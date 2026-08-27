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Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποκτά με ταχύτατους ρυθμούς ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία, μεταμορφώνοντας σταδιακά το σύγχρονο αυτοκίνητο. Τα οχήματα δεν αποτελούν πλέον απλώς μέσα μεταφοράς, αλλά εξελίσσονται σε διασυνδεδεμένες ψηφιακές πλατφόρμες, που συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες, αυτοματοποιημένες λειτουργίες και νέες υπηρεσίες για οδηγούς και επιβάτες.

Νέα ώθηση στις συγκεκριμένες εξελίξεις δίνει η πρόσφατη έγκριση και δημοσίευση του παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού του ΟΗΕ για τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, μια πρωτοβουλία στην προώθηση της οποίας η Κίνα είχε ενεργό ρόλο.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την κινεζική βιομηχανία έξυπνης οδήγησης, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάβασή της σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με μεγαλύτερη έμφαση στην τυποποίηση, στην τεχνολογική ωρίμανση και στη διεύρυνση των εφαρμογών.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Huawei, η Tencent και η ByteDance, ενισχύουν τις συνεργασίες τους με αυτοκινητοβιομηχανίες. Στόχος είναι η βαθύτερη ενσωμάτωση εφαρμογών ΤΝ στα οχήματα, μια διαδικασία που επηρεάζει ήδη τον ανταγωνισμό και αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στην αγορά.

Από τον ανθρώπινο έλεγχο στη συνεργασία ανθρώπου και αυτοκινήτου

Η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση των έξυπνων και συνδεδεμένων οχημάτων μεταβάλλει σταδιακά και το μοντέλο οδήγησης. Από ένα σύστημα στο οποίο ο άνθρωπος έχει τον αποκλειστικό έλεγχο, η αγορά κατευθύνεται προς ένα μοντέλο στενότερης συνεργασίας μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έξυπνη οδήγηση αποκτά περισσότερο υποστηρικτικό χαρακτήρα. Οι νέες τεχνολογίες φιλοδοξούν όχι απλώς να κάνουν ευκολότερη την καθημερινή μετακίνηση, αλλά και να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό εργαλείο για την πρόληψη λαθών και τη βελτίωση της ασφάλειας στον δρόμο.

Η ΤΝ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Τα συστήματα έξυπνης οδήγησης βασίζονται όλο και περισσότερο σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, ώστε να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στον δρόμο.

Η εξέλιξη των συγκεκριμένων μοντέλων επιτρέπει στα οχήματα να εμφανίζουν οδηγική συμπεριφορά που πλησιάζει περισσότερο την ανθρώπινη. Στόχος είναι να μπορούν να αντιλαμβάνονται σύνθετες καταστάσεις, να αξιολογούν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να αντιδρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια ακόμη και όταν έρχονται αντιμέτωπα με ασυνήθιστα ή οριακά περιστατικά στον δρόμο.

Λιγότερη εξάρτηση από τους χάρτες, περισσότερη «αντίληψη»

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή είναι ότι τα έξυπνα οχήματα βασίζονται πλέον περισσότερο στην άμεση αναγνώριση και κατανόηση του περιβάλλοντος γύρω τους και λιγότερο σε λεπτομερείς ψηφιακούς χάρτες.

Μέχρι σήμερα, αρκετά προηγμένα συστήματα βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε χάρτες υψηλής ακρίβειας, οι οποίοι όμως χρειάζονται συχνές ενημερώσεις για να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες του οδικού δικτύου. Η νέα κατεύθυνση δίνει μεγαλύτερο βάρος στην ικανότητα του ίδιου του οχήματος να «διαβάζει» και να κατανοεί σε πραγματικό χρόνο όσα συμβαίνουν γύρω του.

Με την ενίσχυση των αισθητήρων, των αλγορίθμων και των δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, το αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμόζεται καλύτερα σε διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα χωρίς να εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από προκαταχωρισμένες πληροφορίες.

«Καθαρή όραση» ή πολλαπλοί αισθητήρες

Στην τεχνολογική κούρσα της έξυπνης οδήγησης δεν ακολουθούν όλες οι επιχειρήσεις την ίδια διαδρομή. Δύο από τις βασικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται είναι τα συστήματα που στηρίζονται κυρίως στην οπτική πληροφορία και εκείνα που χρησιμοποιούν συνδυαστικά δεδομένα από διαφορετικούς τύπους αισθητήρων.

