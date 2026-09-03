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Οι επενδυτές λατρεύουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος η τεχνολογία αυτή να προκαλέσει την επόμενη μεγάλη αναταραχή στις αγορές.

Αυτό υποστηρίζει ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, ο οποίος τόνισε ότι τα ολοένα και πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν το επίπεδο απειλής για μια καταστροφική κυβερνοεπίθεση.

«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα σέβονται εθνικά σύνορα», έγραψε ο Μπέιλι σε επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών των G20. «Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η πιο άμεση ανησυχία είναι η πιθανή επίδραση της πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια

«Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να έχει την ικανότητα να μεταβάλει ουσιαστικά την ταχύτητα, την κλίμακα και τα οικονομικά χαρακτηριστικά του κινδύνου, κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς σε ολόκληρο το σύστημα».

Η αυξανόμενη διασύνδεση των αγορών μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση έχει αυξήσει γενικά τον κίνδυνο διαταραχών, γι’ αυτό οι επενδυτές μετοχών στις ΗΠΑ σήμερα βρίσκονται σε εγρήγορση για το τι συμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος της Ιαπωνίας. Αν προσθέσουμε σε αυτό μια κυβερνοεπίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πώς ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να ταράξει το παγκόσμιο σύστημα.

Ο Μπέιλι σημειώνει ότι, ενώ οι παγκόσμιες αγορές έχουν αντέξει σχετικά καλά στους ιστορικούς κλυδωνισμούς που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, οι κίνδυνοι αυξάνονται. Επεσήμανε τις ευπάθειες σε τομείς όπως η ιδιωτική πίστωση, καθώς και την έκρηξη των μοχλευμένων ETF ως πιθανά σημεία ανάφλεξης ενός γεγονότος, ενώ υπογράμμισε ότι η εικόνα «περιπλέκεται περαιτέρω» από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, με εξελιγμένα και ολοένα πιο αυτόνομα μοντέλα που δημιουργούν αυξανόμενους κινδύνους.

Η προειδοποίηση του Μπέιλι έλαβε χώρα την εποχή που ο κίνδυνος μιας «εκτός ελέγχου» τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον θεωρητικός. Τον Ιούλιο, η Hugging Face ανέφερε ότι ορισμένα συστήματα παραβιάστηκαν από έναν αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μοντέλο της OpenAI που ξέφυγε από το περιβάλλον δοκιμών του.

«Θεωρούμε αυτό το περιστατικό ως ένα άνευ προηγουμένου συμβάν στον κυβερνοχώρο, το οποίο εμπλέκει ικανότητες τελευταίας τεχνολογίας, και ανταποκρινόμαστε αναλόγως», ανέφερε η OpenAI σε δήλωσή της σύμφωνα με το Business Insider.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις κατέδειξαν επίσης ότι πολλές δικαιοδοσίες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της ανάπτυξης, της κυκλοφορίας και της εφαρμογής προηγμένων πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι μόνο».

Ο Μπέιλι ζήτησε μια προσπάθεια σε συστημικό επίπεδο για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της υποκείμενης υποδομής της αγοράς και για την προετοιμασία ενόψει της πιθανότητας πιο σοβαρών σεναρίων που περιλαμβάνουν την ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας πολλαπλών εταιρειών.

«Η λήψη κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη της ασφαλούς και υπεύθυνης κυκλοφορίας και ανάπτυξης μοντέλων σε παγκόσμια κλίμακα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αποτελεί προτεραιότητα και θα ωφελήσει όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

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