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Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφερθεί σε άλλους τομείς της οικονομίας, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν.

«Για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο βασικός παράγοντας είναι προφανώς οι τιμές της ενέργειας, ενώ η αύξηση των μισθών παραμένει συγκρατημένη και οι δευτερογενείς επιπτώσεις οποιουδήποτε σπιράλ τιμών-μισθών απουσιάζουν — ή τουλάχιστον απουσιάζουν μέχρι τώρα», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Φινλανδίας σε εκδήλωση του OMFIF στο Λονδίνο.

Με τον πληθωρισμό να παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% και την οικονομία της περιοχής να αποδεικνύεται απρόσμενα ανθεκτική απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, η ΕΚΤ αύξησε την περασμένη εβδομάδα το κόστος δανεισμού για δεύτερη φορά από την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένουν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρλανδός ομόλογός του Γκάμπριελ Μακλούφ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television, δεν απέκλεισε νέα αύξηση επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Όπως ανέφερε, κάθε συνεδρίαση είναι «ενεργή συνεδρίαση» και οι αξιωματούχοι θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα κάθε φορά.

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ταχύτερη άνοδο του πληθωρισμού το 2027 και το 2028, με τον πληθωρισμό του 2028 να βρίσκεται πλέον ελαφρώς πάνω από τον στόχο. Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν ανοδικά και οι εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη.

Οι αγορές πλέον αναμένουν τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

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