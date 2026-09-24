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Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, μετά το άλμα σχεδόν 4% που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις ενδείξεις ότι σημαντικές ποσότητες αργού εξακολουθούν να διακινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησε προς τα 102,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται κοντά στα 91,5 δολάρια.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox News ότι μέσω των Στενών του Ορμούζ διακινούνται «κατά περιόδους» έως και 17 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, άλλοι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι πραγματικές ροές είναι χαμηλότερες, με την Clarksons Research να υπολογίζει νωρίτερα μέσα στον μήνα τον όγκο περίπου στα 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Στο επίκεντρο ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας

Οι traders αναμένουν επίσης περισσότερες λεπτομέρειες από τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τα σχέδια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης.

Ο αγωγός, ο οποίος υπέστη ζημιές από επιθέσεις νωρίτερα μέσα στον μήνα, μεταφέρει πετρέλαιο προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό για το βασίλειο, περιορίζοντας την εξάρτησή του από τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Ορμούζ, εν μέσω των συνεχιζόμενων απειλών για τη ναυσιπλοΐα.

«Το πετρέλαιο υποχωρεί επειδή η αγορά μειώνει μέρος του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου, καθώς η προσφορά από τον Κόλπο ανακάμπτει και αυξάνονται οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

Όπως πρόσθεσε, η αγορά δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε πλήρη ομαλότητα, γεγονός που σημαίνει ότι οι τιμές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πιέζει

Το πετρέλαιο έχει καταγράψει σημαντική άνοδο φέτος, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν αλλά και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν περιορίσει την προσφορά και έχουν προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.

Η ευρύτερη άνοδος στις τιμές ενέργειας έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές και δυσκολεύοντας το έργο των κεντρικών τραπεζών.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η άνοδος στα πετρελαϊκά προϊόντα, όπως το ντίζελ, το οποίο έχει αυξηθεί περισσότερο από το αργό πετρέλαιο. Στις ΗΠΑ οι τιμές λιανικής του καυσίμου που χρησιμοποιείται στις μεταφορές, στις κατασκευές και στη γεωργία έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει ορισμένους Αμερικανούς νομοθέτες να ζητούν περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τους συμβούλους του να εξετάσουν την επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών.

Οι αγορές παρακολουθούν ΗΠΑ, Κίνα και Ιράν

Τα συμβόλαια ντίζελ στις ΗΠΑ σημείωσαν μικρή άνοδο μετά τη μεγάλη πτώση της Τετάρτης, η οποία προκλήθηκε από τις πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε πάντως ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με τα διυλιστήρια ώστε να περιορίσουν εθελοντικά τις αποστολές τους, αντί να επιβληθεί πλήρης απαγόρευση.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν θα αποτελέσει ένα από τα θέματα της συζήτησης.

Η Κίνα αποτελεί σημαντικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, αν και οι ροές έχουν περιοριστεί λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, η ένταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, εμπορικό πλοίο υπέστη επίθεση από βλήμα, με αποτέλεσμα να μείνει ακυβέρνητο και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η άνοδος της Τετάρτης στις τιμές του πετρελαίου είχε ενισχυθεί μετά την ομιλία του Ιρανού Προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου υπογράμμισε το μεγάλο χάσμα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και έθεσε προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

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