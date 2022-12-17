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Σε επένδυση επιχείρησης που θα δημιουργεί συσκευές εγκεφάλου (τσιπ) προχωρούν ο Μπιλ Γκέιτς αλλά και ο Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι δύο δισεκατομμυριούχοι χρηματοδότησαν την εταιρεία Synchron, ανταγωνιστική της Neuralink του Έλον Μασκ, στο νέο της εγχείρημα με στόχο τη δημιουργία συσκευών που θα ενώνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, γνωστές ως BCIs, μπορούν να ερμηνεύουν και να διεγείρουν τμήματα του εγκεφάλου, ενώ μπορεί να αποτελέσουν και πιθανή θεραπεία στις εγκεφαλικές κακώσεις.

Στόχος της εταιρείας στην οποία επένδυσαν ο Μπιζ Γκέιτς και ο Τζεφ Μπέζος είναι να συμβάλει στον τομέα της νευρολογίας.

Jeff Bezos and Bill Gates have just written checks for Synchron, a startup developing an implant that can let people control computers with their minds https://t.co/V77LLVTwLj pic.twitter.com/pRshoZTqCZ — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) December 15, 2022

Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ως μία μελλοντική θεραπευτική αγωγή. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν βλάβη στα άνω άκρα και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνολογία.

Όσα ξέρουμε για τα τσιπ

Επίσης η συσκευή Switch της Synchron στοχεύει να βοηθήσει παράλυτους ανθρώπους, όπως αυτούς που πάσχουν από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), να επικοινωνούν ελέγχοντας με το μυαλό τους τους κέρσορες του υπολογιστή.

Η εταιρία πάντως ήδη έχει εμφυτεύσει τη συσκευή σε δύο ανθρώπους και αναμένεται να το κάνει και σε άλλους εθελοντές τους επόμενους μήνες.

Οι εθελοντές θα παρακολουθούνται από τους γιατρούς για ένα χρόνο και τα ευρύματα θα δοθουν στον FDA.

Σημειώνεται πως σε αντίθεση με τις συσκευές που προτείνονται από πολλές άλλες εταιρείες, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν διάφορους τύπους χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο, το σύστημα της Synchron εμφυτεύεται στη σφαγίτιδα φλέβα με μια διαδικασία παρόμοια με την τοποθέτηση στεφανιαίου στεντ. Από εκεί, το μικροσκοπικό stentrode με ηλεκτρόδια ταξιδεύει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου.

Gates and Bezos back Neuralink-competitor Synchron in a new funding https://t.co/vTtVca2X7s — Lifeboat Foundation (@LifeboatHQ) December 16, 2022

Το εμφύτευμα λειτουργεί επικοινωνώντας μέσω ενός μικροσκοπικού καλωδίου με ένα δεύτερο εμφύτευμα στο στήθος. Στη συνέχεια, ένας πομπός στέλνει σήματα σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε κοντινό σημείο με τον ανθρώπου που έχει το τσιπ.

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