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Ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επιχειρεί να διευρύνει την απόστασή του από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, αξιοποιώντας τη βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας και τις επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις σε μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,48% και διαπραγματεύεται στις 2.622,66 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.607,02 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.628,85 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένουν οι τραπεζικές μετοχές, μετά τη χθεσινή εντυπωσιακή ανάκαμψή τους, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της εικόνας της εγχώριας αγοράς. Οι επενδυτές συνεχίζουν τις στοχευμένες τοποθετήσεις, αναζητώντας ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα.

Στο εξωτερικό, τα ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της SpaceX συνέβαλαν στη βελτίωση του κλίματος στον τεχνολογικό κλάδο, ενισχύοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου μετά τις πολυήμερες πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές. Παρά την ανάκαμψη, οι προβληματισμοί γύρω από το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν υποχωρήσει, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να αξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις υπέρογκες δαπάνες του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Το Brent καταγράφει νέα άνοδο και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρώντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των υψηλών ενεργειακών τιμών στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση στη Γαλλία εξακολουθεί να επηρεάζει το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη. Η συνύπαρξη αυτών των παραγόντων καθιστά εύθραυστη τη βελτίωση της διεθνούς χρηματιστηριακής εικόνας, παρά την πρόσφατη ανοδική αντίδραση των τεχνολογικών μετοχών.

Στο εγχώριο επιχειρηματικό μέτωπο, η Παπουτσάνης άνοιξε την αυλαία των ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2026. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ζητούμενο παραμένει η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής και η περαιτέρω απομάκρυνση από τις 2.600 μονάδες, με τις τράπεζες και τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε blue chips να αποτελούν βασικούς παράγοντες στήριξης της αγοράς.

Τέλος, η Allwyn διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή του ποσού σε μετρητά είτε την επανεπένδυσή του σε μετοχές της Allwyn. Η περίοδος υποβολής επιλογών για όσους επιθυμούν να λάβουν μετοχές αντί μετρητών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου. Τόσο η καταβολή των μετρητών όσο και η παράδοση των μετοχών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Παραμένουν στο προσκήνιο οι τράπεζες

Άνοδο +1,02% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.064,71 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά +0,52% στις 6.712,05 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κερδίζει +0,05% στις 3.034,05 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 36,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,81 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 7,4 εκατ. ευρώ κάνει η Πειραιώς, ενώ ακολουθούν η Eurobank και η Εθνική με πάνω από 6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,12 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 53 μετοχές, αρνητικό για 36, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά +1,3%, η Alpha Bank κατά +1,1%, η Πειραιώς κατά +0,7% και η Εθνική κατά +0,4%. Η CrediaBank κινείται ανοδικά κατά +2,4%, η Optima bank κατά +0,7% και η Τράπεζα Κύπρου κατά +0,2%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Cenergy, η ElvalHalcor, η Lamda Development, η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC και η ΕΥΔΑΠ, με την τελευταία να ανεβαίνει στα 13,7 ευρώ και σε νέο υψηλό 26 ετών (Μάρτιος 2000). Στον αντίποδα, πάνω από -1% χάνουν η Motor Oil και η Allwyn, ενώ κοντά στο -1% διαπραγματεύονται ο ΔΑΑ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται ο ΟΛΠ και η Intracom Holdings. Από την άλλη πλευρά, πέριξ του -1% υποχωρούν ο ΑΔΜΗΕ και η Qualco.