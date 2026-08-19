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Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat τα οποία επιβεβαίωσαν την αρχική μέτρηση.

Μικρή άνοδο σημείωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας τις επίμονες πιέσεις στις τιμές καταναλωτή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, καταγράφοντας αύξηση από το 2,8% του Ιουνίου, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στο 2%. Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 3% από 2,9% τον Ιούνιο (έναντι 2,4% τον Ιούλιο του 2025).

Η πορεία των τιμών εμφάνισε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 15 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και σημείωσε άνοδο σε 9.

Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Σουηδία (0,3%), η Τσεχία (1,3%), καθώς και η Δανία με την Ουγγαρία (1,6% αμφότερες). Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (8,2%), τη Λιθουανία (5,4%), ενώ ακολούθησαν η Κύπρος και η Βουλγαρία (4,4% αμφότερες).

Η μεγαλύτερη ανοδική συνεισφορά στον πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από τον τομέα των υπηρεσιών (+1,55 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ ακολούθησε η ενέργεια (+0,94 ποσοστιαίες μονάδες).

Μικρότερη, αλλά επίσης ανοδική επίδραση είχαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και η κατηγορία τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες).

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