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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να διαρκεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Η λίστα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής διαμορφώνονται μεσοσταθμικά περίπου στο 7%, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις της τάξης του 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση περίπου 1,5% έως 2%, ενισχύοντας το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές.

Έως 1.500 κωδικοί στη λίστα

Η λίστα, ωστόσο, δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως και αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να ενταχθούν στη συμφωνία ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Μέχρι στιγμής συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται σε μειωμένες τιμές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.

Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτει τόσο καθημερινές διατροφικές ανάγκες όσο και βασικές δαπάνες των νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των αγορών στο σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ισχυρό ενδιαφέρον από τους προμηθευτές

Σημαντικό είναι μέχρι στιγμής και το ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων. Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Η πρωτοβουλία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με βασικό στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και τον περιορισμό των πιέσεων που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

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