμηθείτε».

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πριν απαντήσω σε αυτό, απλώς να πω ότι ο ισχυρισμός δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της Αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, πριν έρθω στην ερώτησή σας. Είναι το ότι «αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν». Διότι αν κληθούν να τα εφαρμόσουν αυτά τα πολύ μεγάλα πακέτα τα οποία ανακοινώνουν, τα οποία είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς, αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Αλίμονο, λοιπόν, αν αυτό ξανασυμβεί. Και το αφήνω εκεί. Τώρα, πάμε σε αυτό που με ρωτάτε. Η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια έχει συνολικά πραγματοποιήσει πακέτα στήριξης της κοινωνίας της τάξης των 4 δισ. ευρώ. Μόνιμα μέτρα, όχι έκτακτα. Τα έκτακτα, σε συνάρτηση και με την ενεργειακή κρίση, τα οποία είναι και θέματα τα οποία αυτά θα τα συζητήσουμε, ήταν της τάξεως των 800 εκατομμυρίων φέτος την άνοιξη όταν έπρεπε να στηρίξουμε την κοινωνία παραπάνω. Άρα, ό,τι χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα, αυτά διοχετεύονται στην κοινωνία. Και ξέρετε κάτι; Η συζήτηση που κάνουμε είναι τελείως διαφορετική από αυτή η οποία γίνεται σχεδόν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτή τη στιγμή…

Δημοσιογράφος: Μήπως δεν φτάνουν…

Κυριάκος Πιερρακάκης: … προς Θεού, γνωρίζω πάρα πολύ καλά….

Δημοσιογράφος: … μήπως δεν προσφέρουν την ανακούφιση που ελπίζετε ότι θα προσφέρουν..;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα σας πω ότι και με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών αλλά ευρύτερα…γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο βασικός οικονομικός δείκτης που μετράει για όσους μας βλέπουν είναι το ατομικό τους εισόδημα, τα χρήματα που τους μένουν στο τέλος του μήνα και τα χρήματα που έχουν στο ταμείο του σούπερ-μάρκετ. Αυτό είναι δεδομένο…

Δημοσιογράφος: … τώρα ανοίγετε ένα άλλο κεφάλαιο… διότι κάποιοι που δέχονται ότι τα μέτρα σας θα έχουν ένα δημοσιονομικό όφελος για την τσέπη τους, από την άλλη σου λένε «δεν θα προλάβω καν να τα πάρω διότι θα τα χάσω από την άλλη τσέπη». Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε προ ημερών εδώ την εκπρόσωπο των βενζινοπωλών και μας έκανε μία πρόβλεψη ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα διατίθεται από 1,75 έως 1,85, όταν πέρυσι ξεκινήσαμε, το θυμάστε, με 1,10. Και αναρωτιούνται ήδη οι πολίτες, αν φτάσουμε να ανοίξει στα μέσα Οκτωβρίου η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,85 το λίτρο, τι να το κάνω εγώ το υπόλοιπο;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πάμε ένα βήμα πίσω. Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας είναι μόνιμα και εμείς σαν Υπουργείο Οικονομικών, τι κάνουμε σε σχέση με την ακρίβεια η οποία είναι πραγματική για τον κόσμο που μας βλέπει και για τα προβλήματα τα οποία έχει; Προσπαθούμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημά του. Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να μπορείς να στηρίζεις την κοινωνία και να γυρίζεις πίσω το όφελος της ανάπτυξης. Άρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, έτσι ώστε το εισόδημα το οποίο έχουν κάθε χρόνο να είναι περισσότερο από τον προηγούμενο.

Δημοσιογράφος: Αν φτάσουμε σε τέτοιες τιμές.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πριν φτάσουμε εκεί. Η γενική τοποθέτηση είναι ότι κάθε χρόνο θέλουμε τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του πολίτη να είναι περισσότερα από πέρυσι. Και ταυτόχρονα κάνουμε μια σειρά από κινήσεις, κύριε Χιώτη. Ο Πρωθυπουργός τι ανέφερε από το βήμα της ΔΕΘ; Μείωση στο κόστος ενέργειας κατά 30% μέσα από επενδύσεις.

Δημοσιογράφος: Σε βάθος τετραετίας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αλλά κρατήστε ότι αυτός είναι ο πιο σταθερός τρόπος σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον ή σε σχέση με το να κάνεις βραχυπρόθεσμη στήριξη. Τώρα, πάμε σε αυτό που με ρωτάτε για τις δυσκολίες που ενδεχομένως έχουμε μπροστά μας. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ, σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.

