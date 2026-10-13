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Μια νέα γενιά ρομποτικής τεχνολογίας δοκιμάζεται στην Κίνα για την επιτήρηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με ένα ρομπότ που θυμίζει φίδι να κινείται πάνω στις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους χωρίς την άμεση παρουσία ανθρώπων.

Το ρομπότ σε σχήμα φιδιού επιχειρεί στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των 10 κιλοβόλτ στην Κουνμίνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γιουνάν στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η ανάπτυξή του πραγματοποιήθηκε από το γραφείο σχεδιασμού του Kunming Power Supply Bureau της China Southern Power Grid, με βασικό στόχο την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επιθεώρηση του δικτύου.

Αυτόνομη κίνηση και εντοπισμός προβλημάτων

Το ρομπότ μπορεί να κινείται αυτόνομα και να ξεπερνά εμπόδια, αξιοποιώντας ένα σύστημα πολλαπλών αισθητήρων. Οι υπέρυθροι αισθητήρες και οι αισθητήρες θερμικής απεικόνισης επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης των γραμμών, ενώ το σύστημα διαθέτει και αισθητήρες λέιζερ για τον εντοπισμό εμποδίων στην πορεία του.

Με αυτόν τον εξοπλισμό μπορεί να αναζητά ενδείξεις πιθανών προβλημάτων, όπως φθορές στα καλώδια, ασυνήθιστη θερμότητα και άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.

Η αξιοποίηση του ρομπότ στις επιθεωρήσεις περιορίζει την ανάγκη για επικίνδυνους χειροκίνητους ελέγχους και επιτρέπει την ταχύτερη παρακολούθηση των υποδομών. Η τεχνολογία εντάσσεται έτσι στη γενικότερη προσπάθεια για αυτοματοποίηση της συντήρησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μορφή του ρομπότ αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της λειτουργίας του. Η κατασκευή του επιτρέπει να προσαρμόζεται στις γραμμές και να συνεχίζει την κίνησή του ακόμη και όταν συναντά εμπόδια, αξιοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρες του.

A robot snake is patrolling 10-kilovolt power lines in Kunming, SW China.

Developed by the Kunming Power Supply Bureau of China Southern Power Grid, the snake-shaped robot can navigate obstacles autonomously and uses infrared, thermal imaging, and laser sensors to spot potential hazards.

It is now used for power-line inspections.

#Robot #PowerGrid #China #Innovation — China Xinhua News (@XHNews) October 2, 2026

Η ρομποτική τεχνολογία στην καθημερινότητα

Η παρουσία προηγμένων ρομπότ στην Κίνα δεν περιορίζεται πλέον στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, ρομπότ με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν σε εμπορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και τουριστών.

Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές, τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούσαν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το κοινό, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες στους επισκέπτες.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει το εύρος των εφαρμογών της ρομποτικής στην Κίνα: από τις γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών έως την ψυχαγωγία και την άμεση επαφή με το κοινό.

Το ρομπότ-φίδι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας να μεταφερθούν οι δυνατότητες της αυτοματοποίησης σε εργασίες που είναι δύσκολες ή επικίνδυνες για τον άνθρωπο, με στόχο μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των ενεργειακών δικτύων.

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