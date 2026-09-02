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Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον με ταχύτητα στη σχολική καθημερινότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παιδιά και έφηβοι αναζητούν πληροφορίες, προετοιμάζουν εργασίες και προσπαθούν να κατανοήσουν δύσκολες έννοιες. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα εργαλεία AI βρίσκονται δίπλα στις μηχανές αναζήτησης, στα ηλεκτρονικά λεξικά και στα εκπαιδευτικά βίντεο ως ένα ακόμη διαθέσιμο μέσο μελέτης.

Η μεγαλύτερη πρόσβαση, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο ένα διαφορετικό ζήτημα: πώς μπορεί ένα παιδί να χρησιμοποιεί την AI χωρίς να εξαρτάται από αυτήν, χωρίς να θεωρεί κάθε απάντησή της σωστή και χωρίς να εκθέτει προσωπικά δεδομένα.

Για τους γονείς, επομένως, η πρόκληση δεν είναι απλώς να περιορίσουν ή να επιτρέψουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν τους κανόνες και τα αντανακλαστικά που απαιτούνται για μια ασφαλή, υπεύθυνη και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ένα chatbot μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να εξηγήσει ένα μαθηματικό πρόβλημα, να προτείνει επιχειρήματα για μια έκθεση, να διορθώσει ένα κείμενο ή να οργανώσει το υλικό μιας παρουσίασης. Μπορεί όμως εξίσου εύκολα να παρουσιάσει μια λανθασμένη πληροφορία ως γεγονός, να επινοήσει μια πηγή ή να δώσει μια πειστική απάντηση που στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στο ερώτημα.

AI ως «βοηθός» και όχι ως μαθητής στη θέση του παιδιού

Η ευκολία με την οποία παράγεται πλέον μια ολοκληρωμένη σχολική εργασία αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο πειρασμό. Ένα παιδί μπορεί να ζητήσει από ένα εργαλείο AI να γράψει ολόκληρη την έκθεση ή να λύσει μια άσκηση και στη συνέχεια να παραδώσει το αποτέλεσμα χωρίς να έχει κατανοήσει τη διαδικασία.

Βραχυπρόθεσμα, αυτή η πρακτική εξοικονομεί χρόνο. Μακροπρόθεσμα, όμως, μπορεί να ακυρώσει τον βασικό εκπαιδευτικό στόχο της εργασίας: την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της γραπτής έκφρασης, της επίλυσης προβλημάτων και της ικανότητας σύνθεσης πληροφοριών.

Η χρησιμότητα της AI γίνεται μεγαλύτερη όταν λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο. Αντί για την εντολή «γράψε την έκθεσή μου», το παιδί μπορεί να ζητήσει διαφορετικές ιδέες για το θέμα, επιχειρήματα, επεξήγηση άγνωστων εννοιών ή αξιολόγηση ενός προσχεδίου που έχει ήδη συντάξει.

Αντίστοιχα, στα μαθηματικά μπορεί να ζητήσει την ανάλυση της μεθόδου επίλυσης και στη συνέχεια να επιχειρήσει να λύσει μόνο του την άσκηση, χωρίς να αντιγράφει την τελική απάντηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η AI μετατρέπεται από «μηχανή έτοιμων εργασιών» σε ένα είδος ψηφιακού βοηθού μελέτης.

Οι «παραισθήσεις» της AI και η παγίδα της βεβαιότητας

Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται να κατανοήσουν οι μαθητές είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αλάνθαστη.

Τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικά καλογραμμένες και πειστικές απαντήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές είναι πραγματική. Είναι δυνατόν να μπερδέψουν γεγονότα, ημερομηνίες και πρόσωπα, να αποδώσουν λανθασμένα ένα απόσπασμα ή ακόμη και να παρουσιάσουν ως υπαρκτή μια μελέτη που δεν υπάρχει.

Πρόκειται για τα λεγόμενα AI hallucinations, ένα χαρακτηριστικό που καθιστά την επαλήθευση απαραίτητο μέρος της χρήσης της τεχνολογίας.

Ένας απλός κανόνας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος για τα παιδιά: όσο πιο σημαντική είναι μια πληροφορία, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει να ελεγχθεί από δεύτερη πηγή.

Το σχολικό βιβλίο, οι σημειώσεις του μαθήματος και αξιόπιστες εκπαιδευτικές πηγές μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία διασταύρωσης. Έτσι, το παιδί δεν εκπαιδεύεται μόνο στο να χειρίζεται ένα chatbot, αλλά και στο να αμφισβητεί, να συγκρίνει και να αξιολογεί πληροφορίες.

Οι πέντε ερωτήσεις πριν από το «copy-paste»

Ένας πρακτικός τρόπος για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι η καθιέρωση μιας σύντομης διαδικασίας ελέγχου πριν χρησιμοποιηθεί μια πληροφορία σε σχολική εργασία.

