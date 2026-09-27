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H ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού προϋποθέτει σταθερό και δίκαιο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που τον υπηρετούν, υπογραμμίζει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και των παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και η τήρηση των κανόνων για τα ταξίδια από τρίτες χώρες είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου.

Την ίδια ώρα, οι προκλήσεις εντείνονται σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, με την άνοδο των τιμών των καυσίμων να επιβαρύνει το κόστος των μετακινήσεων και να επηρεάζει συνολικά την ταξιδιωτική αγορά.

Σε αυτή τη συγκυρία, η FedHATTA επιδιώκει να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, δίνοντας αξιόπιστα εργαλεία στα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία για να ανταποκριθούν στις νέες ταξιδιωτικές ανάγκες και διατηρώντας σταθερή επαφή με την Πολιτεία.

Σημειώνεται ότι η φετινή θεματική της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism”, αναδεικνύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η FedHATTA αξιοποιεί ήδη σύγχρονα εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας λύσεις στην καθημερινή λειτουργία και διεύρυνση του τουριστικού έργου. Επίσης, ενισχύει την κατάρτιση των επαγγελματιών με σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία συγκεντρώνουν ευρεία συμμετοχή.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της συνδεσιμότητας, καθώς και η αξιοποίηση της εκπαίδευσης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμων πρακτικών, μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την FedHATTA τα τουριστικά γραφεία έχουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, καθώς συνδέουν προορισμούς, ταξιδιώτες και επαγγελματίες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και αξιόπιστων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αποτελεί, σύμφωνα με την FedHATTA, αφορμή να αναγνωριστεί η συμβολή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και να αναδειχθεί η ανάγκη για συντονισμένη εκπροσώπηση και ουσιαστική στήριξή τους.

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