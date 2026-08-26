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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/04/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 12/06/2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 08/06/2026 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 22/06/2026, 01/07/2026, 08/07/2026, 15/07/2026, 24/07/2026, 03/08/2026, 10/08/2026 και 19/08/2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 18/08/2026 έως και 25/08/2026 απέκτησε συνολικά 827.673 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens με μέση σταθμισμένη τιμή €16,4137 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €13.585.188,54.

Συγκεκριμένα, κατά την προαναφερθείσα περίοδο εκτελέστηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 25.428.675 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,78% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

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