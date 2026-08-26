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Η Revolut ξεκίνησε σήμερα τη σταδιακή διάθεση του EURR ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ, το οποίο εκδίδεται από την Bridge, εταιρεία της Stripe, και είναι πλήρως ενσωματωμένο στην εφαρμογή της Revolut για ιδιώτες.

Η διάθεση, η οποία αφορά αρχικά μια επιλεγμένη ομάδα πελατών στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα της Revolut στην προσπάθειά της να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ παραδοσιακών νομισμάτων και κρυπτονομισμάτων, φέρνοντας τα ευρώ on-chain και συνδέοντας το οικοσύστημα της εταιρείας σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά νομίσματα, τη συναλλαγματική μετατροπή και τα κρυπτονομίσματα.

Τα stablecoins αποτελούν βασική υποδομή της οικονομίας των κρυπτονομισμάτων, υποστηρίζοντας τις συναλλαγές, τον διακανονισμό και τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain. Καθώς τα ψηφιακά assets πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο το mainstream χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Revolut εκτιμά ότι τα stablecoins μπορούν με την πάροδο του χρόνου να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα χρήσεων, μεταξύ άλλων στις διεθνείς μεταφορές χρημάτων, τις επιχειρηματικές συναλλαγές και τον διακανονισμό συναλλαγών.

Το EURR θα προσφέρει στους επιλέξιμους πελάτες έναν τρόπο μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ ευρώ και κρυπτονομισμάτων μέσω blockchain. Το EURR θα υποστηρίζεται επίσης από πολλαπλά δίκτυα blockchain και εξωτερικά πορτοφόλια.

Το stablecoin EURR της Revolut έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί αξία 1,00 ευρώ και υποστηρίζεται από αποθεματικά που τηρούνται και διαχειρίζονται από τον εκδότη, την Bridge Building S.A., σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις του MiCA. Η ευρύτερη διάθεση του EURR σε ολόκληρο τον ΕΟΧ, καθώς η διάθεση stablecoins συνδεδεμένων με άλλα νομίσματα, αναμένεται αργότερα φέτος, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι έτοιμα τα σχετικά προϊόντα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και το κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Emil Urmanshin, Head of Crypto and New Bets στη Revolut, δήλωσε: «Το EURR συνδέει άμεσα 80 εκατομμύρια πελάτες της Revolut με το on-chain χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Συνδυάζοντας την παγκόσμια κλίμακά μας και τις αδειοδοτημένες τραπεζικές μας υποδομές με άμεση πρόσβαση σε ευρώ στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων, δημιουργούμε πραγματικές δυνατότητες αξιοποίησης των stablecoins που κανένα παραδοσιακό τραπεζικό ίδρυμα ή εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων δεν μπορεί να προσφέρει.»

Η Iman Olya, Product Owner – Stablecoin στη Revolut, πρόσθεσε: «Η Revolut αρχικά εξάλειψε τις κρυφές χρεώσεις και τις τριβές στη συναλλαγματική μετατροπή – τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στα κρυπτονομίσματα. Το EURR εξαλείφει πλήρως την ταλαιπωρία της μεταφοράς κεφαλαίων από και προς το on-chain οικοσύστημα, δημιουργώντας μια νέα, απρόσκοπτη και άμεση γέφυρα μεταξύ παραδοσιακών νομισμάτων και κρυπτονομισμάτων.»

Η Mai Leduc Blount, Head of Product στην Bridge, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην κυκλοφορία από τη Revolut, μία από τις κορυφαίες fintech παγκοσμίως, ενός stablecoin προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι αδειοδοτήσεις μας βάσει MiCA και ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMI) παρέχουν την αξιόπιστη βάση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αξιοποιήσει υποδομές για συναλλαγές σε ευρώ.»

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