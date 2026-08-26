Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε διαδοχικά βήματα πίσω αναγκάζεται το Βερολίνο απέναντι στην προοπτική εξαγοράς της Commerzbank από τη UniCredit, εγκαταλείποντας σταδιακά τη σκληρή γραμμή με την οποία επιχείρησε επί δύο χρόνια να ανακόψει τα σχέδια του Αντρέα Ορσέλ.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε γνωστό ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ πρόκειται να συναντηθεί για πρώτη φορά τον ερχόμενο μήνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit SpA, Αντρέα Ορσέλ, εξέλιξη που συνιστά ακόμη μία επιτυχία για τον Ιταλό τραπεζίτη στην προσπάθειά του να αποκτήσει την Commerzbank AG.

Ο Κλίνγκμπαϊλ έχει προσκαλέσει τον Ορσέλ σε συνάντηση στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να παρουσιάσει τη θέση της Γερμανίας και να πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις συνομιλίες μεταξύ Commerzbank και UniCredit, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να διαπραγματευτούν απευθείας μεταξύ τους τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Την είδηση μετέδωσε πρώτη η ιταλική εφημερίδα Repubblica. Εκπρόσωπος της UniCredit δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η επικείμενη συνάντηση σηματοδοτεί ανατροπή της προηγούμενης στάσης του Βερολίνου, το οποίο μέχρι τώρα αρνούνταν να συζητήσει απευθείας με τον Ορσέλ για την Commerzbank. Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη της σημαντικής μεταστροφής της γερμανικής κυβέρνησης: από την ανεπιτυχή προσπάθεια να εμποδίσει την εξαγορά της τράπεζας, περνά πλέον στην επιδίωξη να επηρεάσει τις εξελίξεις όταν η UniCredit αποκτήσει τον έλεγχό της.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει παράλληλα τις προηγούμενες προβλέψεις του Ορσέλ ότι το Βερολίνο θα εγκαταλείψει τελικά την αντίθεσή του στη συμφωνία.

Ο Ορσέλ επιδιώκει την απόκτηση της Commerzbank εδώ και δύο χρόνια, ενώ η έντονη κριτική που είχε ασκήσει στο παρελθόν το Βερολίνο τόσο στη συμφωνία όσο και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος επιχειρούσε να την υλοποιήσει αποτελούσε για μεγάλο διάστημα ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην προσπάθειά του. Ωστόσο, μια προσφορά που υποβλήθηκε νωρίτερα φέτος του έδωσε τον έλεγχο σχεδόν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της γερμανικής τράπεζας, αναγκάζοντας ουσιαστικά τη γερμανική κυβέρνηση να αλλάξει τακτική.

Το Βερολίνο ελέγχει περίπου το 13% των δικαιωμάτων ψήφου της Commerzbank, γεγονός που καθιστά το γερμανικό Δημόσιο τον δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή μετά τη UniCredit.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται πλέον ανοιχτοί στο ενδεχόμενο πώλησης της κρατικής συμμετοχής, εφόσον ο Ορσέλ καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με τη σημερινή διοίκηση, υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Μπετίνα Ορλόπ, σχετικά με τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η γερμανική τράπεζα.

Ιδιαίτερη σημασία για τη γερμανική κυβέρνηση έχει ο ρόλος της Commerzbank στη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, ανέφερε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η διατήρηση του ρόλου της Φρανκφούρτης ως χρηματοπιστωτικού κέντρου. Το Βερολίνο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις τόσο με την Commerzbank όσο και με το συμβούλιο εργαζομένων της τράπεζας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Διαβάστε ακόμη

Άμυνα: Οι ελληνικές εισηγμένες που διεκδικούν μερίδιο από τη νέα μεγάλη πίτα στα εξοπλιστικά

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Σεπτέμβριος ψηφίζει πτώση (γράφημα + πίνακας)

ΕΕ: Οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία σκοντάφτουν στην Αθήνα – Οργή των Ελλήνων εφοπλιστών για τα ουκρανικά πλήγματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