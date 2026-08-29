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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Μακεδονία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο e-ptolemaios και τον Αντώνη Πουγαρίδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός: «Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη ΝΔ γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης – ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για Διοικητή της ΤτΕ τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για Αντιπρόεδρο της Βουλής την κα Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά».

Για τον λιγνίτη ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η πραγματικότητα είναι απλή: ο λιγνίτης πια, με το κόστος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, πολύ απλά δεν είναι ανταγωνιστικός κι όποιος λέει το αντίθετο, πολύ απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, η απολιγνιτοποίηση θα ήταν μια αναπόφευκτη διαδικασία.

Αυτό το οποίο εμείς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε, είναι μέσα από ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, να έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 1 δισ. ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τις υποδομές, αλλά και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, ώστε το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας να είναι καλύτερο από το παρελθόν.

Ακριβώς εκεί εστιάζεται και ο πυρήνας αυτού του προγράμματος, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τελικά περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, απ΄ αυτές που θα χαθούν λόγω της σταδιακής απομάκρυνσης του λιγνίτη».

Για τις υποδομές σημείωσε : «Θέλω να θυμίσω ότι η Εγνατία κατασκευάστηκε πριν από δεκαετίες. Ήταν ουσιαστικά ένας παραμελημένος αυτοκινητόδρομος. Τα χρόνια της κρίσης δεν έγινε απολύτως, απολύτως τίποτα. Και τώρα, με την αλλαγή ουσιαστικά του παραχωρησιούχου, θα γίνουν επενδύσεις στην Εγνατία που θα φτάσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό για τα επόμενα δύο χρόνια, μιας και μιλάμε για θέσεις εργασίας.

Και αυτό είναι συμπληρωματικές θέσεις εργασίας οι οποίες θα προκύψουν από όλη την περιοχή της Ηπείρου, της Μακεδονίας αλλά και προφανώς και της Δυτικής Μακεδονίας.

Και όσο βελτιώνεται η Εγνατία και γίνεται καλύτερος δρόμος τόσο αυξάνεται και η ελκυστικότητα της Δυτικής Μακεδονίας για επενδύσεις.

Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Υπάρχει γη. Αυτό είδε ο κ. Θεοδωρόπουλος της Wonderplant και επένδυσε».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, ο πρωθυπουργός είπε πως: «Η χώρα αντιμετωπίζει… η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε υπάρχει κάποια μαγική λύση για το ζήτημα αυτό.

Με απασχολεί πολύ το να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Και γι’ αυτό και για μας, εφόσον μας εμπιστευθούν οι Έλληνες πολίτες, η τρίτη τετραετία θα είναι μια τετραετία όπου σκοπός μου είναι να φτάσει η ανάπτυξη παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και όλοι να έχουμε μέρισμα από την καλή συνολική εικόνα της οικονομίας.

Για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια, πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Και οι δουλειές αυτές πρέπει να συνδέονται με τα συγκριτικά τοπικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Για παράδειγμα, κτηνοτροφία. Η Πίνδος ήταν ταυτισμένη πάντα με την κτηνοτροφία. Έχει μειωθεί σημαντικά. Πρέπει να κάνουμε -και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη φιλοδοξία της επόμενης τετραετίας, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες- μία σημαντική προσπάθεια στήριξης των κτηνοτρόφων, ανασυγκρότησης των κοπαδιών και προσέλκυσης περισσότερων νέων ανθρώπων στην κτηνοτροφία».

Μιλώντας για την δημιουργία θέσεων εργασίας που θα κρατήσουν κόσμο στην περιφέρεια και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, δήλωσε πως: «Επισκέφθηκα σήμερα μια εξαιρετική μονάδα τυροκομική στην περιοχή. Αν είχαμε περισσότερο γάλα, θα μπορούσαμε να παράγουμε περισσότερη φέτα.

Για να έχουμε περισσότερο γάλα, χρειαζόμαστε περισσότερα ζώα. Και σας διαβεβαιώνω ότι με τις τιμές του γάλακτος εκεί που είναι, το να έχει κανείς ένα κοπάδι 200 ζώων, το εισόδημα μόνο από τις τιμές του γάλακτος, δεν αναφέρομαι στις επιδοτήσεις, είναι ένα πολύ καλό εισόδημα. Μόνο έτσι θα κρατήσουμε τον κόσμο. Με δράσεις ορεινού τουρισμού πρέπει, για να μείνει ο κόσμος στα χωριά, να μπορεί να κάνει κάτι στα χωριά.

Και προφανώς δεν θέλουμε τα χωριά μας να είναι μόνο χωριά συνταξιούχων. Θέλουμε να είναι χωριά δυναμικών ανθρώπων, οι οποίοι θα επενδύουν σε νέες δραστηριότητες οι οποίες θα συνδέονται.

Τα μικρά οινοποιία μας, σας μίλησα ήδη γι’ αυτά, οι διαφορετικές μορφές ορεινού τουρισμού. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που θα μπορούν να κρατήσουν, μικρές πρωτοβουλίες, αλλά απλωμένες στην περιφέρεια, που θα μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο.

Αν ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει δουλειά, έχει εκπαίδευση, έχει μια παροχή υγείας κοντά, ας πούμε φτιάξαμε τα κέντρα υγείας, φτιάξαμε πολλά κέντρα υγείας στη Δυτική Μακεδονία, γιατί να μην ζήσεις στην περιφέρεια; Είναι μια πολύ όμορφη ποιότητα ζωής.

Αυτό είναι αυτό το οποίο θα αποτελέσει την πρόκληση της επόμενης μέρας και είμαι χαρούμενος γιατί εμείς έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Έχουμε περιφερειακά σχέδια πια για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας».

Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι: «Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια «σφραγίδα» σε ένα «διαβατήριο» αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους πέντε σταθμούς του Μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι εγκαινιάζανε μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά. Γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή.

Άρα, για εμένα αυτά τα οποία έχουμε κάνει αυτή την τετραετία, τα οποία πιστεύω ότι είναι πολλά, θα μας επιτρέψουν να πείσουμε τους πολίτες ότι θα κάνουμε και αυτά τα οποία θα τους μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία.

Θα έχω την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είμαι πολύ πιο αναλυτικός, όχι μόνο για τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους, αλλά και για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Αλλά σας ανέφερα το παράδειγμα του Ε65. Αν οι πολίτες δουν ότι δεσμεύθηκα ότι θα τελειώσει αυτός ο δρόμος και τέλειωσε, γιατί να μην πιστέψουν ότι θα τους κάνουμε και τον δρόμο, παραδείγματος χάρη, μέχρι το Ξυνό Νερό».

Για το «Μαμάτσειο» νοσοκομείο, δήλωσε πως: «θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος του 2026. Θα το δουν οι πολίτες της Κοζάνης. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί. Ήταν ένα νοσοκομείο του 1950 και φτιάχτηκε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και έχουμε εξασφαλίσει και 23 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το παλιό κτήριο. Όλα αυτά θα τα δουν οι πολίτες».

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