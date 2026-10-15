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Οι τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των αυξανόμενων κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ορισμένοι επισημαίνουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων εναντίον τραπεζών ή παραγόντων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

H ρυθμιστική προσπάθεια αντανακλά την επίγνωση ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να απαιτούν δαπανηρές επενδύσεις στην ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις, μεγαλύτερη προσοχή στις εξαρτήσεις από εξωτερικούς παρόχους τεχνολογίας και, σε ορισμένες δικαιοδοσίες, πιο επίσημες ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές.

Τρεις κορυφαίοι ρυθμιστικοί φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Fed, εξετάζουν τις τράπεζες σχετικά με τη χρήση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν το αν χρησιμοποιούν τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί στην Κίνα, αν χρησιμοποιούν agents τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοάμυνα και αν μπορούν να ελέγχουν συστήματα με αυξανόμενη αυτονομία.

Στην Ευρώπη, εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Αγγλίας και της EKT, πιέζουν τις τράπεζες να βελτιώσουν τα σχέδια αποκατάστασης δεδομένων, φοβούμενες ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές σύντομα.

Η συζήτηση σχετικά με την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί εν μέσω προειδοποιήσεων από τον κλάδο μετά από πρόσφατα περιστατικά, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, να προτρέπει τους ηγέτες των επιχειρήσεων να ενταχθούν σε μια ομάδα του κλάδου στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike ανέφερε αυτό το μήνα ότι ένα άτομο στην Κίνα πιθανότατα χρησιμοποίησε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε στην Κίνα και τον κώδικα «Claude» της Anthropic σε μια επίθεση κατά τραπεζών της Νότιας Κορέας. Εν τω μεταξύ, παράνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από την OpenAI εμπλέκονταν σε παραβίαση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face, σύμφωνα με το Reuters.

Το ΔNT προειδοποίησε ενάντια στην «αυταρέσκεια» στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, αναφέροντας διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μιας κυβερνοεπίθεσης. Το ΔΝΤ ανέφερε ότι μια μεγάλη επίθεση που θα επηρεάσει μια κρίσιμη υπηρεσία ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν τις δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Οι τράπεζες ανταγωνίζονται για την υιοθέτηση της «αυτοδύναμης» τεχνητής νοημοσύνης (agent-based AI), η οποία μπορεί να εκτελεί εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών στον τομέα της πληροφορικής που επισημαίνονται από το εργαλείο Mythos της Anthropic.

Μέσω των ερωτήσεών τους, οι ρυθμιστικές αρχές διερευνούν πιο συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό και νέων κυβερνο-κινδύνων.

Οι γραπτές και προφορικές ερωτήσεις προς μεγάλες, μεσαίες και μικρότερες τράπεζες δείχνουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν στις ευπάθειες που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις τράπεζες και στην ετοιμότητά τους να αναλάβουν δράση. Οι ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν πληροφορίες και δεν έχουν ακόμη καθορίσει τι πρέπει να κάνουν οι δανειστές, ανέφεραν πηγές του πρακτορείου.

Οι εποπτικές αρχές στη Βρετανία ενθαρρύνουν ξεχωριστά τις μεγαλύτερες τράπεζες να εξετάσουν τα λεγόμενα σχέδια χρήσης τύπου «bare metal». Τα συστήματα αυτά είναι ⁠εντελώς ανεξάρτητα από την κύρια τεχνολογική υποδομή μιας τράπεζας και μπορούν να τεθούν σε λειτουργία εάν τα κύρια λειτουργικά συστήματα υποστούν παραβίαση. Ωστόσο, η δημιουργία και η συντήρηση τέτοιων υπερσύγχρονων συστημάτων αποκατάστασης είναι δαπανηρή, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η ανάγκη για εποπτική δράση έχει αποκτήσει επιπλέον επείγοντα χαρακτήρα, αφού οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την περιορισμένη πρόσβαση που είχαν στο Mythos φέτος, εν μέσω ανησυχιών ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις αμερικανικές τράπεζες για τη δοκιμή πρωτοποριακών μοντέλων.

Όπως και οι αμερικανοί ομόλογοί τους, οι εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν επίσης από τις τράπεζες να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό τρωτών σημείων και την επιτάχυνση της επιδιόρθωσής τους.

Χωρίς ξεχωριστά διατηρούμενα, καθαρά και ασφαλή αντίγραφα κρίσιμων δεδομένων, μια σοβαρή επίθεση θα μπορούσε να αποκλείσει τους πελάτες από τους λογαριασμούς τους και να διαταράξει τις πληρωμές σε ολόκληρη την οικονομία, δήλωσαν αναλυτές στο πρακτορείο.

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