Δημοσιογράφος: Πολλοί λένε ότι θα έχουμε έναν χειμώνα με επιθετικό πληθωρισμό, εξαιτίας και των τιμών στην ενέργεια, του φυσικού αερίου, των όσων μετώπων παραμένουν ανοιχτά…και ότι αυτοί που πιέζονται, θα πιεστούν ακόμη περισσότερο.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Νομίζω ότι η απάντηση που σας έδωσα είναι σαφής. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους, όταν αυτό χρειάζεται. Δώσαμε 800 εκατομμύρια την περασμένη άνοιξη για να στηρίξουμε την κοινωνία, σας θυμίζω.

Δημοσιογράφος: Αυτά που δώσατε στη Θεσσαλονίκη εξάντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια; Αν χρειαστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Άλλωστε, να πω και εδώ τεχνικά ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης την άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε ήμασταν νοικοκύρηδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό. Και σε σχέση και με όσους πίεζαν να παραταθούν κι άλλα μέτρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία. Άρα, τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές.

Δημοσιογράφος: Τι γίνεται με τα αποθέματα LNG;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εννοείτε με την πρόσβαση φυσικά, ναι. Και γενικά σαν Ευρώπη, εγώ θα σας πω, είναι μια από τις πολιτικές που κοιτάζουμε ευρύτερα, γι’ αυτό και παίζει κ. Παυλόπουλε μεγάλο ρόλο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όταν λέμε θα κάνουμε επενδύσεις γενικά στην ενέργεια. Αυτή είναι η πιο σοβαρή πολιτική, αυτή που κοιτάζει πιο μετά. Λέτε, τα τρία και τα τέσσερα χρόνια, το σήμερα είναι οι αποφάσεις που ελήφθησαν κάποια χρόνια πίσω.

Δημοσιογράφος: Μια σύντομη απάντηση γιατί δεν έχουμε τον χρόνο αλλά το θέμα είναι μεγάλο. Κόκκινα δάνεια και servicers. Έχουμε καταγγελίες και στην εκπομπή, τις προηγούμενες ημέρες, ότι εδώ αυτές οι εταιρείες έχουν ξεφύγει. Κοστολογούν τόκους υπερημερίας πέρα από το κεφάλαιο που ήδη είναι πιστοποιημένο. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση και δεν ξέρω πού θα πάει το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να σκύψετε λίγο από πάνω και αν μη τι άλλο να δώσετε οδηγίες πώς θα λειτουργούν αυτές οι εταιρείες στην Ελλάδα.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα ισχυριστώ ότι έχουμε ήδη σκύψει γενικά στο θέμα του ιδιωτικού χρέους πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ιστορικά. Αν δείτε τις κινήσεις που έχουν γίνει, πριν σας απαντήσω συγκεκριμένα για τους servicers, αν δείτε τις κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, είτε αυτό αφορά τη μείωση στο ποσό υπαγωγής στον εξωδικαστικό (5.000 ευρώ από 10.000), είτε αυτό αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας για πρώτη φορά γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω του εξωδικαστικού – 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάει αυτό – είτε αυτό αφορά το ποσό στον ακατάσχετο λογαριασμό που το πάμε από τα 1.250 στα 1.600, είτε την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του λεγόμενου νόμου Κατσέλη. Δεν μας είπε το δικαστήριο να κάνουμε αναδρομική εφαρμογή. Κάναμε όμως αναδρομική εφαρμογή, αν τα αθροίσεις όλα αυτά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στο ιδιωτικό χρέος ποτέ στην Ελλάδα.

Κάναμε και παρεμβάσεις στις τράπεζες σε χρεώσεις που τις θεωρήσαμε υπερβολικές. Θυμίζω, ένα χρόνο πίσω, είχα πάει στη Βουλή, λέω συνολικά γιατί ό,τι έχεις κάνει τονίζει και υπογραμμίζει την αξιοπιστία σου, όταν μιλάς. Και αυτή είναι και η διαφοροποίηση που έχουμε σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο, λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όπως είπατε «να είστε από πάνω». Σας λέω λοιπόν ότι «είμαστε από πάνω». Σας λέω ότι παρατηρούμε την εφαρμογή και του δικού μας πλαισίου σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης θα δείτε τις παρεμβάσεις.

Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε «από πάνω από το θέμα».

Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Κι εγώ σας ευχαριστώ.

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