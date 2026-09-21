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Αμετάβλητο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. H Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με τη διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, έναντι 14,4% της ΕΛΑΣ, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η ΛΥΣΗ με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφεται στο 3,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,1%, το ΜεΡΑ25 στο 2,6%, ενώ η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,3%, Δημοκράτες 0,7% ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 22,2%

Σε σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της έρευνας, η ΝΔ κινείται από το 24% στο 24,3%, η ΕΛΑΣ από το 14,7% στο 14,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο από το 10,4% στο 11,1%. Η ΛΥΣΗ βρίσκεται στο 6,4%, από 6,7%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία χάνει μεγάλο μέρος της επιρροής της καθώς υποχωρεί από το 7,8% στο 3,1%.

Ποιος μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοινώνει

Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 40% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας».

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στην ερώτηση για το ποιο κομματικό πρόγραμμα θεωρείται περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Η ΝΔ συγκεντρώνει 23%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ΕΛΑΣ 10% και το ΚΚΕ 4%, ενώ 32% επιλέγει την απάντηση «κανένα».

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

«Τρίτη ευκαιρία» στον Μητσοτάκη

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το εάν πρέπει να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια «τρίτη ευκαιρία».

Το 67% απαντά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, ενώ το 25% τάσσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον πρωθυπουργό. Το 8% δεν απαντά.

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