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Η αναμενόμενη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί, έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη θετικό παράγοντα στις προοπτικές των ελληνικών συστημικών και μικρότερων τραπεζών.

Και εφόσον η σημερινή συγκυρία οδηγήσει τελικά και σε μία ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους, όπως ήδη προεξοφλεί σε σημαντικό βαθμό η αγορά, τότε ανοίγει ακόμη περισσότερο ο δρόμος για νέες αναθεωρήσεις επί τα βελτίω των εκτιμήσεων για την κερδοφορία των τραπεζών το 2026, αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Η αγορά θεωρεί πλέον σχεδόν βέβαιη την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,5%. Και μπορεί ορισμένοι να θεωρούν ότι πρόκειται για την τελευταία αύξηση του έτους, ωστόσο εκτιμήσεις οίκων, όπως η Deutsche Bank, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη κίνησης αργότερα μέσα στο έτος.

Το timing είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις ελληνικές τράπεζες. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου κλείνουν τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να αποτυπωθούν στα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο εάν οι επιδόσεις θα είναι ισχυρές, αλλά εάν οι διοικήσεις θα αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα για να προχωρήσουν σε νέες θετικές αναθεωρήσεις των στόχων τους.

Η Alpha Bank έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει ήδη ορίσει την 5η Νοεμβρίου, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, ως Investor Day. Η αγορά αναμένει ότι τότε η διοίκηση θα παρουσιάσει το επιχειρησιακό πλάνο της για την επόμενη τριετία, ενσωματώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο επιτοκιακό περιβάλλον, την πιστωτική επέκταση και την κερδοφορία.

Η τράπεζα είχε ήδη εμφανίσει στο πρώτο εξάμηνο καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 2,2 δισ. ευρώ, έχοντας καλύψει περίπου το 87% του ετήσιου στόχου της. Μία νέα άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί από μόνη της πρόσθετο περιθώριο για το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα (NII), χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση από την περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων.

Και ακριβώς επειδή η Alpha Bank δεν έχει ακόμη επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της, το νέο guidance που αναμένεται στις 5 Νοεμβρίου συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ επιπλέον τόκοι

Σε επίπεδο τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι διοικήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις των στόχων τους μετά το πρώτο εξάμηνο, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να έχει φθάσει συνολικά περίπου στα 8,8 δισ. ευρώ.

Οι στόχοι για το σύνολο του 2026 διαμορφώνονται πλέον περίπου στα 13 δισ. ευρώ

Η πιστωτική επέκταση λειτουργεί ως φυσικό «αντίβαρο» στη σταδιακή πίεση των περιθωρίων, καθώς περισσότερα δάνεια σημαίνουν μεγαλύτερη βάση πάνω στην οποία υπολογίζονται οι τόκοι. Ετσι, η επίδραση των επιτοκίων στα έσοδα των τραπεζών δεν περιορίζεται στην άμεση μεταβολή του Euribor, αλλά συνδέεται και με τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων.

Ήδη οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μπορεί να προσθέσει συνολικά περίπου 74 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, σε ετήσια βάση, με τις επιμέρους ευαισθησίες να διαμορφώνονται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις συστημικές τράπεζες.

Βεβαίως, επειδή η νέα αύξηση θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του τρίτου τριμήνου, η επίδρασή της στα αποτελέσματα του 2026 δεν θα αποτυπωθεί στο σύνολό της. Η σημασία της, ωστόσο, είναι μεγαλύτερη για το τέταρτο τρίμηνο και, κυρίως, για τις προσδοκίες του 2027.

Eurobank και Πειραιώς έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο

Η Eurobank, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου στις 29 Οκτωβρίου, έχει ήδη αναβαθμίσει τον στόχο της για την πιστωτική επέκταση σε τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς, που θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου στις 30 Οκτωβρίου, έχει επίσης προχωρήσει σε αναβάθμιση του guidance, αυξάνοντας τον στόχο για το NII του 2026 από 1,9 δισ. ευρώ σε 2 δισ. ευρώ.

Η Εθνική, τέλος, ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου στις 5 Νοεμβρίου και διατηρεί ιδιαίτερα θετική ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μπορεί να προσθέσει περίπου 40 εκατ. ευρώ στο NII της.

Το στοίχημα του νέου guidance

Ετσι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον από το εάν οι τράπεζες θα εμφανίσουν ισχυρά αποτελέσματα στο γ’ τρίμηνο —κάτι που η αγορά θεωρεί σε μεγάλο βαθμό δεδομένο— στο εάν θα «ξαναγράψουν» προς τα πάνω τις προβλέψεις τους.

Η Alpha Bank έχει ίσως το μεγαλύτερο περιθώριο για μια τέτοια κίνηση, καθώς δεν έχει ακόμη επικαιροποιήσει τους στόχους της. Eurobank και Πειραιώς έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα, ενώ η Εθνική διατηρεί επίσης περιθώριο για θετική έκπληξη, ιδιαίτερα εφόσον το επιτοκιακό περιβάλλον παραμείνει υψηλότερο από τις αρχικές παραδοχές.

Το βασικό σενάριο, επομένως, δεν είναι απλώς ένα ακόμη τρίμηνο υψηλής κερδοφορίας. Είναι η πιθανότητα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να ολοκληρώσουν το 2026 με νέα αναβαθμισμένα guidance, καθώς η πιστωτική επέκταση τρέχει ταχύτερα και τα επιτόκια αποδεικνύονται τελικά υψηλότερα από εκείνα που είχαν ενσωματωθεί στα αρχικά business plans.

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