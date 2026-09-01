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Υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές η έκδοση του 7ετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου της Eurobank, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην εξαετία. Συνολικά η τράπεζα θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ με 98 μονάδες βάσης spread. Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση του τίτλου τοποθετείται στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,54%.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Eurobank για την κάλυψη και ενίσχυση των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), μέσω της άντλησης επιλέξιμων κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.

Στην έκδοση συμμετέχουν ως ανάδοχοι οι Barclays (B&D), Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.

Η Eurobank έχει ήδη αξιοποιήσει την αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων, με την πρώτη αντίστοιχη έκδοση ύψους €850 εκατ. το 2024.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα πρόσφατα η Eurobank επικαιροποίησε το Green Bond Framework της, θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί να αντλεί κεφάλαια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Το πλαίσιο αυτό δημιούργησε απαραίτητη βάση για τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας στην αγορά πράσινου χρέους με πρώτη τη σημερινή.

Το πλαίσιο καθορίστηκε με σαφήνεια ποια έργα μπορούν να χρηματοδοτούνται, τα κριτήρια επιλογής τους, αλλά και τον τρόπο παρακολούθησης της χρήσης των κεφαλαίων. Είναι η δεύτερη επικαιροποίηση μετά την αρχική έκδοση του 2021 και ενσωματώνει την εμπειρία από το πράσινο ομόλογο των 850 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Eurobank το 2024.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μεταφορές, πράσινα κτίρια και βιώσιμη διαχείριση νερού και λυμάτων.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηροί αποκλεισμοί για δραστηριότητες όπως όπλα, καπνός, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, ραδιενεργά υλικά και ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με την εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Η τράπεζα δεσμεύεται, τέλος, για ετήσια δημοσιοποίηση της κατανομής των κεφαλαίων, ενώ η διαδικασία συνοδεύεται από εξωτερική αξιολόγηση και ανεξάρτητη επαλήθευση.

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