Οι εταιρείες πειραματίζονται με διαφορετικές αρχιτεκτονικές, επιδιώκοντας να βρουν την καλύτερη ισορροπία μεταξύ αξιοπιστίας, ακρίβειας, υπολογιστικών απαιτήσεων και κόστους. Η τελική τεχνική κατεύθυνση παραμένει πεδίο έντονου ανταγωνισμού.

Την ίδια στιγμή, η μάχη δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον εξοπλισμό που βρίσκεται επάνω στο όχημα. Όλο και μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την εκπαίδευση των μοντέλων ΤΝ στο cloud και η δυνατότητα των εταιρειών να συγκεντρώνουν, να επεξεργάζονται και να επαναχρησιμοποιούν αποτελεσματικά μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγουν τα οχήματα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε τα αυτοκίνητα να αποκτούν σταδιακά πιο προηγμένες και αποτελεσματικές λειτουργίες.

Η ΤΝ μειώνει σταδιακά το κόστος

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων συμβάλλει επίσης στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος. Παράλληλα, ενισχύεται η συνδυασμένη ανάπτυξη λογισμικού και υλικού, ώστε τα δύο μέρη να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά ως ενιαίο σύστημα.

Η τάση αυτή οδηγεί σταδιακά σε περιορισμό του συνολικού κόστους των προηγμένων τεχνολογιών οδήγησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους σε περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων και όχι αποκλειστικά στα ακριβότερα οχήματα.

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Επιπέδου 2 έχουν ήδη εισέλθει στη φάση της ευρείας εμπορικής αξιοποίησης. Την ίδια ώρα, οι τεχνολογίες Επιπέδου 3 κάνουν σταδιακά τα επόμενα βήματα, μέσα από δοκιμές και διαδικασίες αδειοδότησης.

Η διείσδυση των συγκεκριμένων συστημάτων στην αγορά επιταχύνεται, ενώ το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μαζικότερη εφαρμογή ακόμη πιο προηγμένων λειτουργιών. Κρίσιμη θεωρείται επίσης η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης ιδιαίτερα σύνθετων σεναρίων κυκλοφορίας, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα αυτοματοποιημένα συστήματα.

Παράλληλα, ο κλάδος καλείται να διαμορφώσει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που θα επιτρέψουν στις νέες τεχνολογίες να περάσουν από τη φάση της καινοτομίας και των δοκιμών σε μεγάλης κλίμακας εμπορική αξιοποίηση.

Τα μοντέλα VLA στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν πλέον τα μεγάλα μοντέλα Όρασης-Γλώσσας-Δράσης (Vision-Language-Action ή VLA), τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, αναδεικνύονται σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές τάσεις για το μέλλον της έξυπνης οδήγησης.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα επιχειρούν να ενώσουν σε ένα ενιαίο σύστημα τρεις κρίσιμες λειτουργίες: την αντίληψη του περιβάλλοντος, την κατανόηση των πληροφοριών και την εκτέλεση της κατάλληλης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που «βλέπει» το αυτοκίνητο και σε αυτό που τελικά αποφασίζει να κάνει.

Ένα προηγμένο σύστημα μπορεί, για παράδειγμα, να μην περιορίζεται απλώς στην αναγνώριση ενός ανθρώπου που βρίσκεται στον δρόμο, αλλά να κατανοεί ότι πρόκειται για τροχονόμο και να ερμηνεύει σωστά τις χειρονομίες του. Αντίστοιχα, μπορεί να αναγνωρίζει προσωρινές πινακίδες και έκτακτες αλλαγές στην κυκλοφορία και να προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του οχήματος.

Η φιλοδοξία της συγκεκριμένης τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι τα συστήματα έξυπνης οδήγησης να μπορούν να κατανοούν καλύτερα το πραγματικό περιβάλλον και να λαμβάνουν αποφάσεις που πλησιάζουν περισσότερο εκείνες ενός έμπειρου οδηγού. Με την ΤΝ να εξελίσσεται με ταχύτητα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται έτσι σε μια νέα φάση, όπου το αυτοκίνητο μετατρέπεται σταδιακά από απλό μέσο μεταφοράς σε ένα ολοένα πιο αυτόνομο και ευφυές ψηφιακό σύστημα.

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