Η πρώτη ερώτηση αφορά την πηγή: υπάρχει πραγματικά το βιβλίο, η έρευνα, το άρθρο ή το ιστορικό γεγονός που επικαλείται η AI;

Η δεύτερη αφορά το ίδιο το ερώτημα: η απάντηση ανταποκρίνεται πράγματι σε αυτό που ζητήθηκε; Ένα chatbot μπορεί να παράγει άρτιο κείμενο, αλλά να έχει παρερμηνεύσει τις οδηγίες ή να έχει κινηθεί εκτός θέματος.

Η τρίτη και ίσως πιο αποκαλυπτική ερώτηση είναι εάν το παιδί μπορεί να εξηγήσει την απάντηση με δικά του λόγια. Εάν δεν μπορεί να αναπαράγει το σκεπτικό ή να κατανοήσει τις βασικές έννοιες, τότε ουσιαστικά δεν έχει μάθει το περιεχόμενο που πρόκειται να παρουσιάσει.

Ακολουθεί η αναζήτηση μιας δεύτερης αξιόπιστης πηγής για την επιβεβαίωση των σημαντικών πληροφοριών.

Τέλος, όταν ένα θέμα αφορά υγεία, ασφάλεια, προσωπικά ζητήματα ή πληροφορίες που δημιουργούν αμφιβολίες, η συμβουλή ενός γονέα ή εκπαιδευτικού παραμένει σημαντική.

Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη μέσα στο σπίτι. Γονείς και παιδιά μπορούν, για παράδειγμα, να εξετάσουν μαζί μια απάντηση που έδωσε ένα εργαλείο AI, αναζητώντας λάθη, ελέγχοντας πηγές και συζητώντας ποια σημεία χρειάζονται αλλαγή.

Προσωπικά δεδομένα: Τι δεν πρέπει να γράφεται σε ένα chatbot

Η εξοικείωση των παιδιών με τα chatbots δημιουργεί και μια δεύτερη πρόκληση. Η συνομιλιακή μορφή των εφαρμογών μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση μιας ιδιωτικής συζήτησης με έναν έμπιστο ψηφιακό συνομιλητή.

Αυτή η αίσθηση μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί στο να μοιραστεί πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες θα έπρεπε.

Οι γονείς χρειάζεται να εξηγήσουν ότι όσα πληκτρολογούνται σε μια υπηρεσία AI δεν πρέπει αυτομάτως να αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικά. Ανάλογα με την πλατφόρμα και τις ρυθμίσεις της, συνομιλίες και prompts μπορεί να αποθηκεύονται ή να χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς.

Συνεπώς, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, όνομα σχολείου, κωδικοί πρόσβασης, στοιχεία ταυτοποίησης και τραπεζικών καρτών δεν πρέπει να εισάγονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και στα δεδομένα τρίτων. Φωτογραφίες συμμαθητών, προσωπικά μηνύματα, σχολικά έγγραφα ή άλλο υλικό που αφορά διαφορετικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να ανεβαίνουν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ψηφιακή ασφάλεια και ο νέος ρόλος των γονέων

Η ασφαλής χρήση της AI αποτελεί πλέον μέρος μιας ευρύτερης ανάγκης για ψηφιακό εγγραμματισμό. Δεν αρκεί τα παιδιά να γνωρίζουν πώς να αναζητούν μια πληροφορία. Χρειάζεται να μπορούν να αξιολογούν την αξιοπιστία της, να εντοπίζουν πιθανή παραπλάνηση και να κατανοούν ποια δεδομένα μπορούν να κοινοποιήσουν.

Παράλληλα, παραμένουν απαραίτητα τα βασικά μέτρα κυβερνοασφάλειας. Η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, η χρήση διαφορετικών και ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η εγκατάσταση εφαρμογών μόνο από επίσημες πηγές και η τακτική ενημέρωση του λογισμικού περιορίζουν τους κινδύνους.

Χρήσιμος είναι επίσης ο τακτικός έλεγχος των ρυθμίσεων απορρήτου, ώστε γονείς και παιδιά να γνωρίζουν πόσα προσωπικά δεδομένα είναι δημόσια διαθέσιμα ή ορατά σε τρίτους.

Η επιστροφή στα σχολεία βρίσκει, επομένως, τις οικογένειες μπροστά σε μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η AI μπορεί να εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο μάθησης, αρκεί να μην υποκαθιστά την προσπάθεια του μαθητή.

Το στοίχημα δεν είναι η απομάκρυνση της τεχνητής νοημοσύνης από τη σχολική ζωή, αλλά η εκμάθηση μιας διαφορετικής σχέσης μαζί της: χρήση με μέτρο, έλεγχος των απαντήσεων, προστασία προσωπικών δεδομένων και, πάνω απ’ όλα, διατήρηση της κριτικής σκέψης του παιδιού.

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